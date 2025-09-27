Ακόμα ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που αν μη τι άλλο δείχνουν… ανέτοιμες. Η Τσουκάριτσκι μπορεί ναι μεν να δείχνει μια σχετική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι αλλά το γεγονός ότι έχει δεχτεί γκολ σε κάθε παιχνίδι -πλην ενός- δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Η περσινή εκπληκτική Μλάντοστ δεν υπάρχει πια αλλά θα το παλέψει το ματς στα ίσια. Αρκετά καλή η απόδοση του G/G, στο 1.85 της Stoiximan, στοίχημα το οποίο θα αποτελέσει την πρόταση για το συγκεκριμένο ματς.