ΤΟΥ1
17:00
28.09

ΡΙΖΕΣΠΟΡ – ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ

Με σύμμαχο την παράδοση
1
X
2
Εκτίμηση
Caykur Didi Stadyumu
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιάννης Χατζηνικολάου Γιάννης Χατζηνικολάου
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2

Απόδοση: 1.85
Απόδοση: 1.85

Παρόμοιας δυναμικής οι δύο ομάδες, με σχεδόν ίδια πορεία στη σεζόν και παρόμοιους στόχους. Οι φιλοξενούμενοι είναι ελαφρώς καλύτερη αυτή την περίοδο, ενώ διαθέτουν και περισσότερη ποιότητα στο ρόστερ τους. Λαμβάνοντας αυτά ως δεδομένα και με σύμμαχο την παράδοση πάμε στο Χ2 που προσφέρεται από την Bet365 στο 1.85.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ

Facts Αγώνα

  • Αγώνας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
  • Μόλις 1 ήττα μετράει η Ρίζεσπορ στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις της (1-2-1). 
  • Under 2,5 ολοκληρώθηκαν και τα 3 τελευταία ματς της Κασίμπασα.
  • Χωρίς νίκη η Ρίζεσπορ στις 5 προηγούμενες μεταξύ τους συναντήσεις (2 ισοπαλίες, 3 ήττες).

ΡΙΖΕΣΠΟΡ
Ρεπορτάζ

Αίμα και άμμος αποδείχθηκε η αναμέτρηση της περασμένης αγωνιστική κόντρα στην Κοτσαέλισπορ (εκτός). Η Ρίζεσπορ δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα και όμως κατάφερε να επιβιώσει από το «ξύλο» της αναμέτρησης παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το πρώτο ημίχρονο είχε λίγες κλασικές ευκαιρίες για γκολ, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα και 5 κίτρινες κάρτες, ενώ και τα δύο γκολ του ματς σημειώθηκαν στις καθυστερήσεις. Η ομάδα της Ριζούντας άνοιξε το σκορ στο 45+1’ με τον μέσο Ολάγουιν, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν από τα έντεκα βήματα στο 45+13’. Στο 2ο ημίχρονο καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να φανεί απειλητική και το θέαμα ήταν κάκιστο.

Με αυτόν τον τρόπο η Ρίζεσπορ μάζεψε τον 5ο της βαθμό και έδειξε πως έχει αρχίσει να βάζει περισσότερη σκοπιμότητα στο παιχνίδι της. Τις πρώτες αγωνιστικές άφησε αρκετούς βαθμούς πίσω της μετά από ματς που ήταν καλύτερη, οπότε Ιλχάν Παλούτ επιλέγει πλέον μία -ελαφρώς- πιο συντηρητική προσέγγιση.

Αγωνιστικά Νέα

Άδειο το απουσιολόγιο της Ρίζεσπορ.

ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ
Ρεπορτάζ

Δεν υπήρχαν και πολλοί που πίστευαν ότι μπορεί να πάρει κάτι στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενερμπαχτσέ (εντός), όμως φρόντισε να δώσει τις απαντήσεις της μέσα στο γήπεδο. Παρά το γεγονός ότι ήταν το αουτσάιντερ και έπαιζε με παίκτη λιγότερο για 45 λεπτά, κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας. 

Έμεινε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ (φέρει ευθύνη και ο γκολκίπερ Γιαννιώτης), αφού τα «καναρίνια» σκόραραν στην πρώτη καλή στιγμή του ματς (3’), ενώ μετά από υπόδειξη του VAR ο μέσος Καφού είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα για μία σκόπιμη σκαριά στα πλευρά του Σκρίνιαρ. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Σότα Αρβελάτζε δεν πτοήθηκε και εκμεταλλευόμενη τα πολλά κενά στην άμυνα της Φενέρ βρήκε στο 2ο μέρος την ισοφάριση με τον μέσο Χαϊραντίνοβιτς (64’). 

Μετά τις πρώτες 3 διαδοχικές ήττες της, η Ρίζεσπορ δείχνει να βρίσκεται σε διαρκή άνοδο. Κάθε ματς είναι και πιο βελτιωμένη, με κύριο χαρακτηριστικό της ότι οι παίκτες της είναι συσπειρωμένοι και ακολουθούν πιστά το πλάνο του προπονητή. Εξακολουθεί και δεν έχει πείσει διοίκηση και κόσμο η Αρβελάτζε, όμως σίγουρα έχει κερδίσει χρόνο.

Αγωνιστικά Νέα

Τιμωρημένος για το σημερινό ματς ο βασικός μέσος Καφού.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΡΙΖΕΣΠΟΡ 4-2-3-1
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 4-2-3-1
1
Erdem Canpolat
5
Casper Højer
2
Khusniddin Alikulov
3
Samet Akaydin
37
Taha Sahin
92
Giannis Papanikolaou
20
Qazim Laci
7
Valentin Mihăilă
10
Ibrahim Olawoyin
15
Václav Jurečka
92
Ali Sowe
1
Andreas Gianniotis
12
Mortadha Ben Ouannes
23
Attila Szalai
20
Nicholas Opoku
2
Claudio Winck
44
Andri Baldursson
35
Aytac Kara
7
Mamadou Fall
10
Haris Hajradinovic
12