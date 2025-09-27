ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΙΑΠ1
12:00
28.09
JAPAN

ΤΟΚΙΟ – ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ

Το έχει περισσότερη ανάγκη
1
X
2
Εκτίμηση
Ajinomoto Stadium
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΤΟΚΙΟ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιάννης Παππάς Γιάννης Παππάς
Ώρα έναρξης: 12:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2

Απόδοση: 1.83
pamestoixima Παίξε νόμιμα

Πιο φορμαρισμένη η Τόκιο, αλλά στα μάτια μου μετράει πολύ ποιά από τις δύο έχει το κίνητρο. Αυτή είναι η Γιοκοχάμα Μαρίνος και παρότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη θεωρώ πως θα πέσει δύσκολα. Προτείνω διπλή ευκαιρία Χ2 στο αποδεκτό 1.83 από το Pamestoixima.gr.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΚΙΟ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ

Facts Αγώνα

  • 32η αγωνιστική στο ιαπωνικό πρωτάθλημα
  • Πρώτος Γύρος: Γιοκοχάμα Μαρίνος – Τόκιο 0-3
  • Η Τόκιο προέρχεται από 4/5 Under 2,5

Δείτε τα προγνωστικά Ιαπωνία

ΤΟΚΙΟ
Ρεπορτάζ

Την τρίτη διαδοχική της νίκη πανηγύρισε η Τόκιο, μετά και από εκείνες κόντρα σε Τόκιο Βέρντι (1-0 εντός) και Καβασάκι (0-1 εκτός). Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Ρικίζο Ματσουχάσι επικράτησε με 1-0 στο εντός με τη Φουκουόκα. Πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και προς το φινάλε του ημιχρόνου πήρε το προβάδισμα, ενώ λίγο μετά απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Μετά και από αυτή τη νέα επιτυχία, ανέβηκε στους 40 βαθμούς και άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Επικράτησε και στα δυο πιο πρόσφατα εντός της και αποδεικνύει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν αναφέρονται σημαντικές απουσίες για τη γηπεδούχο.

ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ
Ρεπορτάζ

Επιστροφή στα αρνητικά αποτελέσματα για τη Γιοκοχάμα Μαρίνος, μετά και το εντός 2-0 επί της Φουκουόκα. Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Χιντέο Οσίμα έμεινε… με άδεια χέρια στην έδρα της Γκάμπα, μετά και το τελικό 3-1. Μπορεί να πήρε το προβάδισμα από νωρίς, στην πορεία όμως δεν ήταν ικανή να διαχειριστεί το ματς και δέχθηκε την ανατροπή.

Έστω και σε ισοβαθμία με τη συμπολίτισσα Γιοκοχάμα, είναι για την ώρα εκτός της επικίνδυνης ζώνης, οπότε και συνεχίζει τη μάχη για την παραμονή. Ηττήθηκε στα 3/4 τελευταία εκτός της, στα οποία είχε και ένα διπλό (3-1 τη Σιμίζου).

Αγωνιστικά Νέα

Δεν αναφέρονται σημαντικές απουσίες για τη φιλοξενούμενη.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Τσερέζο Οσάκα - Κιότο Σάνγκα
    Τσερέζο Οσάκα Τσερέζο Οσάκα
    Κιότο Σάνγκα Κιότο Σάνγκα
  • Γιοκοχάμα FC - Σονάν
    Γιοκοχάμα FC Γιοκοχάμα FC
    Σονάν Σονάν
  • Καβασάκι - Κασίβα
    Καβασάκι Καβασάκι
    Κασίβα Κασίβα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα