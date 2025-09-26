-
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΤΟΟΥΚ - ΝΟΡΙΤΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Ειδικά στοιχήματα
Σάρτζεντ να σκοράρει
Πρώτο γκολ πριν το 28'
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΟΥΚ - ΝΟΡΙΤΣ
Facts Αγώνα
-
Η Στόουκ δεν έχει νικήσει κανένα από τα εννέα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στη Νόριτς (3 ισοπαλίες, 6 ήττες), από τη νίκη με 1-0 εκτός έδρας τον Οκτώβριο του 2018.
-
Έχοντας χάσει έξι από τα επτά εκτός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στη Στόουκ μεταξύ 2005 και 2016 (1 νίκη), η Νόριτς είναι πλέον αήττητη στις πέντε τελευταίες επισκέψεις της (2 νίκες, 3 ισοπαλίες).
-
Καμία ομάδα δεν έχει δεχτεί λιγότερα γκολ στην Τσάμπιονσιπ φέτος από τη Στόουκ (4), με τους “πότερς” να μην έχουν δεχθεί πάνω από ένα γκολ σε κανένα από τα έξι πρώτα παιχνίδια τους.
-
Η Νόριτς είναι αήττητη στα τρία πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια της στη φετινή Τσάμπιονσιπ (2 νίκες, 1 ισοπαλία), σε πλήρη αντίθεση με την εντός έδρας πορεία της, όπου έχει χάσει και τα τρία ματς.
-
Κανένας παίκτης δεν έχει σκοράρει περισσότερα γκολ στην Τσάμπιονσιπ αυτή τη σεζόν από τον Τζος Σάρτζεντ της Νόριτς, με τα πέντε γκολ του να προέρχονται από μόλις επτά σουτ εντός εστίας.
Σιγά σιγά, η Στόουκ αρχίζει να… ισορροπεί. Ξεκίνησε εξαιρετικά το πρόγραμμα tv της στη σεζόν με τρία τρίποντα, όμως μάλλον ξεπερνούσε τις δυνατότητές της. Την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε χωρίς να φέρει ιδιαίτερη αντίσταση στην έδρα της ΚΠΡ (1-0) και έφτασε τις δύο ήττες στην τελευταία τριάδα αγώνων. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ακόμα στη 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ βάσει Expected Points θα έπρεπε να είναι 10η. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι κακή ομάδα, τουναντίον.
Ίσως όμως περιορισμένων δυνατοτήτων για να κάνει πρωταθληματισμό. Ο Μαρκ Ρόμπινς έχει μπορέσει να φτιάξει ένα σκληροτράχηλο σύνολο που δίνει έμφαση στην αμυντική του οργάνωση και στη συνέχεια κυνηγά το καλύτερο δυνατό στο τελευταίο τρίτο με παίκτες που μέχρι τώρα κάνουν τη διαφορά, όπως ο Σόρμπα Τόμας και ο Ντιβάιν Μουμπάμα.
Κανείς δεν μπορεί να της στερήσει το δικαίωμα να ονειρεύεται το βήμα παραπάνω, το έχει κερδίσει με την εικόνα και τα αποτελέσματά της, όμως για να τα καταφέρει θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται και να βρει μεγαλύτερη σταθερότητα.
Το μοναδικό πρόβλημα για τη Στόουκ παραμένει η απουσία του κεντρικού επιθετικού Σαμ Γκάλαχερ, όμως ο Μουμπάμα μέχρι στιγμής γεμίζει αποτελεσματικά τα παπούτσια του.
Δύσκολα τα πράγματα για τη Νόριτς. Τα “καναρίνια” μπήκαν με μπόλικη αισιοδοξία στη σεζόν λόγω της πρόσληψης του Λίαμ Μάνινγκ στην άκρη του πάγκου της, όμως η πραγματικότητα μέχρι τώρα εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι είχαν φανταστεί.
Η ήττα από τη Ρέξαμ (3-2) την προηγούμενη αγωνιστική ήταν η τρίτη τους στη φετινή Τσάμπιονσιπ, ενώ μετρούν ακόμα δύο νίκες και μια ισοπαλία. Αναζητείται σταθερότητα αλλά είναι σχεδόν αδύνατον να έρθει με αυτή την άμυνα. Η Νόριτς, βάσει xG, έχει τη δεύτερη χειρότερη ανασταλτική λειτουργία στη λίγκα και αυτή δεν μπορεί να καμουφλάρεται πάντα από την ποιότητα στην επίθεση και τον εξαιρετικό (και) φέτος Τζος Σάρτζεντ, που είναι πρώτος σκόρερ στην Τσάμπιονσιπ μαζί με τον Ράιτ με πέντε γκολ.
Σίγουρα ο Μάνινγκ ακόμα χτίζει την ομάδα του, ωστόσο τα πρώτα σημάδια δεν είναι και τα πιο ενθαρρυντικά, τουλάχιστον σε συνάρτηση με τον στόχο της ανόδου που αυτή τη στιγμή δείχνει μακρινός. Διψά για αντίδραση και ψάχνει την πρώτη της νίκη στο κουπόνι ΟΠΑΠ μετά το τέλος του Αυγούστου.
Οι μεταγραφές της Νόριτς δεν έχουν μπορέσει να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή όπως θα επιθυμούσαν. Δύο εξ αυτών, ο Κβιστγκάρντεν (επιθετικός) και ο Σλουπ (μέσος) αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και θα απουσιάσουν.