ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+Over 1,5
Καλό θα ήταν να μην αφήσει αυτή την ευκαιρία να χαθεί η Ίπσουιτς. Θέλει να χτίσει σερί νικών και δεν έχει περιθώρια απώλειας μέσα στην έδρα της κόντρα στην Πόρτσμουθ. Στο 1.78 από τη Stoiximan το 1 και Over 1,5.
Ειδικά στοιχήματα
Ίπσουιτς να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα
Σουτ στην εστία Over 7,5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ
Facts Αγώνα
Η Ίπσουιτς είναι αήττητη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στην Πόρτσμουθ (2 νίκες, 2 ισοπαλίες), όλα στη Λιγκ 1 μεταξύ 2021 και 2022.
Αυτό θα είναι το πρώτο ματς μεταξύ Ίπσουιτς και Πόρτσμουθ στην Τσάμπιονσιπ από τη σεζόν 2011-12, όταν οι Tractor Boys είχαν νικήσει και τα δύο παιχνίδια με σκορ 1-0 (εντός και εκτός έδρας).
Μετά τη νίκη με 5-0 επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο τελευταίο της ολοκληρωμένο παιχνίδι, η Ίπσουιτς στοχεύει να πετύχει διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024.
Έχοντας χάσει 11 από τα 12 εκτός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος από τον Δεκέμβριο μέχρι τις 9 Απριλίου (1 νίκη), η Πόρτσμουθ πλέον είναι αήττητη στα πέντε τελευταία μακριά από την έδρα της (2 νίκες, 3 ισοπαλίες).
Καμία ομάδα στην Τσάμπιονσιπ φέτος δεν έχει λιγότερ γκολ στα παιχνίδια από την Πόρτσμουθ (9 – 4 υπέρ, 5 κατά). Μάλιστα, μόνο η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1,4%) έχει χαμηλότερο ποσοστό μετατροπής σουτ σε γκολ από την Πόρτσμουθ (4,9%).
Η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί να κριθεί για το τελευταίο της παιχνίδι. Έπαιξε 79 λεπτά (30 εξ αυτών με παίκτη λιγότερο) στον… βούρκο του Ίγουντ απέναντι στην Μπλάκμπερν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 πριν το ματς εν τέλει διακοπεί οριστικά λόγω βροχόπτωσης. Όπως και να έχει πάντως, η Ίπσουιτς αυτό που έψαχνε, δεν το βρήκε. Τη δεύτερη δηλαδή νίκη της στη σεζόν.
Πριν δύο εβδομάδες ξεμπούκωσε, διέλυσε με πεντάρα τη Σέφιλντ, αλλά το στοίχημά της είναι ξεκάθαρα η συνέχεια. Άλλωστε, ο στόχος της είναι η άνοδος και το υλικό της το καλύτερο στη λίγκα. Ο Κίραν ΜακΚένα ακόμα δεν έχει την κόλλα για να συναρμολογήσει τα κομμάτια του με τον καλύτερο τρόπο, όμως αυτό αναμένεται να συμβεί αργά ή γρήγορα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι οι Tractor Boys ακόμα χτίζονται, βρίσκονται πολύ μακριά από αυτό που θέλουν να είναι κι όμως βάσει των Expected Points θα έπρεπε να είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας.
Είναι σαφές πως η 17η θέση δεν αποτυπώνει την αλήθεια για την Ίπσουιτς. Ξέρει πώς να κυριαρχεί, έχει ένα ρόστερ γεμάτο με ποιότητα που υπόσχεται να μετουσιώνει αυτή την κυριαρχία. Για πολλούς το να κάνει “κλικ” δείχνει θέμα χρόνου. Θα πρέπει ωστόσο να συνεχίσει να αγοράζει χρόνο με τα αποτελέσματά της και η αναμέτρηση με την Πόρτσμουθ είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αρχίσει να χτίζει ένα σερί.
Θα έχει τις απουσίες της η Ίπσουιτς. Ο ΜακΚένα δεν υπολογίζει στους τραυματίες Τάουνσεντ (αμυντικός) και Μπερνς (αμυντικός) αλλά και στον τιμωρημένο Γκριβς (αμυντικός), του οποίου η αποβολή από το ματς με την Μπλάκμπερν ισχύει παρ’ότι το παιχνίδι θα επαναληφθεί.
Τα… κατάφερε η Πόρτσμουθ. Η Pompey πλήρωσε την μπλαζέ αντιμετώπισή της και ηττήθηκε εντός έδρας από τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ των χιλίων προβλημάτων (2-0). Το λες και κατόρθωμα, ειδικά αφού προερχόταν από εξαιρετική εμφάνιση και ισοπαλία με τη Σαουθάμπτον, αλλά όχι αδικία. Η ομάδα του Τζον Μουσίνιο ήταν πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό και ο ίδιος εμφανίστηκε έξαλλος με το αποτέλεσμα.
Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα της στη σεζόν στο κουπόνι ΟΠΑΠ και μέχρι στιγμής ψάχνει απεγνωσμένα σταθερότητα, μετρώντας επίσης δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Δεν είναι καθόλου κακή ομάδα, ίσα ίσα που συνδυάζει την οργάνωση και την ανασταλτική της σοβαρότητα με παίκτες που κάνουν τη διαφορά στην επίθεση όπως ο Μέρφι και ο Μπίσοπ, καθιστώντας εαυτόν… κακό σπυρί για κάθε αντίπαλο.
Βάσει των Expected Points δε, θα έπρεπε να βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας. Το αν θα μπορέσει πάντως να κάνει το βήμα παραπάνω θα το πει μόνο το χορτάρι. Προς το παρόν θα πρέπει να γίνει πιο απειλητική, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να σκοράρει πάνω από ένα γκολ σε κάποιο από τα παιχνίδια της στην Τσάμπιονσιπ.
Πολλά τα προβλήματα για τον Τζον Μουσίνιο, η Πόρτσμουθ ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και δεν θα έχει στη διάθεσή τους Σμιντ (τερματοφύλακας), Μπλερ (επιθετικός), Λανγκ (επιθετικός), Γουάντινγκχαμ (επιθετικός), Σόνεσι (μέσος), ενώ ο Τσάπλιν (επιθετικός) ως δανεικός από την Ίπσουιτς δεν μπορεί να αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα του. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός ωστόσο, αφορά στη διαθεσιμότητα του πολύτιμου εξτρέμ Τζος Μέρφι του οποίου η συμμετοχή θα κριθεί την τελευταία στιγμή, εξαιτίας ενός προβλήματος που έχει στον αστράγαλο.