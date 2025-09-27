Ρεπορτάζ

Αποχαιρέτησε μεν, αλλά με ψηλά το κεφάλι, δε, το Λιγκ Καπ. Έχασε με 2-1 εντός έδρας από την πανίσχυρη Τσέλσι και η παρουσία της στη διοργάνωση ολοκληρώθηκε στον 3ο γύρο. Τα έδωσε όλα για να κάνει τη ζημιά στους «μπλε» και στο πρώτο μέρος τους προκάλεσε μεγάλα προβλήματα.

Η πρώτη μεγάλη φάση άνηκε στην ίδια, με τον αμυντικό Μόντσμα να στέλνει την μπάλα στα δοκάρια με διαγώνιο σουτ.

Έπειτα ακολούθησε η ευκαιρία του επιθετικού Ντρέιπιερ, ενώ κατάφερε να ανοίξει στο 42’ το σκορ. Έπειτα από σύγχυση στην αντίπαλη άμυνα, ο μέσος Βαρτολομέεφ έκλεψε και ο επιθετικός Στριτ πλάσαρε από κοντά για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος «μίλησε» η ποιότητα των φιλοξενούμενων που έφεραν τούμπα το ματς στα πέντε πρώτα λεπτά μετά την ανάπαυλα. Από εκεί και μετά οι Λονδρέζοι του Μαρέσκα είχαν τον απόλυτο έλεγχο.

Φάνηκε, πάντως, ότι βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Το έδειξε και το Σάββατο (20/9), επικρατώντας 3-1 της Λούτον εντός έδρας και σκαρφάλωσε στην 3η θέση της Λιγκ 1. Διεύρυνε με αυτόν τον τρόπο στους δέκα αγώνες το αήττητο σερί της σε όλες τις διοργανώσεις, με τους επτά να είναι στο πρωτάθλημα. Έχει να χάσει από τις 9/8 (2-0 από τη Γουίμπλεντον) από ομάδα στα δικά της… κυβικά και όχι κόντρα σε υπερδυνάμεις τύπου Τσέλσι.

Παραλίγο να προηγηθεί στα πρώτα λεπτά, με το σουτ του μέσου Ριτς να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Τα κατάφερε όμως στο 12’, όταν ο επιθετικός Ντρέιπερ έκοψε στα δύο την αντίπαλη άμυνα με την μπαλιά του, την οποία έκανε γκολ ο επιθετικός Χάουζ. Άγγιξε το 2-0 στο 74’ με τον αμυντικό Μπράντλεϊ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση και τρία λεπτά μετά δέχθηκε την ισοφάριση. Έδειξε χαρακτήρα όταν της στράβωσε το παιχνίδι, με τον επιθετικό Ομπικού να κάνει το 2-1 στο 85’ με δυνατό σουτ, ενώ πέντε λεπτά μετά ο Χάουζ ελίχθηκε από τα αριστερά μετά από αντεπίθεση και πλάσαρε ωραία, «κλειδώνοντας» τη νίκη.