Ρεπορτάζ

Για πρώτη φορά στη σεζόν, η Πρέστον έκανε το καθήκον της. Το καθήκον της δεν είναι τόσο το να παίρνει αποτελέσματα κόντρα σε ανώτερες ομάδες, όπως η Λέστερ και η Ίπσουιτς, αλλά απέναντι σε ισοϋψείς, όπου μέχρι τώρα τα… έβρισκε σκούρα, είχε μετρήσει δύο ήττες από Πόρτσμουθ και Ρέξαμ. Την προηγούμενη αγωνιστική ωστόσο, ταξίδεψε στην έδρα της Ντέρμπι, ψέκασε, σκούπισε και τελείωσε, φεύγοντας με το σημαντικό “διπλό” (1-0) χάρη στο γκολ του Ντιβάιν.

Έτσι, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις ούσα 5η στη βαθμολογία Τσάμπιονσιπ, ακόμα κι αν βάσει Expected Points θα έπρεπε να είναι 12η. Με την οργάνωση και τη σκληροτράχηλη φύση της, η ομάδα του Χέκινγκμποτομ αποτελεί αντίπαλο-εφιάλτη για κάθε φαβορί, ξέρει πώς να κάνει τη ζωή των ομάδων που έχουν τον πρώτο λόγο απέναντί της πολύ δύσκολη. Δεν θέλει να έχει την μπάλα, της αρέσει να στήνει μπλόκα στους αντιπάλους της και να τους χτυπά στην κόντρα.

Και έτσι υπόσχεται να πορευτεί όλη τη σεζόν. Η πρόκληση για εκείνη είναι το να γίνει πιο κυριαρχική απέναντι σε αντιπάλους του… χεριού της, αφού τα πιο ζόρικα, θεωρητικά, ματς είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της.