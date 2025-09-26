Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5
Τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να την εμπιστευτεί κανείς και η Μπρέντφορντ έχει σκαμπανεβάσματα. Έστω και εάν στο γήπεδό της βάζει δύσκολα σε όλους. Το μόνο δεδομένο είναι πως και οι δύο ομάδες έχουν πολλά θέματα να λύσουν ανασταλτικά και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπουν πολλά γκολ. Με τέτοιες άμυνες το G/G+Over 2,5 στο 1.93 στην Bet365 είναι ελκυστικό.
Bet builder
Over 0,5 ημίχρονο + Over 3,5 κάρτες + Over 9,5 κόρνερ
Ειδικά στοιχήματα
Γκολ Τιάγκο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
Facts Αγώνα
- Ελαφρώς περισσότερες είναι οι νίκες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε αυτό το ζευγάρι (7-3-11).
- Δεν έχει ήττα η Μπρέντφορντ απέναντι στη Γιουνάιτεντ εντός έδρας εδώ και τρία ματς (2-1-0).
- Μόλις δύο φορές έχει χάσει η Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπρέντφορντ εδώ και 13 αγώνες (9-2-2). Ωστόσο, ήταν στο συγκεκριμένο γήπεδο και δέχτηκε σε κάθε ένα ματς εξ αυτών από τέσσερα γκολ (4-0 τον Αύγουστο του 2022, 4-3 τον Μάιο του 2025).
- Η Μπρέντφορτ έχοντας κερδίσει με 4-3 τον Μάιο τη Γιουνάιτεντ θα επιχειρήσει να πάρει δεύτερη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα επί των «κόκκινων διαβόλων» για μόλις τρίτη φορά στην ιστορία της.
- Το τελευταίο διπλό που έχει γίνει σε αυτό το ζευγάρι για την Premier League ήταν το 3-1 της Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο τον Ιανουάριο του 2022. Έκτοτε σε επτά αναμετρήσεις ο γηπεδούχος έχει πάρει τις έξι (6-1-0).
- Μπρέντφορντ και Γιουνάιτεντ έχουν επιβεβαιώσει το G/G στις τέσσερις πιο πρόσφατες συναντήσεις τους.
- Η Μπρέντφορντ έχει δεχτεί δέκα γκολ σε πέντε αγωνιστικές στην Premier League και αυτή είναι η χειρότερη επίδοσή της στο πρωτάθλημα μετά το 2003-04. Περισσότερες τελικές από τις «μέλισσες» (70) έχει δεχτεί μόνο η Μπέρνλι (95).
- Η Γιουνάιτεντ δεν έχει νίκη στις επτά πιο πρόσφατες εκτός έδρας αναμετρήσεις της (0-2-5) για την Premier League μετά το 3-0 επί της Λέστερ τον Μάρτιο. Αυτό είναι το χειρότερο σερί της μετά τους οκτώ αγώνες μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου του 2019.
- Τέσσερα διαδοχικά G/G+Over 2,5 μετρά η Μπρέντφορντ στα προγνωστικά στοιχήματος.
- Εδώ και τέσσερις αγώνες η Γιουνάιτεντ επιβεβαιώνει το Over 2,5.
Προερχόταν από θετικά αποτελέσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα με μοναδική εξαίρεση την ήττα στο τέλος από τη Σάντερλαντ (2-1). Είχε περάσει πρώτα την Μπόρνμουθ στο League Cup και στη συνέχεια απέκλεισε και την Άστον Βίλα στα πέναλτι (1-1 κ.δ.) δείχνοντας έτσι πως έχει βρει πατήματα.
Ενδιάμεσα είχε φέρει 2-2 με την Τσέλσι η Μπρέντφορντ στην Premier League και έτσι πήγε με καλή ψυχολογία στη λονδρέζικη μονομαχία με τη Φούλαμ την προηγούμενη αγωνιστική. Συν τοις άλλοις βρήκε και γκολ σχετικά νωρίς. Στο 20′ άνοιξε το σκορ ο Ντάμσγκααρντ μετά από σοβαρό λάθος του Κινγκ, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.
