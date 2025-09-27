Ανάλυση Αγώνα
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΡΟΔΕΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Σε πολύ κακό φεγγάρι είναι και οι δύο. Η Μάνσφιλντ αγνοεί τη νίκη στα έξι τελευταία ματς (0-2-4) σ’ όλες τις διοργανώσεις και η Ρόδεραμ μετράει αντίστοιχα μόλις μία νίκη και πέντε ήττες. Οι γηπεδούχοι έχουν μικρό προβάδισμα, αλλά την απόδοση του άσου (1.80) βρίσκουμε το G/G στην Bet365.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΡΟΔΕΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
Facts Αγώνα
- 18-18-32 η παράδοση (15-6-12 η παράδοση).
- Μόλις ένα «Χ» στα δέκα τελευταία ραντεβού τους.
- Ένα G/G στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους.
Διανύει τραγικό μήνα. Δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στην Πορτ Βέιλ, από την οποία έχασε με 2-1 εκτός έδρας. Συμπλήρωσε έξι αγώνες δίχως νίκη (0-2-4) σε όλες τις διοργανώσεις και στη Λιγκ 1 υποχώρησε στη 13η θέση. Είναι στο -5 από την πρώτη εξάδα, έχει πάει στράφι το καλό ξεκίνημα που είχε στη σεζόν.
Το παιχνίδι στράβωσε από πολύ νωρίς, με τον βασικό αμυντικό Σουίνι να γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής, καθώς αποβλήθηκε στο 14’ για σκληρό τάκλιν με το οποίο έκοψε αντεπίθεση των γηπεδούχων. Άντεξε για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να δεχθεί το 1-0. Απάντησε στο 86’, όταν ο επιθετικός Όουτς κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό τελείωμα. Δεν μπόρεσε όμως να πάρει την ισοπαλία. Διότι ο επιθετικός Έβανς υπέπεσε σε πέναλτι και στο 90+5’ έγινε το 2-1.
Έχει να χαμογελάσει από τις 23/8, όταν και επικράτησε 4-1 της Λέιτον Όριεντ εντός έδρας για το πρωτάθλημα της Α’ Αγγλίας.
Τιμωρημένος ο Σουίνι (βασικός αμυντικός). Επέστρεψε ο Όουτς (βασικός επιθετικός), στα… πιτς είναι ο Κέιργκιλ (βασικός αμυντικός).
Όλα της τα παιχνίδια τον τελευταίο μήνα έχουν κριθεί στο γκολ. Έχει χάσει τα πέντε, έχει χαμογελάσει μόλις στο ένα απ’ αυτά (1-0 την Έξετερ). Το Σάββατο (20/9) έχασε 1-0 εντός έδρας από τη Στόκπορτ για τη Λιγκ 1, είχε προηγηθεί το 2-1 από τη Γουίμπλεντον. Έπεσε ξανά εντός της ζώνης υποβιβασμού.
Το πρώτο ημίχρονο κύλησε πάνω στα δικά της «θέλω». Ελάχιστες φάσεις και από τις δύο πλευρές, δικαιολογημένο το 0-0 και αποδεκτό από την ομάδα του Χάμσο. Είχε ρυθμό το β’ μέρος, θα μπορούσε να προηγηθεί με τον αμυντικό Μπαπτίστ, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι πίεσαν πολύ και βρήκαν στο 60’ το 0-1.
Δεν έδειξε να έχει ψυχικά αποθέματα και δυνάμεις στην τελική ευθεία, με το παιχνίδι να πηγαίνει πιο κοντά στο 0-2, παρά στο 1-1.
Εκτός ο Νόμπε (επιθετικός), Ράγκετ (αμυντικός) και Χάτον (μέσος).