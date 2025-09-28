ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΣΕΡ
20:00
28.09
Ώρα να μιλήσει η έδρα στο 2.11

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ 1923

Πήρε μπρος για τα καλά
1
X
2
Εκτίμηση
Στάντιον Ράικο Μίτιτς
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ 1923 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Στέλιος Σπυριδάκης Στέλιος Σπυριδάκης
Ώρα έναρξης: 20:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+G/G

Απόδοση: 2.10
stoiximan Παίξε νόμιμα

Τα λόγια περιττά για ακόμα μια φορά. Παλικαρίσια εμφάνιση από τον Ερυθρό Αστέρα μεσοβδόμαδα κόντρα στη Σέλτικ, εξασφαλίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας. Ακόμα ένα εντός συνόρων παιχνίδι στο οποίο είναι το απόλυτο φαβορί αν και η κούραση μπορεί να δώσει στη Ράντνιτσκι έστω το γκολ. Πληρώνει καλά το 1+G/G και συγκεκριμένα στο 2.10 της Stoiximan, οπότε θα αποτελέσει την πρόταση για το εν λόγω ματς.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ 1923

Facts Αγώνα

  • 10η αγωνιστική.
  • Μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος ο Ερυθρός Αστέρας.
  • Με δύο ματς λιγότερα οι πρωταθλητές Σερβίας λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων στις αρχές του καλοκαιριού.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Μπάτσκα Τόπολα - Νόβι Παζαρ
    Μπάτσκα Τόπολα Μπάτσκα Τόπολα
    Νόβι Παζαρ Νόβι Παζαρ
  • Μλάντοστ Λουτσάνι - Τσουκαρίτσκι
    Μλάντοστ Λουτσάνι Μλάντοστ Λουτσάνι
    Τσουκαρίτσκι Τσουκαρίτσκι
  • Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Νάπρεντακ
    Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Σπαρτάκ Σουμπότιτσα
    Νάπρεντακ Νάπρεντακ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα