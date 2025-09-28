Προφανώς και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι δυο τους μοιράζονται τις δύο τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η εικόνα π0υ έχουν εμφανίσει μέχρι στιγμής είναι μετριότατη αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί καμία τους να χαρακτηριστεί ως μεγάλο φαβορί για υποβιβασμό. Η λογική λέει ότι θα φοβηθεί ο ένας τον άλλον, ότι θα δούμε λίγα πράγματα γενικά και ότι υπάρχει ενδιαφέρον στην ισοπαλία, στο 3.15 της Stoiximan.