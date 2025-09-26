Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ - ΧΑΛ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Η Γουότφορντ παίζει στην έδρα της και θέλει το ματς. Τα προβλήματα στην επίθεσή της είναι δεδομένα, όμως το ίδιο ισχύει και για αυτά της Χαλ στην άμυνα. Στο 1.70 από τη Stoiximan το G/G.
Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι 0-1
Συνολικές κάρτες Over 4,5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ - ΧΑΛ
Facts Αγώνα
-
Η Γουότφορντ είναι αήττητη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στη Χαλ (2 νίκες, 2 ισοπαλίες), έχοντας νικήσει το ίδιο ματς με 1-0 τον Απρίλιο της περασμένης σεζόν.
-
Η Χαλ δεν έχει καταφέρει να νικήσει (2 ισοπαλίες, 2 ήττες) ούτε να σκοράρει σε κανένα από τα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στη Γουότφορντ, από τη νίκη με 2-1 τον Δεκέμβριο του 2012.
-
Η Γουότφορντ έχει νικήσει μόλις ένα από τα τελευταία 11 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (3 ισοπαλίες, 7 ήττες), με μοναδική νίκη το 2-1 επί της ΚΠΡ στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν.
-
Μετά τη νίκη με 3-1 επί της Σαουθάμπτον στο τελευταίο τους ματς, η Χαλ στοχεύει σε διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από ένα σερί τριών νικών που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2024.
-
Κανένας παίκτης στην Τσάμπιονσιπ δεν έχει συμμετάσχει σε περισσότερα γκολ φέτος από τον Όλι ΜακΜπέρνι της Χαλ (6), με 3 γκολ και 3 ασίστ. Όλα στα πέντε τελευταία του παιχνίδια.
- Under 2,5 σε γκολ τα οκτώ από τα εννέα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια.
Ήδη αισθάνεται την πίεση να αυξάνεται. Ο Πάουλο Πετσολάνο ανέλαβε τη Γουότφορντ το καλοκαίρι αλλά δεν αποκλείεται να γίνει ο επόμενος… άνεργος προπονητής της Τσάμπιονσιπ. Άλλωστε, η συγκεκριμένη διοίκηση δεν φημίζεται για την υπομονή της και η ομάδα μέχρι τώρα δεν συμβαδίζει με τον στόχο της εξάδας.
Οι “σφήκες” μετρούν μόλις μια νίκη στο πρωτάθλημα, κι αυτή στη δεύτερη αγωνιστική, και συνολικά τρεις ήττες, εκ των οποίων οι δύο διαδοχικές. Αμφότερες με 1-0 απέναντι σε Μπλάκμπερν και Μίλγουολ, δίχως να μπορέσουν να προβάλουν σημαντική αντίσταση. Σε παιχνίδια δε, που, θεωρητικά, θα έπρεπε να “χτυπήσουν”. Η ανασταλτική λειτουργία τους δεν είναι τόσο κακή, ωστόσο στην άλλη πλευρά του γηπέδου τα πράγματα είναι εφιαλτικά. Η Γουότφορντ, βάσει xG, είναι η δεύτερη χειρότερη ομάδα στη λίγκα όσον αφορά στην παραγωγή φάσεων.
Διόλου κολακευτική επίδοση, μιας και είναι απόλυτα δυσανάλογη με το υλικό της, παίκτες όπως Ιρανκούντα και ο Κιέρουμγκαρντ στην επίθεση. Οι “σφήκες” θέλουν άμεσα αντίδραση, τη χρειάζονται για την ηρεμία τους, αφού στην Αγγλία δεν θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο απόλυση του Πετσολάνο σε ενδεχόμενο νέου ανεπιτυχούς αποτελέσματος στο κουπόνι ΟΠΑΠ.
Εξακολουθεί να έχει προβλήματα με τραυματισμούς η Γουότφορντ. Το μεγαλύτερο εξ αυτών αφορά στον πολύτιμο μέσο Τσακβετάτζε, ενώ εκτός είναι και οι Ενγκάκια (επιθετικός), Ντουομό (μέσος) και Σέλβικ (τερματοφύλακας).
Το παλεύει πολύ αξιόλογα η Χαλ. Πέρασε δύσκολο καλοκαίρι με οικονομικά προβλήματα, όμως παρουσιάζεται καλύτερη από το αναμενόμενο. Την προηγούμενη αγωνιστική άφησε πίσω της το αρνητικό σερί δύο ηττών και μιας ισοπαλίας και έκανε την έκπληξη κόντρα στη Σαουθάμπτον (3-1) για να πάρει ένα άξιο τρίποντο και μαζί τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.
Οι “τίγρεις” κυνηγούν τον στόχο της παραμονής με ανορθόδοξο τρόπο. Κι αυτό διότι δεν βλέπεις συχνά μια ομάδα που θέλει να σώσει την κατηγορία να είναι εξαιρετική στην επίθεση (3η καλύτερη στη λίγκα βάσει xG) και ταυτόχρονα κακή στην άμυνα (3η χειρότερη στη λίγκα βάσει xG). Αυτός είναι και ο λόγος της αστάθειάς της στα αποτελέσματά της. Η εύρεση της ισορροπίας αποτελεί στοίχημα για τον Σεργκέι Γιακίροβιτς που μέχρι τώρα παίρνει θετικό βαθμό, βλέποντας τις ποιοτικές μονάδες της επίθεσής του, τον ΜακΜπέρνι και τον Γκέλχαρντ, να του προσφέρουν πολλά.
Βέβαια, αν θέλει να γλιτώσει τα πολλά… καρδιοχτύπια η Χαλ καλά θα κάνει να ρίξει λίγο ρυθμούς. Τα παιχνίδια της συχνά καταλήγουν να είναι χαοτικά(4/5 τελευταία G/G + Over 2,5) και αυτό αποτελεί ρίσκο που δεν βγαίνει πάντα σε καλό.
Σημαντικά προβλήματα με τραυματισμούς αντιμετωπίζει και η Χαλ. Μοναδικό φρέσκο αυτό του Μπελούμι (επιθετικός), ενώ συνεχίζουν να είναι εκτός δράσης και οι Βάουγκαν (μέσος), Μίλαρ (επιθετκός), Ματαζό (μέσος), Κρουκς (αμυντικός) και Αγιάτζι (αμυντικός)