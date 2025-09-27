Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ FC - ΣΟΝΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ
Προφανώς και δεν πείθομαι από τη Σόναν, αλλά αν θέλει να έχει ελπίδες πρέπει να παλέψει ματς σαν και αυτό. Όπως είπα το πρόγραμμα που έχει της επιτρέπει να κάνει όνειρα για παραμονή και πιστεύω θα τα δώσει όλα να μην ηττηθεί. Χ λοιπόν στο 3.30 από το Pamestoixima.gr.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ FC - ΣΟΝΑΝ
Facts Αγώνα
- 32η αγωνιστική στο ιαπωνικό πρωτάθλημα.
- Πρώτος Γύρος: Σόναν – Γιοκοχάμα 0-1
- Η Γιοκοχάμα προέρχεται από 6/6 Under 2,5.
- Η Σόναν προέρχεται από 5/6 G/G.
Μετά το πολύ σημαντικό τρίποντο κόντρα στη Νιιγκάτα (1-0) δεν μπόρεσε να κάνει back-to-back νίκες και κόλλησε στο 0-0 με την Οκαγιάμα. Ωστόσο, πρόκειται για το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι που μένει αήττητη. Ακόμα και έτσι, πάντω, η Γιοκοχάμα ανεβαίνει στην κατάταξη και έφτασε να ισοβαθμεί με τη συμπολίτισσά της Γιοκοχάμα Μαρίνος με 28 βαθμούς .
Αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη για την παραμονή. Μην ξεχνάτε πως ακολουθούν και τα ημιτελικά του Λιγκ Καπ για την ομάδα του κόουτς Μιούρα. Επιπλέον, κλείνει τις υποχρεώσεις της στην J1 League με τέσσερις πολύ δύσκολους αντιπάλους, μεταξύ των οποίων Η Κασίμα και η Κασίβα.
Τραυματίες οι Μπαϊα (αμυντικός, 1/0) και Μουράτα (επιθετικός, 16/0). Τιμωρημένος ο χρήσιμος φορ Λούκιαν (30/4).
Δεν έχει τέλος η κατηφόρα της Σόναν. Την αγωνιστική που πέρασε γνώρισε νέα ήττα από την Καβασάκι (1-2) η οποία τη βύθισε ακόμα πιο βαθιά στην εσωστρέφεια. Δεν έχει να πιαστεί από πουθενά. Η διαφορά από τη σωτηρία έχει φτάσει τους τρεις βαθμούς και με την παρούσα εικόνα δεν νομίζω πως κανένας πιστεύει πως έχει πιθανότητες.
Έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Ειδικότερα, σε επίπεδο J1 League η τελευταία φορά που πανηγύρισε νίκη ήταν τον Μαϊο. Ο Σατόσι Γιαμαγκούτσι δεν έχει απαντήσεις και τα επόμενα επτά ματς μοιάζουν Γολογοθάς. Το πρόγραμμα της ομάδας, ωστόσο, της επιτρέπει να ονειρεύεται, μιας και έχει «βατούς» αντιπάλους.
Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζουν οι Καμιφουκουμότο (τερματοφύλακας, 20 συμμετοχές), Ναγκάι (τερματοφύλακας), Ταμούρα (μέσος, 2/0) και Όντα (εξτρέμ, 19/1). Τιμωρημένος ο μπακ Τάτσι (9/0).