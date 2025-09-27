Ρεπορτάζ

Την τρίτη διαδοχική της νίκη πανηγύρισε η Τόκιο, μετά και από εκείνες κόντρα σε Τόκιο Βέρντι (1-0 εντός) και Καβασάκι (0-1 εκτός). Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Ρικίζο Ματσουχάσι επικράτησε με 1-0 στο εντός με τη Φουκουόκα. Πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και προς το φινάλε του ημιχρόνου πήρε το προβάδισμα, ενώ λίγο μετά απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Μετά και από αυτή τη νέα επιτυχία, ανέβηκε στους 40 βαθμούς και άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Επικράτησε και στα δυο πιο πρόσφατα εντός της και αποδεικνύει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.