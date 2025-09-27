Ρεπορτάζ

Διανύει τραγικό μήνα. Δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στην Πορτ Βέιλ, από την οποία έχασε με 2-1 εκτός έδρας. Συμπλήρωσε έξι αγώνες δίχως νίκη (0-2-4) σε όλες τις διοργανώσεις και στη Λιγκ 1 υποχώρησε στη 13η θέση. Είναι στο -5 από την πρώτη εξάδα, έχει πάει στράφι το καλό ξεκίνημα που είχε στη σεζόν.

Το παιχνίδι στράβωσε από πολύ νωρίς, με τον βασικό αμυντικό Σουίνι να γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής, καθώς αποβλήθηκε στο 14’ για σκληρό τάκλιν με το οποίο έκοψε αντεπίθεση των γηπεδούχων. Άντεξε για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να δεχθεί το 1-0. Απάντησε στο 86’, όταν ο επιθετικός Όουτς κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό τελείωμα. Δεν μπόρεσε όμως να πάρει την ισοπαλία. Διότι ο επιθετικός Έβανς υπέπεσε σε πέναλτι και στο 90+5’ έγινε το 2-1.

Έχει να χαμογελάσει από τις 23/8, όταν και επικράτησε 4-1 της Λέιτον Όριεντ εντός έδρας για το πρωτάθλημα της Α’ Αγγλίας.