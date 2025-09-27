ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΡ
17:00
28.09

ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ – ΝΟΒΙ ΠΑΖΑΡ

Στο κυνήγι της τετράδας
1
X
2
Εκτίμηση
TSC Arena
ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ - ΝΟΒΙ ΠΑΖΑΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Στέλιος Σπυριδάκης Στέλιος Σπυριδάκης
Ώρα έναρξης: 17:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5

Απόδοση: 1.70
Το μόνο σίγουρο είναι πως στόχος και των δύο για φέτος είναι να τερματίσουν στην τετράδα. Το αν τελικά έχουν την ποιότητα να το κάνουν ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Αναμφίβολα όμως κουβαλάνε τα ονόματά τους που ενδεχομένως να είναι και αρκετά. Παραδοσιακά το συγκεκριμένο ζευγάρι προσφέρει γκολ και θέαμα και πιθανότατα το σημερινό ματς να μην αποτελέσει εξαίρεση, οπότε προτείνω να κινηθούμε με το Over 2,5 στο 1.70 της Stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ - ΝΟΒΙ ΠΑΖΑΡ

Facts Αγώνα

  • 10η αγωνιστική.
  • Χωρίς ήττα η Νόβι Πάζαρ στα τρία τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος.
  • G/G+Over 2,5 τα τρία πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Ερυθρός Αστέρας - Ραντνίτσκι 1923
    Ερυθρός Αστέρας Ερυθρός Αστέρας
    Ραντνίτσκι 1923 Ραντνίτσκι 1923
  • Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Νάπρεντακ
    Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Σπαρτάκ Σουμπότιτσα
    Νάπρεντακ Νάπρεντακ
  • Μλάντοστ Λουτσάνι - Τσουκαρίτσκι
    Μλάντοστ Λουτσάνι Μλάντοστ Λουτσάνι
    Τσουκαρίτσκι Τσουκαρίτσκι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