Οι «μέλισσες» είχαν πολλά ανασταλτικά θέματα, η Φούλαμ τα εκμεταλλεύτηκε και με γκολ στο 38′ και στο 40′ έφερε τούμπα το ματς. Στο 50′ με ένα τυχερό αυτογκόλ του Πίνοκ έγινε το 3-1 και εκεί όλα τελείωσαν. Υπήρξαν σημάδια διάλυσης έκτοτε και το σκορ θα μπορούσε να ξεφύγει.
Δεν είναι ξεκάθαρο το πόσο μπορεί να επηρεαστεί η Μπρέντφορντ από αυτό το αποτέλεσμα πάνω που προσπαθούσε να ανακάμψει. Ωστόσο, εντός έδρας έχει άλλη αγωνιστική συμπεριφορά. Δεν είναι τυχαίο που για την ώρα δεν έχει ήττα σε όλες τις διοργανώσεις (1-2-0) αντιμετωπίζοντας μάλιστα καλές ομάδες. Θα χρειαστεί, πάντως, να γίνει πιο αποτελεσματική όταν αμύνεται.
Από μία ίωση ταλαιπωρείται ο Νέλσον (εξτρέμ, 0/0), ενώ οι Νούνες (εξτρέμ, 0/0) και Μαγκόμα (χαφ, 1/0) πάτησαν χορτάρι και η επιστροφή τους πλησιάζει.
Πάνω που η κριτική που δεχόταν ο Ρούμπεν Αμορίμ ήταν πολύ μεγάλη για την αδυναμία του να βελτιώσει την ομάδα του και την επιμονή του στο σύστημα που παίζει, ήρθε η νίκη με την Τσέλσι για να δώσει μία μεγάλη ανάσα σε όλους. Πρωτίστως στον ίδιο, αφού νέο αρνητικό αποτέλεσμα ίσως να ήταν μη διαχειρίσιμο.
Το είχε, όμως, μεγάλη ανάγκη και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρά το προβληματικό της ξεκίνημα, βρισκόμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν και τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Το βασικό είναι τα αποτελέσματα και η δεύτερη διαδοχική εντός έδρας νίκη έδωσε μία ώθηση. Ενδιάμεσα είχε έρθει η ήττα στο ντέρμπι από τη Σίτι (3-0).
Το κοινό όλων αυτών των αγώνων είναι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχεται σταθερά γκολ. Για την ακρίβεια δεν έχει ούτε ένα clean sheet για την ώρα! Αυτό τα λέει όλα για τον τρόπο που αμύνεται. Ούτε ο τερματοφύλακάς της τη βοηθάει, ούτε οι παίκτες που αυτός έχει μπροστά του.
Κόντρα στην Τσέλσι οι «κόκκινοι διάβολοι» μπήκαν δυνατά και η αποβολή του Σάντσεθ στο 5′ λειτούργησε υπέρ τους. Φερνάντες στο 14′ και Κασεμίρο στο 37′ έδωσαν αέρα δύο τερμάτων, αλλά ο Βραζιλιάνος αποβλήθηκε στο 45’+5. Δεν βρήκαν τρίτο γκολ οι γηπεδούχοι παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν και αναμενόμενα προς το τέλος δέχτηκαν πίεση. Ωστόσο, το μόνο που κατάφεραν οι Λονδρέζοι ήταν να μειώσουν στο 80′ με τον Τσαλόμπα.
Εκτός από το συγκεκριμένο ματς ο Ντιαλό (εξτρέμ, 5/0) γιατί έχασε έναν δικό του άνθρωπο. Τιμωρημένος είναι ο Κασεμίρο (χαφ, 5/1), ενώ τραυματίες παραμένουν οι Νταλότ (δ. μπακ, 3/0) και Μαζραουί (δ. μπακ, 3/0). Ξεκίνησε τις προπονήσεις ο Μαρτίνες (στόπερ, 0/0).