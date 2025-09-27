Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΟΚΙΟ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2
Πιο φορμαρισμένη η Τόκιο, αλλά στα μάτια μου μετράει πολύ ποιά από τις δύο έχει το κίνητρο. Αυτή είναι η Γιοκοχάμα Μαρίνος και παρότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη θεωρώ πως θα πέσει δύσκολα. Προτείνω διπλή ευκαιρία Χ2 στο αποδεκτό 1.83 από το Pamestoixima.gr.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΚΙΟ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ
Facts Αγώνα
- 32η αγωνιστική στο ιαπωνικό πρωτάθλημα
- Πρώτος Γύρος: Γιοκοχάμα Μαρίνος – Τόκιο 0-3
- Η Τόκιο προέρχεται από 4/5 Under 2,5
Δείτε τα προγνωστικά Ιαπωνία
Την τρίτη διαδοχική της νίκη πανηγύρισε η Τόκιο, μετά και από εκείνες κόντρα σε Τόκιο Βέρντι (1-0 εντός) και Καβασάκι (0-1 εκτός). Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Ρικίζο Ματσουχάσι επικράτησε με 1-0 στο εντός με τη Φουκουόκα. Πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και προς το φινάλε του ημιχρόνου πήρε το προβάδισμα, ενώ λίγο μετά απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα.
Μετά και από αυτή τη νέα επιτυχία, ανέβηκε στους 40 βαθμούς και άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Επικράτησε και στα δυο πιο πρόσφατα εντός της και αποδεικνύει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Δεν αναφέρονται σημαντικές απουσίες για τη γηπεδούχο.
Επιστροφή στα αρνητικά αποτελέσματα για τη Γιοκοχάμα Μαρίνος, μετά και το εντός 2-0 επί της Φουκουόκα. Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Χιντέο Οσίμα έμεινε… με άδεια χέρια στην έδρα της Γκάμπα, μετά και το τελικό 3-1. Μπορεί να πήρε το προβάδισμα από νωρίς, στην πορεία όμως δεν ήταν ικανή να διαχειριστεί το ματς και δέχθηκε την ανατροπή.
Έστω και σε ισοβαθμία με τη συμπολίτισσα Γιοκοχάμα, είναι για την ώρα εκτός της επικίνδυνης ζώνης, οπότε και συνεχίζει τη μάχη για την παραμονή. Ηττήθηκε στα 3/4 τελευταία εκτός της, στα οποία είχε και ένα διπλό (3-1 τη Σιμίζου).
Δεν αναφέρονται σημαντικές απουσίες για τη φιλοξενούμενη.