ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ 1923 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Στέλιος ΣπυριδάκηςΑπόδοση: 2.10
Ώρα έναρξης: 20:00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+G/G
Τα λόγια περιττά για ακόμα μια φορά. Παλικαρίσια εμφάνιση από τον Ερυθρό Αστέρα μεσοβδόμαδα κόντρα στη Σέλτικ, εξασφαλίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας. Ακόμα ένα εντός συνόρων παιχνίδι στο οποίο είναι το απόλυτο φαβορί αν και η κούραση μπορεί να δώσει στη Ράντνιτσκι έστω το γκολ. Πληρώνει καλά το 1+G/G και συγκεκριμένα στο 2.10 της Stoiximan, οπότε θα αποτελέσει την πρόταση για το εν λόγω ματς.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ 1923
Facts Αγώνα
- 10η αγωνιστική.
- Μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος ο Ερυθρός Αστέρας.
- Με δύο ματς λιγότερα οι πρωταθλητές Σερβίας λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων στις αρχές του καλοκαιριού.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
