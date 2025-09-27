ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΙΑΠ1
11:00
28.09
JAPAN

ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ FC – ΣΟΝΑΝ

Άλμα σωτηρίας
1
X
2
Εκτίμηση
NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ FC - ΣΟΝΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιάννης Παππάς Γιάννης Παππάς
Ώρα έναρξης: 11:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ

Απόδοση: 3.30
pamestoixima Παίξε νόμιμα

Προφανώς και δεν πείθομαι από τη Σόναν, αλλά αν θέλει να έχει ελπίδες πρέπει να παλέψει ματς σαν και αυτό. Όπως είπα το πρόγραμμα που έχει της επιτρέπει να κάνει όνειρα για παραμονή και πιστεύω θα τα δώσει όλα να μην ηττηθεί. Χ λοιπόν στο 3.30 από το Pamestoixima.gr.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ FC - ΣΟΝΑΝ

Facts Αγώνα

  • 32η αγωνιστική στο ιαπωνικό πρωτάθλημα.
  • Πρώτος Γύρος: Σόναν – Γιοκοχάμα 0-1
  • Η Γιοκοχάμα προέρχεται από 6/6 Under 2,5.
  • Η Σόναν προέρχεται από 5/6 G/G.

Δείτε τα προγνωστικά Ιαπωνία

ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ FC
Ρεπορτάζ

Μετά το πολύ σημαντικό τρίποντο κόντρα στη Νιιγκάτα (1-0) δεν μπόρεσε να κάνει back-to-back νίκες και κόλλησε στο 0-0 με την Οκαγιάμα. Ωστόσο, πρόκειται για το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι που μένει αήττητη. Ακόμα και έτσι, πάντω, η Γιοκοχάμα ανεβαίνει στην κατάταξη και έφτασε να ισοβαθμεί με τη συμπολίτισσά της Γιοκοχάμα Μαρίνος με 28 βαθμούς .

Αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη για την παραμονή. Μην ξεχνάτε πως ακολουθούν και τα ημιτελικά του Λιγκ Καπ για την ομάδα του κόουτς Μιούρα. Επιπλέον, κλείνει τις υποχρεώσεις της στην J1 League με τέσσερις πολύ δύσκολους αντιπάλους, μεταξύ των οποίων Η Κασίμα και η Κασίβα.

Αγωνιστικά Νέα

Τραυματίες οι Μπαϊα (αμυντικός, 1/0) και Μουράτα (επιθετικός, 16/0). Τιμωρημένος ο χρήσιμος φορ Λούκιαν (30/4).

ΣΟΝΑΝ
Ρεπορτάζ

Δεν έχει τέλος η κατηφόρα της Σόναν. Την αγωνιστική που πέρασε γνώρισε νέα ήττα από την Καβασάκι (1-2) η οποία τη βύθισε ακόμα πιο βαθιά στην εσωστρέφεια. Δεν έχει να πιαστεί από πουθενά. Η διαφορά από τη σωτηρία έχει φτάσει τους τρεις βαθμούς και με την παρούσα εικόνα δεν νομίζω πως κανένας πιστεύει πως έχει πιθανότητες.

Έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Ειδικότερα, σε επίπεδο J1 League η τελευταία φορά που πανηγύρισε νίκη ήταν τον Μαϊο. Ο Σατόσι Γιαμαγκούτσι δεν έχει απαντήσεις και τα επόμενα επτά ματς μοιάζουν Γολογοθάς. Το πρόγραμμα της ομάδας, ωστόσο, της επιτρέπει να ονειρεύεται, μιας και έχει «βατούς» αντιπάλους.

Αγωνιστικά Νέα

Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζουν οι Καμιφουκουμότο (τερματοφύλακας, 20 συμμετοχές), Ναγκάι (τερματοφύλακας), Ταμούρα (μέσος, 2/0) και Όντα (εξτρέμ, 19/1). Τιμωρημένος ο μπακ Τάτσι (9/0).

Σημερινές Αναλύσεις

  • Τόκιο - Γιοκοχάμα Μαρίνος
    Τόκιο Τόκιο
    Γιοκοχάμα Μαρίνος Γιοκοχάμα Μαρίνος
  • Τσερέζο Οσάκα - Κιότο Σάνγκα
    Τσερέζο Οσάκα Τσερέζο Οσάκα
    Κιότο Σάνγκα Κιότο Σάνγκα
  • Καβασάκι - Κασίβα
    Καβασάκι Καβασάκι
    Κασίβα Κασίβα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα