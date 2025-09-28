ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΡ
18:00
28.09

ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ – ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ

Το ποδόσφαιρο (δεν) είναι άδικο
1
X
2
Εκτίμηση
Subotica City Stadium
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ - ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Στέλιος Σπυριδάκης Στέλιος Σπυριδάκης
Ώρα έναρξης: 18:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ

Απόδοση: 3.15
stoiximan Παίξε νόμιμα

Προφανώς και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι δυο τους μοιράζονται τις δύο τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η εικόνα π0υ έχουν εμφανίσει μέχρι στιγμής είναι μετριότατη αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί καμία τους να χαρακτηριστεί ως μεγάλο φαβορί για υποβιβασμό. Η λογική λέει ότι θα φοβηθεί ο ένας τον άλλον, ότι θα δούμε λίγα πράγματα γενικά και ότι υπάρχει ενδιαφέρον στην ισοπαλία, στο 3.15 της Stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ - ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ

Facts Αγώνα

  • 10η αγωνιστική.
  • Παρότι ουραγός, η Σπάρτακ έχει τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή πίσω από την ΙΜΤ (18 έναντι 21 γκολ).
  • Επίσης, Νάπρεντακ και Μλάνοστ έχουν τις δύο χειρότερες επιθέσεις, με μόλις οκτώ γκολ ενεργητικό.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

