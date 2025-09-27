ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΑΠ1
12:30
28.09
JAPAN

ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ – ΚΙΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ

ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ - ΚΙΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιάννης Παππάς Γιάννης Παππάς
Ώρα έναρξης: 12:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5

Απόδοση: 1.70
pamestoixima Παίξε νόμιμα

Δεν θα ήθελα να ακουμπήσω σημείο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, μιας και η Σερέζο που ενδιαφέρεται πιο πολύ για το αποτέλεσμα δεν πατάει καλά. Αναμφίβολα πρόκειται για δύο ποιοτικές επιθέσεις, συνεπώς ποντάρω στα γκολο. Over 2,5 στο τίμιο 1.70 από το Pamestoixima.gr.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ - ΚΙΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ

Facts Αγώνα

  • 32η αγωνιστική για το ιαπωνικό πρωτάθλημα.
  • Πρώτος Γύρος: Κιότο – Σερέζο 2-3
  • Η Σερέζο Οσάκα προέρχεται από 5/5 G/G.

Δείτε τα προγνωστικά Ιαπωνία

ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ
Ρεπορτάζ

Την ήττα γνώρισε και πάλι η Σερέζο Οσάκα, μετά από τέσσερα παιχνίδια στα οποία είχε μια νίκη και τρεις ισοπαλίες. Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα του Άρθουρ Πάπας έμεινε με άδεια χέρια στην έδρα της Κασίμα, μετά και το τελικό 3-1.

Σ’ ένα ισορροπημένο ανάμεσα τους πρώτο ημίχρονο, μπορεί να προηγήθηκε στα μέσα αυτού και από το σημείο του πέναλτι, τρία λεπτά αργότερα όμως δέχθηκε την ισοφάριση. Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια δέχθηκε αρκετή πίεση και μοιραία δέχθηκε την ανατροπή, με ακόμη δυο τέρματα.

Βρίσκεται έτσι στα μέσα της κατάταξης, απέχοντας τόσο από την πρώτη, όσο και από την τελευταία τριάδα. Παρέμεινε αήττητη στα τέσσερα πιο πρόσφατα εντός της, αν και επικράτησε μόλις σ’ ένα από αυτά.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός λόγω τραυματισμού οι Νομποριζάτο (αμυντικός, 13/0), Τακαχάσι (αμυντικός, 15/1), Ουέτζο (μέσος, 9/1).

ΚΙΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ
Ρεπορτάζ

Χωρίς νίκη παραμένει εδώ και τρία παιχνίδια η Κιότο, έχοντας δυο ισοπαλίες και μια ήττα. Στα πλαίσια της προηγούμενης αγωνιστικής, η ομάδα του Γκβι Τζάε Τζο έμεινε στο 1-1 με τη Ματσίντα, εντός. Δεν άντεξε την πίεση του πρωταθλητισμού και έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Βρέθηκε από νωρίς πίσω σ’ ένα αρκετά ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο. Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια όμως, ανέβασε την απόδοση της κι αφού έχασε πέναλτι στο 74′, έσωσε εν τέλει την παρτίδα στις καθυστερήσεις χάρη σε δεύτερο πέναλτι που κέρδισε.

Προς ώρας η συναντάμε στο -8 από την πρωτοπόρο Κασίμα, έχοντας και ματς λιγότερο όμως. Παρέμεινε αλώβητη στις πέντε πιο πρόσφατες εξόδους της, με δυο νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Αγωνιστικά Νέα

Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζουν τα δύο χαφ Πέδρο (15/1) και Γιονεμότο (17/2).

