ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΚΑΣΙΒΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5
Μιλάμε για δύο άκρως ποιοτικές ομάδες που θέλουν να πάρουν τη νίκη. Πιστεύω πως η Καβασάκι θα παρασύρει την Κασίβα στο παιχνίδι της, όπως κάνει με όλες τις «μεγάλες» της κατηγορίας. Επιλέγω το συνδυαστικό G/G+Over 2,5 από το Pamestoixima.gr στο 1.90.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΚΑΣΙΒΑ
Facts Αγώνα
- 32η αγωνιστική για το ιαπωνικό πρωτάθλημα.
- Πρώτος Γύρος: Κασίβα – Καβασάκι 1-1
- Σε 4/5 τελευταία ραντεβού τους επιβεβαιώθηκε το G/G.
Στον δρόμο των επιτυχιών μπήκε και πάλι η Καβασάκι, αφήνοντας πίσω την ήττα με 0-1 από την Τόκιο. Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Σιγκετόσι Χασέμπε πέρασε με 1-2 από την έδρα της Σονάν. Αποτέλεσμα που ήταν απολύτως δίκαιο, δεδομένου ότι ήταν ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο κι αυτή που απειλούσε περισσότερο. Βρήκε δίχτυα από μια φορά σε κάθε ημίχρονο, ενώ έχασε και πέναλτι πριν την ανάπαυλα, δεχόμενη απλά τη μείωση στα τελευταία λεπτά.
Τέταρτη νίκη στις πέντε τελευταίες στροφές, ανέβηκε στους 51 βαθμούς και για την ώρα είναι στο -5 από την πρώτη τριάδα της κατάταξης. Ηττήθηκε πάντως στα δυο από τα τρία πιο πρόσφατα εντός της, στα οποία είχε και μια νίκη.
Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζουν οι αμυντικοί Κουρουμάγια (2/0), Μαρουγιάμα (24/0), Τζέσιελ (7/0) καθώς και ο μέσος Οσίμα (4/0).
Ένα αήττητο σερί πέντε αγώνων τρέχει η Κασίβα, έχοντας δυο νίκες και τρεις ισοπαλίες. Την περασμένη αγωνιστική, η ομάδα του Ρικάρντο Ροντρίγκεθ αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα στο εντός με τη Χιροσίμα. Αποτέλεσμα δίκαιο, καθώς αμφότερες ήταν ισάξιες στον αγωνιστικό χώρο και σε όλη τη διάρκεια. Δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, όμως τόσο αυτή όσο και η αντίπαλος της, ήταν άστοχες στην τελική προσπάθεια.
Τρίτη διαδοχική ισοπαλία, μετά και από εκείνες με Βίσσελ Κόμπε (0-0 εκτός) και Σερέζο Οσάκα (1-1 εκτός), οπότε και είναι τρίτη, μαζί με την Κιότο, στο -8 από την κορυφή. Αγνοεί το διπλό στα τέσσερα πιο πρόσφατα εκτός της (0-2-2).
Εκτός ο αναπληρωματικός μέσος Τεζούκα (2/0) και ο βασικός αμυντικός μέσος Κουμασάκα (18/0).