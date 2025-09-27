Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΠΙΤΕΡΜΠΡΟ - ΛΙΝΚΟΛΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Ανεβασμένη η Πίτερμπρο το τελευταίο διάστημα, αλλά πρέπει να δείξει και συνέπεια, καθώς είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Η Λίνκολν βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Το έδειξε τόσο κόντρα στην Τσέλσι, ενώ είχε φανεί νωρίτερα με τις κολλητές νίκες στο πρωτάθλημα. Μετρούσε προηγουμένως αήττητο σερί δέκα αγώνων. Μας καλύπτει το G/G σε απόδοση 1.75 στην Bet365.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΤΕΡΜΠΡΟ - ΛΙΝΚΟΛΝ
Facts Αγώνα
- 23-18-15 η παράδοση (13-10-5 με γηπεδούχο την Πίτερμπρο).
- Ένα Over 2,5 στα τέσσερα τελευταία ραντεβού τους.
Αρχίζει να ανεβαίνει. Πριν δύο εβδομάδες πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν με το 2-1 επί της Γουίκομ, ενώ την περασμένη αγωνιστική σημείωσε 2η συνεχόμενη. Πέρασε με 1-0 από την έδρα της Πλίμουθ για τη Λιγκ 1 και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση.
Μπήκε καλύτερα από τους γηπεδούχους στην αναμέτρηση και στο 23’ είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον επιθετικό Λέοναρντ να χάνει πέναλτι, το οποίο του έπιασε ο αντίπαλος γκολκίπερ. Στο 31’ έκανε το 1-0 με τον επιθετικό Μόργκαν να εκτελεί από κοντά έπειτα από ασταθή επέμβαση μετά από σουτ του ακραίου Κιόσο.
Από τα τελευταία λεπτά του α’ μέρους μέχρι το φινάλε του αγώνα δέχθηκε πίεση. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο γκολκίπερ Μπας έκανε εξαιρετική επέμβαση, ενώ και στο δεύτερο ημίχρονο τη γλίτωσε σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, ενώ η ίδια δεν απείλησε. Αυτό που μετράει ασφαλώς είναι η συλλογή βαθμών και το να χτίσει σερί. Ειδικά στην περίπτωσή της.
Εκτός σταθερά είναι ο Χιουζ (αμυντικός) και ο Αντεμπίσι (αμυντικός).
Αποχαιρέτησε μεν, αλλά με ψηλά το κεφάλι, δε, το Λιγκ Καπ. Έχασε με 2-1 εντός έδρας από την πανίσχυρη Τσέλσι και η παρουσία της στη διοργάνωση ολοκληρώθηκε στον 3ο γύρο. Τα έδωσε όλα για να κάνει τη ζημιά στους «μπλε» και στο πρώτο μέρος τους προκάλεσε μεγάλα προβλήματα.
Η πρώτη μεγάλη φάση άνηκε στην ίδια, με τον αμυντικό Μόντσμα να στέλνει την μπάλα στα δοκάρια με διαγώνιο σουτ.
Έπειτα ακολούθησε η ευκαιρία του επιθετικού Ντρέιπιερ, ενώ κατάφερε να ανοίξει στο 42’ το σκορ. Έπειτα από σύγχυση στην αντίπαλη άμυνα, ο μέσος Βαρτολομέεφ έκλεψε και ο επιθετικός Στριτ πλάσαρε από κοντά για το 1-0.
Στο δεύτερο μέρος «μίλησε» η ποιότητα των φιλοξενούμενων που έφεραν τούμπα το ματς στα πέντε πρώτα λεπτά μετά την ανάπαυλα. Από εκεί και μετά οι Λονδρέζοι του Μαρέσκα είχαν τον απόλυτο έλεγχο.
Φάνηκε, πάντως, ότι βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Το έδειξε και το Σάββατο (20/9), επικρατώντας 3-1 της Λούτον εντός έδρας και σκαρφάλωσε στην 3η θέση της Λιγκ 1. Διεύρυνε με αυτόν τον τρόπο στους δέκα αγώνες το αήττητο σερί της σε όλες τις διοργανώσεις, με τους επτά να είναι στο πρωτάθλημα. Έχει να χάσει από τις 9/8 (2-0 από τη Γουίμπλεντον) από ομάδα στα δικά της… κυβικά και όχι κόντρα σε υπερδυνάμεις τύπου Τσέλσι.
Παραλίγο να προηγηθεί στα πρώτα λεπτά, με το σουτ του μέσου Ριτς να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Τα κατάφερε όμως στο 12’, όταν ο επιθετικός Ντρέιπερ έκοψε στα δύο την αντίπαλη άμυνα με την μπαλιά του, την οποία έκανε γκολ ο επιθετικός Χάουζ. Άγγιξε το 2-0 στο 74’ με τον αμυντικό Μπράντλεϊ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση και τρία λεπτά μετά δέχθηκε την ισοφάριση. Έδειξε χαρακτήρα όταν της στράβωσε το παιχνίδι, με τον επιθετικό Ομπικού να κάνει το 2-1 στο 85’ με δυνατό σουτ, ενώ πέντε λεπτά μετά ο Χάουζ ελίχθηκε από τα αριστερά μετά από αντεπίθεση και πλάσαρε ωραία, «κλειδώνοντας» τη νίκη.
Με τα γνωστά προβλήματα. Οι μέσοι Τζέφερις, Μόιλνα και Γκάλαχερ είναι εκτός. Απουσιάζει και ο Καμαρά από την άμυνα.