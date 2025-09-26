Ρεπορτάζ

Σιγά σιγά, η Στόουκ αρχίζει να… ισορροπεί. Ξεκίνησε εξαιρετικά το πρόγραμμα tv της στη σεζόν με τρία τρίποντα, όμως μάλλον ξεπερνούσε τις δυνατότητές της. Την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε χωρίς να φέρει ιδιαίτερη αντίσταση στην έδρα της ΚΠΡ (1-0) και έφτασε τις δύο ήττες στην τελευταία τριάδα αγώνων. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ακόμα στη 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ βάσει Expected Points θα έπρεπε να είναι 10η. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι κακή ομάδα, τουναντίον.

Ίσως όμως περιορισμένων δυνατοτήτων για να κάνει πρωταθληματισμό. Ο Μαρκ Ρόμπινς έχει μπορέσει να φτιάξει ένα σκληροτράχηλο σύνολο που δίνει έμφαση στην αμυντική του οργάνωση και στη συνέχεια κυνηγά το καλύτερο δυνατό στο τελευταίο τρίτο με παίκτες που μέχρι τώρα κάνουν τη διαφορά, όπως ο Σόρμπα Τόμας και ο Ντιβάιν Μουμπάμα.

Κανείς δεν μπορεί να της στερήσει το δικαίωμα να ονειρεύεται το βήμα παραπάνω, το έχει κερδίσει με την εικόνα και τα αποτελέσματά της, όμως για να τα καταφέρει θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται και να βρει μεγαλύτερη σταθερότητα.