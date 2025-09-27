Το μόνο σίγουρο είναι πως στόχος και των δύο για φέτος είναι να τερματίσουν στην τετράδα. Το αν τελικά έχουν την ποιότητα να το κάνουν ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Αναμφίβολα όμως κουβαλάνε τα ονόματά τους που ενδεχομένως να είναι και αρκετά. Παραδοσιακά το συγκεκριμένο ζευγάρι προσφέρει γκολ και θέαμα και πιθανότατα το σημερινό ματς να μην αποτελέσει εξαίρεση, οπότε προτείνω να κινηθούμε με το Over 2,5 στο 1.70 της Stoiximan.