Ρεπορτάζ

Η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί να κριθεί για το τελευταίο της παιχνίδι. Έπαιξε 79 λεπτά (30 εξ αυτών με παίκτη λιγότερο) στον… βούρκο του Ίγουντ απέναντι στην Μπλάκμπερν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 πριν το ματς εν τέλει διακοπεί οριστικά λόγω βροχόπτωσης. Όπως και να έχει πάντως, η Ίπσουιτς αυτό που έψαχνε, δεν το βρήκε. Τη δεύτερη δηλαδή νίκη της στη σεζόν.

Πριν δύο εβδομάδες ξεμπούκωσε, διέλυσε με πεντάρα τη Σέφιλντ, αλλά το στοίχημά της είναι ξεκάθαρα η συνέχεια. Άλλωστε, ο στόχος της είναι η άνοδος και το υλικό της το καλύτερο στη λίγκα. Ο Κίραν ΜακΚένα ακόμα δεν έχει την κόλλα για να συναρμολογήσει τα κομμάτια του με τον καλύτερο τρόπο, όμως αυτό αναμένεται να συμβεί αργά ή γρήγορα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι οι Tractor Boys ακόμα χτίζονται, βρίσκονται πολύ μακριά από αυτό που θέλουν να είναι κι όμως βάσει των Expected Points θα έπρεπε να είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Είναι σαφές πως η 17η θέση δεν αποτυπώνει την αλήθεια για την Ίπσουιτς. Ξέρει πώς να κυριαρχεί, έχει ένα ρόστερ γεμάτο με ποιότητα που υπόσχεται να μετουσιώνει αυτή την κυριαρχία. Για πολλούς το να κάνει “κλικ” δείχνει θέμα χρόνου. Θα πρέπει ωστόσο να συνεχίσει να αγοράζει χρόνο με τα αποτελέσματά της και η αναμέτρηση με την Πόρτσμουθ είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αρχίσει να χτίζει ένα σερί.