Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
AFC ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ - ΓΟΥΙΚΟΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X2+Over 1,5
Καλή η ψυχολογία και των δύο. Η Γουίμπλεντον μετράει τρεις σερί νίκες, αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνο η τελευταία είχε υψηλό δείκτη δυσκολίας. Μεταμορφωμένη είναι η Γουίκομ μετά την πρόσφατη αλλαγή προπονητή και καλείται να δείξει ότι δεν πρόκειται για κάτι πρόσκαιρο. Επιλογή μας το X2+Over 1,5 σε απόδοση 1.95 στην Bet365.
ΑΝΑΛΥΣΗ AFC ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ - ΓΟΥΙΚΟΜ
Facts Αγώνα
- 8-6-3 η παράδοση (3-5-1 με γηπεδούχο τη Γουίμπλεντον).
- Τρία σερί Under 2,5 στα ραντεβού τους.
Δείτε όλα τα προγνωστικά Λιγκ 1 Αγγλίας.
Είναι σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα να έχει φτιάξει και η ψυχολογία της ενόψει της συνέχειας. Πέρασε με 2-1 από την έδρα της εξαιρετικής έως τώρα Ντονκάστερ και μάλιστα με ανατροπή. Η 2η σερί νίκη στη Λιγκ 1 για πρώτη φορά φέτος και 3η συνολικά (είχε προηγηθεί μία στο Λιγκ Τρόφι) την ανέβασε 9η και στο -1 από την πρώτη εξάδα.
Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές φάσεις, με την ίδια να διαμαρτύρεται ότι δεν της δόθηκε πέναλτι. Στο ξεκίνημα του β’ μέρους δέχθηκε το 1-0, πληρώνοντας αδράνεια σε στατική φάση.
Ανασυντάχθηκε και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 70’ με τη συνταγή των γηπεδούχων. Ο μέσος Ριβς εκτέλεσε φάουλ και ο αμυντικός Τζόνσον. Στο 82’ ο μεσοεπιθετικός Ιπολίτ εκμεταλλεύτηκε κακό διώξιμο του αντίπαλου γκολκίπερ και πάνω στην αναμπουμπούλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.
Τελευταία ήττα της είναι το 3-0 στην έδρα της Μπόλτον στις 6/9 για το πρωτάθλημα της Α’ Αγγλίας.
Επιστρέφει στο πρωτάθλημα ο Μπράουνι (βασικός εξτρέμ), επέστρεψε ο Λιούις (βασικός μπακ).
Έκανε το 2/2 με τον Νταφ (αντί του Μάικ Ντοντς) στο τιμόνι της, επικρατώντας 2-0 της Γουίγκαν εκτός έδρας και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Λιγκ Καπ.
Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, με εξαίρεση μία καλή φάση των γηπεδούχων στο ξεκίνημα. Ο μέσος Μπόιντ-Μανς άνοιξε το σκορ στο 32’ με πανέμορφο σουτ με το αριστερό από πλάγια θέση. Στάθηκε τυχερή, καθώς γλίτωσε από την ισοφάριση, επειδή επιθετικός της Γουίγκαν γλίστρησε μπροστά από την εστία. Ο επιθετικός ΜακΝίλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 62’ με κεφαλιά και έγινε ο 14ος διαφορετικός της σκόρερ στη σεζόν.
Στο ντεμπούτο του Νταφ στον πάγκο της, «καθάρισε» με 2-0 εντός έδρας τη Νορθάμπτον το Σάββατο (20/9), προερχόμενη από την ήττα με 2-1 από την Πίτερμπρο. Βρέθηκε στη 18η θέση και είναι στο -8 από την πρώτη οκτάδα της Λιγκ 1, ενώ από το ξεκίνημα της σεζόν δεν έχει… σταυρώσει 2η σερί νίκη στο πρωτάθλημα.
Φάνηκε με το «καλημέρα» η αλλαγή στο κλίμα στην ομάδα. Έδειξε μεγάλη διάθεση από την αρχή και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι είχε έξι σουτ στα πρώτα πέντε λεπτά. Ο μέσος Χάντερσον είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να του στερεί το γκολ, ενώ ο χαφ Μάλενς και ο επιθετικός Ονιεντιμά αστόχησαν λίγα λεπτά μετά.
Τελικά, από την ωραία μπαλιά του χαφ Λίχι ο αμυντικός Χάρβι βρέθηκε σε θέση βολής και άνοιξε το σκορ. Ο αμυντικός Άμποτ έκανε τρομερή ενέργεια, βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 72’ για το 2-0, για να φέρει τη Γουίκομ αγκαλιά με τη νίκη.
Στα… πιτς παραμένει ο Σκόουεν (μέσος).