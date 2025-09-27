Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2
Παρόμοιας δυναμικής οι δύο ομάδες, με σχεδόν ίδια πορεία στη σεζόν και παρόμοιους στόχους. Οι φιλοξενούμενοι είναι ελαφρώς καλύτερη αυτή την περίοδο, ενώ διαθέτουν και περισσότερη ποιότητα στο ρόστερ τους. Λαμβάνοντας αυτά ως δεδομένα και με σύμμαχο την παράδοση πάμε στο Χ2 που προσφέρεται από την Bet365 στο 1.85.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
- Μόλις 1 ήττα μετράει η Ρίζεσπορ στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις της (1-2-1).
- Under 2,5 ολοκληρώθηκαν και τα 3 τελευταία ματς της Κασίμπασα.
- Χωρίς νίκη η Ρίζεσπορ στις 5 προηγούμενες μεταξύ τους συναντήσεις (2 ισοπαλίες, 3 ήττες).
Δείτε τα προγνωστικά Τουρκίας
Αίμα και άμμος αποδείχθηκε η αναμέτρηση της περασμένης αγωνιστική κόντρα στην Κοτσαέλισπορ (εκτός). Η Ρίζεσπορ δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα και όμως κατάφερε να επιβιώσει από το «ξύλο» της αναμέτρησης παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας.
Το πρώτο ημίχρονο είχε λίγες κλασικές ευκαιρίες για γκολ, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα και 5 κίτρινες κάρτες, ενώ και τα δύο γκολ του ματς σημειώθηκαν στις καθυστερήσεις. Η ομάδα της Ριζούντας άνοιξε το σκορ στο 45+1’ με τον μέσο Ολάγουιν, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν από τα έντεκα βήματα στο 45+13’. Στο 2ο ημίχρονο καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να φανεί απειλητική και το θέαμα ήταν κάκιστο.
Με αυτόν τον τρόπο η Ρίζεσπορ μάζεψε τον 5ο της βαθμό και έδειξε πως έχει αρχίσει να βάζει περισσότερη σκοπιμότητα στο παιχνίδι της. Τις πρώτες αγωνιστικές άφησε αρκετούς βαθμούς πίσω της μετά από ματς που ήταν καλύτερη, οπότε Ιλχάν Παλούτ επιλέγει πλέον μία -ελαφρώς- πιο συντηρητική προσέγγιση.
Άδειο το απουσιολόγιο της Ρίζεσπορ.
Δεν υπήρχαν και πολλοί που πίστευαν ότι μπορεί να πάρει κάτι στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενερμπαχτσέ (εντός), όμως φρόντισε να δώσει τις απαντήσεις της μέσα στο γήπεδο. Παρά το γεγονός ότι ήταν το αουτσάιντερ και έπαιζε με παίκτη λιγότερο για 45 λεπτά, κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.
Έμεινε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ (φέρει ευθύνη και ο γκολκίπερ Γιαννιώτης), αφού τα «καναρίνια» σκόραραν στην πρώτη καλή στιγμή του ματς (3’), ενώ μετά από υπόδειξη του VAR ο μέσος Καφού είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα για μία σκόπιμη σκαριά στα πλευρά του Σκρίνιαρ. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Σότα Αρβελάτζε δεν πτοήθηκε και εκμεταλλευόμενη τα πολλά κενά στην άμυνα της Φενέρ βρήκε στο 2ο μέρος την ισοφάριση με τον μέσο Χαϊραντίνοβιτς (64’).
Μετά τις πρώτες 3 διαδοχικές ήττες της, η Ρίζεσπορ δείχνει να βρίσκεται σε διαρκή άνοδο. Κάθε ματς είναι και πιο βελτιωμένη, με κύριο χαρακτηριστικό της ότι οι παίκτες της είναι συσπειρωμένοι και ακολουθούν πιστά το πλάνο του προπονητή. Εξακολουθεί και δεν έχει πείσει διοίκηση και κόσμο η Αρβελάτζε, όμως σίγουρα έχει κερδίσει χρόνο.
Τιμωρημένος για το σημερινό ματς ο βασικός μέσος Καφού.