ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΛΟΥΤΣΑΝΙ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Στέλιος ΣπυριδάκηςΑπόδοση: 1.85
Ώρα έναρξης: 18:00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Παίξε νόμιμα
Ακόμα ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που αν μη τι άλλο δείχνουν… ανέτοιμες. Η Τσουκάριτσκι μπορεί ναι μεν να δείχνει μια σχετική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι αλλά το γεγονός ότι έχει δεχτεί γκολ σε κάθε παιχνίδι -πλην ενός- δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Η περσινή εκπληκτική Μλάντοστ δεν υπάρχει πια αλλά θα το παλέψει το ματς στα ίσια. Αρκετά καλή η απόδοση του G/G, στο 1.85 της Stoiximan, στοίχημα το οποίο θα αποτελέσει την πρόταση για το συγκεκριμένο ματς.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΛΟΥΤΣΑΝΙ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
Facts Αγώνα
- 10η αγωνιστική.
- Μόνο η πρεμιέρα της Τσουκάριτσκι κόντρα στη Νάπρεντακ ολοκληρώθηκε N/G. Στις υπόλοιπες επτά μέχρι τώρα αναμετρήσεις των φιλοξενούμενων, έχουν μπει γκολ και από τις δύο πλευρές.
- Το περασμένο ματς κόντρα στη Γιάβορ ήταν το πρώτο για φέτος που η Μλάντοστ πέτυχε πάνω από ένα τέρμα (2-1).
