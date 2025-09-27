Ρεπορτάζ

Την ήττα γνώρισε και πάλι η Σερέζο Οσάκα, μετά από τέσσερα παιχνίδια στα οποία είχε μια νίκη και τρεις ισοπαλίες. Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Άρθουρ Πάπας έμεινε με άδεια χέρια στην έδρα της Κασίμα, μετά και το τελικό 3-1.

Σ’ ένα ισορροπημένο ανάμεσα τους πρώτο ημίχρονο, μπορεί να προηγήθηκε στα μέσα αυτού και από το σημείο του πέναλτι, τρία λεπτά αργότερα όμως δέχθηκε την ισοφάριση. Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια δέχθηκε αρκετή πίεση και μοιραία δέχθηκε την ανατροπή, με ακόμη δυο τέρματα.

Βρίσκεται έτσι στα μέσα της κατάταξης, απέχοντας τόσο από την πρώτη, όσο και από την τελευταία τριάδα. Παρέμεινε αήττητη στα τέσσερα πιο πρόσφατα εντός της, αν και επικράτησε μόλις σ’ ένα από αυτά.