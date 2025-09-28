Τα λόγια περιττά για ακόμα μια φορά. Παλικαρίσια εμφάνιση από τον Ερυθρό Αστέρα μεσοβδόμαδα κόντρα στη Σέλτικ, εξασφαλίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας. Ακόμα ένα εντός συνόρων παιχνίδι στο οποίο είναι το απόλυτο φαβορί αν και η κούραση μπορεί να δώσει στη Ράντνιτσκι έστω το γκολ. Πληρώνει καλά το 1+G/G και συγκεκριμένα στο 2.10 της Stoiximan, οπότε θα αποτελέσει την πρόταση για το εν λόγω ματς.