Ρεπορτάζ

Στον δρόμο των επιτυχιών μπήκε και πάλι η Καβασάκι, αφήνοντας πίσω την ήττα με 0-1 από την Τόκιο. Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Σιγκετόσι Χασέμπε πέρασε με 1-2 από την έδρα της Σονάν. Αποτέλεσμα που ήταν απολύτως δίκαιο, δεδομένου ότι ήταν ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο κι αυτή που απειλούσε περισσότερο. Βρήκε δίχτυα από μια φορά σε κάθε ημίχρονο, ενώ έχασε και πέναλτι πριν την ανάπαυλα, δεχόμενη απλά τη μείωση στα τελευταία λεπτά.

Τέταρτη νίκη στις πέντε τελευταίες στροφές, ανέβηκε στους 51 βαθμούς και για την ώρα είναι στο -5 από την πρώτη τριάδα της κατάταξης. Ηττήθηκε πάντως στα δυο από τα τρία πιο πρόσφατα εντός της, στα οποία είχε και μια νίκη.