Ρεπορτάζ

Αίμα και άμμος αποδείχθηκε η αναμέτρηση της περασμένης αγωνιστική κόντρα στην Κοτσαέλισπορ (εκτός). Η Ρίζεσπορ δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα και όμως κατάφερε να επιβιώσει από το «ξύλο» της αναμέτρησης παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το πρώτο ημίχρονο είχε λίγες κλασικές ευκαιρίες για γκολ, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα και 5 κίτρινες κάρτες, ενώ και τα δύο γκολ του ματς σημειώθηκαν στις καθυστερήσεις. Η ομάδα της Ριζούντας άνοιξε το σκορ στο 45+1’ με τον μέσο Ολάγουιν, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν από τα έντεκα βήματα στο 45+13’. Στο 2ο ημίχρονο καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να φανεί απειλητική και το θέαμα ήταν κάκιστο.

Με αυτόν τον τρόπο η Ρίζεσπορ μάζεψε τον 5ο της βαθμό και έδειξε πως έχει αρχίσει να βάζει περισσότερη σκοπιμότητα στο παιχνίδι της. Τις πρώτες αγωνιστικές άφησε αρκετούς βαθμούς πίσω της μετά από ματς που ήταν καλύτερη, οπότε Ιλχάν Παλούτ επιλέγει πλέον μία -ελαφρώς- πιο συντηρητική προσέγγιση.