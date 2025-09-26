Ρεπορτάζ

Ήδη αισθάνεται την πίεση να αυξάνεται. Ο Πάουλο Πετσολάνο ανέλαβε τη Γουότφορντ το καλοκαίρι αλλά δεν αποκλείεται να γίνει ο επόμενος… άνεργος προπονητής της Τσάμπιονσιπ. Άλλωστε, η συγκεκριμένη διοίκηση δεν φημίζεται για την υπομονή της και η ομάδα μέχρι τώρα δεν συμβαδίζει με τον στόχο της εξάδας.

Οι “σφήκες” μετρούν μόλις μια νίκη στο πρωτάθλημα, κι αυτή στη δεύτερη αγωνιστική, και συνολικά τρεις ήττες, εκ των οποίων οι δύο διαδοχικές. Αμφότερες με 1-0 απέναντι σε Μπλάκμπερν και Μίλγουολ, δίχως να μπορέσουν να προβάλουν σημαντική αντίσταση. Σε παιχνίδια δε, που, θεωρητικά, θα έπρεπε να “χτυπήσουν”. Η ανασταλτική λειτουργία τους δεν είναι τόσο κακή, ωστόσο στην άλλη πλευρά του γηπέδου τα πράγματα είναι εφιαλτικά. Η Γουότφορντ, βάσει xG, είναι η δεύτερη χειρότερη ομάδα στη λίγκα όσον αφορά στην παραγωγή φάσεων.

Διόλου κολακευτική επίδοση, μιας και είναι απόλυτα δυσανάλογη με το υλικό της, παίκτες όπως Ιρανκούντα και ο Κιέρουμγκαρντ στην επίθεση. Οι “σφήκες” θέλουν άμεσα αντίδραση, τη χρειάζονται για την ηρεμία τους, αφού στην Αγγλία δεν θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο απόλυση του Πετσολάνο σε ενδεχόμενο νέου ανεπιτυχούς αποτελέσματος στο κουπόνι ΟΠΑΠ.