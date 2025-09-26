Ρεπορτάζ

Προερχόταν από θετικά αποτελέσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα με μοναδική εξαίρεση την ήττα στο τέλος από τη Σάντερλαντ (2-1). Είχε περάσει πρώτα την Μπόρνμουθ στο League Cup και στη συνέχεια απέκλεισε και την Άστον Βίλα στα πέναλτι (1-1 κ.δ.) δείχνοντας έτσι πως έχει βρει πατήματα.

Ενδιάμεσα είχε φέρει 2-2 με την Τσέλσι η Μπρέντφορντ στην Premier League και έτσι πήγε με καλή ψυχολογία στη λονδρέζικη μονομαχία με τη Φούλαμ την προηγούμενη αγωνιστική. Συν τοις άλλοις βρήκε και γκολ σχετικά νωρίς. Στο 20′ άνοιξε το σκορ ο Ντάμσγκααρντ μετά από σοβαρό λάθος του Κινγκ, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Οι «μέλισσες» είχαν πολλά ανασταλτικά θέματα, η Φούλαμ τα εκμεταλλεύτηκε και με γκολ στο 38′ και στο 40′ έφερε τούμπα το ματς. Στο 50′ με ένα τυχερό αυτογκόλ του Πίνοκ έγινε το 3-1 και εκεί όλα τελείωσαν. Υπήρξαν σημάδια διάλυσης έκτοτε και το σκορ θα μπορούσε να ξεφύγει.

Δεν είναι ξεκάθαρο το πόσο μπορεί να επηρεαστεί η Μπρέντφορντ από αυτό το αποτέλεσμα πάνω που προσπαθούσε να ανακάμψει. Ωστόσο, εντός έδρας έχει άλλη αγωνιστική συμπεριφορά. Δεν είναι τυχαίο που για την ώρα δεν έχει ήττα σε όλες τις διοργανώσεις (1-2-0) αντιμετωπίζοντας μάλιστα καλές ομάδες. Θα χρειαστεί, πάντως, να γίνει πιο αποτελεσματική όταν αμύνεται.