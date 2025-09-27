ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΡ
18:00
28.09

ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΛΟΥΤΣΑΝΙ – ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ

Με αέρα και οι δύο
1
X
2
Εκτίμηση
Stadion Mladost, Lucani
ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΛΟΥΤΣΑΝΙ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Στέλιος Σπυριδάκης
Ώρα έναρξης: 18:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G

Ακόμα ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που αν μη τι άλλο δείχνουν… ανέτοιμες. Η Τσουκάριτσκι μπορεί ναι μεν να δείχνει μια σχετική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι αλλά το γεγονός ότι έχει δεχτεί γκολ σε κάθε παιχνίδι -πλην ενός- δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Η περσινή εκπληκτική Μλάντοστ δεν υπάρχει πια αλλά θα το παλέψει το ματς στα ίσια. Αρκετά καλή η απόδοση του G/G, στο 1.85 της Stoiximan, στοίχημα το οποίο θα αποτελέσει την πρόταση για το συγκεκριμένο ματς.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΛΟΥΤΣΑΝΙ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ

Facts Αγώνα

  • 10η αγωνιστική.
  • Μόνο η πρεμιέρα της Τσουκάριτσκι κόντρα στη Νάπρεντακ ολοκληρώθηκε N/G. Στις υπόλοιπες επτά μέχρι τώρα αναμετρήσεις των φιλοξενούμενων, έχουν μπει γκολ και από τις δύο πλευρές.
  • Το περασμένο ματς κόντρα στη Γιάβορ ήταν το πρώτο για φέτος που η Μλάντοστ πέτυχε πάνω από ένα τέρμα (2-1).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

