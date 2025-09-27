Ρεπορτάζ

Είναι σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα να έχει φτιάξει και η ψυχολογία της ενόψει της συνέχειας. Πέρασε με 2-1 από την έδρα της εξαιρετικής έως τώρα Ντονκάστερ και μάλιστα με ανατροπή. Η 2η σερί νίκη στη Λιγκ 1 για πρώτη φορά φέτος και 3η συνολικά (είχε προηγηθεί μία στο Λιγκ Τρόφι) την ανέβασε 9η και στο -1 από την πρώτη εξάδα.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές φάσεις, με την ίδια να διαμαρτύρεται ότι δεν της δόθηκε πέναλτι. Στο ξεκίνημα του β’ μέρους δέχθηκε το 1-0, πληρώνοντας αδράνεια σε στατική φάση.

Ανασυντάχθηκε και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 70’ με τη συνταγή των γηπεδούχων. Ο μέσος Ριβς εκτέλεσε φάουλ και ο αμυντικός Τζόνσον. Στο 82’ ο μεσοεπιθετικός Ιπολίτ εκμεταλλεύτηκε κακό διώξιμο του αντίπαλου γκολκίπερ και πάνω στην αναμπουμπούλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Τελευταία ήττα της είναι το 3-0 στην έδρα της Μπόλτον στις 6/9 για το πρωτάθλημα της Α’ Αγγλίας.