ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ - ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Στέλιος ΣπυριδάκηςΑπόδοση: 3.15
Ώρα έναρξης: 18:00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ
Προφανώς και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι δυο τους μοιράζονται τις δύο τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η εικόνα π0υ έχουν εμφανίσει μέχρι στιγμής είναι μετριότατη αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί καμία τους να χαρακτηριστεί ως μεγάλο φαβορί για υποβιβασμό. Η λογική λέει ότι θα φοβηθεί ο ένας τον άλλον, ότι θα δούμε λίγα πράγματα γενικά και ότι υπάρχει ενδιαφέρον στην ισοπαλία, στο 3.15 της Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ - ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ
Facts Αγώνα
- 10η αγωνιστική.
- Παρότι ουραγός, η Σπάρτακ έχει τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή πίσω από την ΙΜΤ (18 έναντι 21 γκολ).
- Επίσης, Νάπρεντακ και Μλάνοστ έχουν τις δύο χειρότερες επιθέσεις, με μόλις οκτώ γκολ ενεργητικό.
