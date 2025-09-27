Ρεπορτάζ

Μετά το πολύ σημαντικό τρίποντο κόντρα στη Νιιγκάτα (1-0) δεν μπόρεσε να κάνει back-to-back νίκες και κόλλησε στο 0-0 με την Οκαγιάμα. Ωστόσο, πρόκειται για το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι που μένει αήττητη. Ακόμα και έτσι, πάντω, η Γιοκοχάμα ανεβαίνει στην κατάταξη και έφτασε να ισοβαθμεί με τη συμπολίτισσά της Γιοκοχάμα Μαρίνος με 28 βαθμούς .

Αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη για την παραμονή. Μην ξεχνάτε πως ακολουθούν και τα ημιτελικά του Λιγκ Καπ για την ομάδα του κόουτς Μιούρα. Επιπλέον, κλείνει τις υποχρεώσεις της στην J1 League με τέσσερις πολύ δύσκολους αντιπάλους, μεταξύ των οποίων Η Κασίμα και η Κασίβα.