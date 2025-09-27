ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΓΓ1
17:00
27.09

ΣΤΟΚΠΟΡΤ – ΡΕΝΤΙΝΓΚ

Διαφορά… ύψους
1
X
2
Εκτίμηση
ΕΤΖΛΙ ΠΑΡΚ (10.852)
234
18° C Αίθριος
ΣΤΟΚΠΟΡΤ - ΡΕΝΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Αποστόλης Λιβάνιος Αποστόλης Λιβάνιος
Ώρα έναρξης: 17:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+1-4 γκολ

Απόδοση: 1.90
Απόδοση: 1.90

Η Στόκπορτ δεν δείχνει σταθερότητα έως τώρα, αλλά σίγουρα υπερτερεί στο μπρα-ντε-φερ με τη Ρέντινγκ. Αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχουν ήδη διαφορά επτά βαθμών οι δύο ομάδες. Μας καλύπτει το 1+1-4 γκολ σε απόδοση 1.90 στην Bet365.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΚΠΟΡΤ - ΡΕΝΤΙΝΓΚ

Facts Αγώνα

  • 10-13-11 η παράδοση (7-8-2 με γηπεδούχο τη Στόκπορτ).
  • Τρεις σερί νίκες η Στόκπορτ στα μεταξύ τους παιχνίδια.
  • Τρία σερί G/G+Over 2,5 στα ραντεβού τους.

Δείτε όλα τα προγνωστικά Λιγκ 1 Αγγλίας.

ΣΤΟΚΠΟΡΤ
Ρεπορτάζ

Αποχαιρέτησε μεν, αλλά με ψηλά το κεφάλι, δε, το Λιγκ Καπ. Έχασε με 2-1 εντός έδρας από την πανίσχυρη Τσέλσι και η παρουσία της στη διοργάνωση ολοκληρώθηκε στον 3ο γύρο. Τα έδωσε όλα για να κάνει τη ζημιά στους «μπλε» και στο πρώτο μέρος τους προκάλεσε μεγάλα προβλήματα.

Η πρώτη μεγάλη φάση άνηκε στην ίδια, με τον αμυντικό Μόντσμα να στέλνει την μπάλα στα δοκάρια με διαγώνιο σουτ.

Έπειτα ακολούθησε η ευκαιρία του επιθετικού Ντρέιπιερ, ενώ κατάφερε να ανοίξει στο 42’ το σκορ. Έπειτα από σύγχυση στην αντίπαλη άμυνα, ο μέσος Βαρτολομέεφ έκλεψε και ο επιθετικός Στριτ πλάσαρε από κοντά για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος «μίλησε» η ποιότητα των φιλοξενούμενων που έφεραν τούμπα το ματς στα πέντε πρώτα λεπτά μετά την ανάπαυλα. Από εκεί και μετά οι Λονδρέζοι του Μαρέσκα είχαν τον απόλυτο έλεγχο.

Φάνηκε, πάντως, ότι βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Το έδειξε και το Σάββατο (20/9), επικρατώντας 3-1 της Λούτον εντός έδρας και σκαρφάλωσε στην 3η θέση της Λιγκ 1. Διεύρυνε με αυτόν τον τρόπο στους δέκα αγώνες το αήττητο σερί της σε όλες τις διοργανώσεις, με τους επτά να είναι στο πρωτάθλημα. Έχει να χάσει από τις 9/8 (2-0 από τη Γουίμπλεντον) από ομάδα στα δικά της… κυβικά και όχι κόντρα σε υπερδυνάμεις τύπου Τσέλσι.

Παραλίγο να προηγηθεί στα πρώτα λεπτά, με το σουτ του μέσου Ριτς να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Τα κατάφερε όμως στο 12’, όταν ο επιθετικός Ντρέιπερ έκοψε στα δύο την αντίπαλη άμυνα με την μπαλιά του, την οποία έκανε γκολ ο επιθετικός Χάουζ. Άγγιξε το 2-0 στο 74’ με τον αμυντικό Μπράντλεϊ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση και τρία λεπτά μετά δέχθηκε την ισοφάριση. Έδειξε χαρακτήρα όταν της στράβωσε το παιχνίδι, με τον επιθετικό Ομπικού να κάνει το 2-1 στο 85’ με δυνατό σουτ, ενώ πέντε λεπτά μετά ο Χάουζ ελίχθηκε από τα αριστερά μετά από αντεπίθεση και πλάσαρε ωραία, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Αγωνιστικά Νέα

Επέστρεψε ο  Καμπς (βασικός μεσοεπιθετικός) εκτός ο  Έντουν (μεσοαμυντικός).

ΡΕΝΤΙΝΓΚ
Ρεπορτάζ

Δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση και να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ρέξαμ (ομάδα της Τσάμπιονσιπ) στο Λιγκ Καπ. Έχασε 2-0 εκτός έδρας και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση στον 3ο γύρο. Για περίπου μία ώρα, ο αγώνας είχε κυλήσει στα δικά της «θέλω». Δεν έγιναν πολλές φάσεις και είχε κακό ρυθμό ο αγώνας. Δέχθηκε το 1-0 στο 57’ και λίγο μετά κρίθηκαν τα πάντα, καθώς δέχθηκε ένα ακόμα τέρμα.

Πήρε το Σάββατο (20/9) μία νίκη την οποία είχε μεγάλη ανάγκη στη Λιγκ 1. Λύγισε με 2-1 εντός έδρας τη Λέιτον Όριεντ, επανήλθε στις επιτυχίες (μετά το 3-2 από την Μπάρνσλεϊ) και πανηγυρίζοντας το δεύτερο μόλις «τρίποντο» στο φετινό πρωτάθλημα, βρέθηκε εκτός της επικίνδυνης ζώνης.

Χρειάστηκε στο ξεκίνημα η συμβολή του γκολκίπερ Περέιρα που την κράτησε όρθια και στο 21’ άνοιξε το σκορ. Έπειτα από αντεπίθεση, ο φορμαρισμένος επιθετικός Μάριοτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Λίγο μετά άγγιξε το 2-0, με τον μέσο Φρέιζιερ να βλέπει τον αντίπαλο γκολκίπερ να διώχνει εντυπωσιακά την κεφαλιά του και τον χαφ Γουίλιαμς να απομακρύνεται η δική του σχεδόν πάνω στη γραμμή. Στο 49’ δέχθηκε την ισοφάριση. Στο 79’ πέτυχε το νικητήριο γκολ με τον Φρέιζιερ να εκτελεί από κοντά.

Αγωνιστικά Νέα

Επέστρεψε ο Εχιμπχασιομχάν (μεσοεπιθετικός), εκτός o Ο’ Κόνορ.

