Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΠΡΕΣΤΟΝ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5
Ζόρικο το ματς και για τις δύο ομάδες. Η Μπρίστολ δεν αρέσκεται σε αντιπάλους που παίζουν συντηρητικά όπως η Πρέστον και αυτό ίσως επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα. Στο 1.75 από τη Stoiximan το Under 2,5.
Ειδικά στοιχήματα
Over 9,5 κόρνερ+Οver 3,5 κάρτες
Όσμαγιτς να σκοράρει
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΕΣΤΟΝ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ
Facts Αγώνα
-
Η Πρέστον έχει νικήσει μόλις δύο από τα τελευταία 13 παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στην Μπρίστολ Σίτι (7 ισοπαλίες, 4 ήττες), με τις δύο νίκες να έχουν έρθει εντός έδρας (Δεκέμβριος 2020 και Ιανουάριος 2024).
-
Η Μπρίστολ Σίτι έχει νικήσει δύο από τα τρία τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της απέναντι στην Πρέστον (1 ήττα), όσες νίκες είχε συνολικά στις προηγούμενες 20 επισκέψεις της στο Ντίπντεϊλ (8 ισοπαλίες, 10 ήττες).
-
Η Πρέστον έχει νικήσει τρία από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (1 ισοπαλία, 1 ήττα), περισσότερες νίκες απ’ όσες είχε στα προηγούμενα 18 στην Τσάμπιονσιπ (2 νίκες, 8 ισοπαλίες, 8 ήττες).
-
Η Μπρίστολ Σίτι είναι αήττητη στα τρία πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια της φετινής σεζόν (2 νίκες, 1 ισοπαλία). Τελευταία φορά που είχε καλύτερο ξεκίνημα εκτός έδρας ήταν τη σεζόν 2019-20 (6 ματς).
-
Κανένας παίκτης δεν έχει συμμετάσχει σε περισσότερα γκολ στην Τσάμπιονσιπ φέτος από τον Άνις Μεχμέτι της Μπρίστολ Σίτι (6 – 4 γκολ, 2 ασίστ). Ο Αλβανός έχει συμμετοχή σε 5 γκολ στα τρία τελευταία του παιχνίδια πρωταθλήματος με τους “ρόμπινς” (3 γκολ, 2 ασίστ).
- G/G τα έξι από τα επτά τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια.
Δείτε όλα τα προγνωστικά Τσάμπιονσιπ
Για πρώτη φορά στη σεζόν, η Πρέστον έκανε το καθήκον της. Το καθήκον της δεν είναι τόσο το να παίρνει αποτελέσματα κόντρα σε ανώτερες ομάδες, όπως η Λέστερ και η Ίπσουιτς, αλλά απέναντι σε ισοϋψείς, όπου μέχρι τώρα τα… έβρισκε σκούρα, είχε μετρήσει δύο ήττες από Πόρτσμουθ και Ρέξαμ. Την προηγούμενη αγωνιστική ωστόσο, ταξίδεψε στην έδρα της Ντέρμπι, ψέκασε, σκούπισε και τελείωσε, φεύγοντας με το σημαντικό “διπλό” (1-0) χάρη στο γκολ του Ντιβάιν.
Έτσι, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις ούσα 5η στη βαθμολογία Τσάμπιονσιπ, ακόμα κι αν βάσει Expected Points θα έπρεπε να είναι 12η. Με την οργάνωση και τη σκληροτράχηλη φύση της, η ομάδα του Χέκινγκμποτομ αποτελεί αντίπαλο-εφιάλτη για κάθε φαβορί, ξέρει πώς να κάνει τη ζωή των ομάδων που έχουν τον πρώτο λόγο απέναντί της πολύ δύσκολη. Δεν θέλει να έχει την μπάλα, της αρέσει να στήνει μπλόκα στους αντιπάλους της και να τους χτυπά στην κόντρα.
Και έτσι υπόσχεται να πορευτεί όλη τη σεζόν. Η πρόκληση για εκείνη είναι το να γίνει πιο κυριαρχική απέναντι σε αντιπάλους του… χεριού της, αφού τα πιο ζόρικα, θεωρητικά, ματς είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της.
Ήσυχο το κεφάλι του Χέκινγκμποτομ από προβλήματα τραυματισμών. Δεν θα χρειαστεί να στερηθεί κάποιον από τους σημαντικούς του παίκτες.
Το έχασε το στοίχημά της η Μπρίστολ Σίτι την προηγούμενη αγωνιστική. Μετά από δύο σερί νίκες, ηττήθηκε εντός έδρας από την Όξφορντ Γιουνάιτεντ (3-1), σε ένα παιχνίδι που επιβεβαίωσε τις ανησυχίες που υπάρχουν για αυτή απέναντι σε αντιπάλους που δεν τη βολεύουν, ακόμα κι αν δέχθηκε τρία γκολ που ξεκίνησαν από στατικές φάσεις.
Η ομάδα του Στρούμπερ είναι εξαιρετική όταν παίζει χωρίς την μπάλα, όταν μπορεί να επενδύσει στην πίεσή της, να κλέψει και να πληγώσει τον αντίπαλό της. Όταν όμως πρέπει η ίδια να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, δυσκολεύεται να βρει λύσεις και να γίνει το ίδιο επικίνδυνη. Συνεχίζει βέβαια να βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας, ακόμα κι αν βάσει Expected Points θα έπρεπε να είναι 13η.
Το σύνολο του Αυστριακού έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση xG στη λίγκα, σε παιχνίδια που του αρέσουν μπορεί να σε “σκοτώσει”, ωστόσο η ανασταλτική λειτουργία έχει αρκετά προβλήματα. Ο Ανίς Μεχμέτι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, μετρά φέτος 4 γκολ και 2 ασίστ σε 6 εμφανίσεις στην Τσάμπιονσιπ.
Ο Άτκινσον (αμυντικός) έγινε αναγκαστική αλλαγή την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ο Στρούμπερ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την άμεση επιστροφή του. Από την άλλη, ο Μπερντ (μέσος) δεν θα είναι στη διάθεσή του.