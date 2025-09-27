Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ - ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Η Καϊσέρισπορ γνωρίζει -συνήθως- με ποιον τρόπο θα πρέπει να υπερασπιστεί την εστία της κόντρα σε ομάδες που έχουν την πρωτοβουλία τον κινήσεων, την ίδια ώρα που οι φιλοξενούμενοι δείχνουν να είναι αρκετά αφελείς. Το μομέντουμ δείχνει διπλό, αλλά θα πάμε κόντρα, καθώς έχει έρθει η ώρα για την πρώτη νίκη της ομάδας της Καισάρειας. Ο άσος παίζει στην Bet365 σε απόδοση 2.05.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ - ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
- Η Καϊσέρισπορ είναι μακριά από τις νίκες στις 9 τελευταίες επίσημες αναμετρήσεις της (5 ισοπαλίες, 4 ήττες).
- Οι 6 από τις 8 τελευταίες αναμετρήσεις της Καϊσέρισπορ έληξαν G/G.
- Η Γκεντσλερμπιρλιγκί δεν έχει νίκη στις 3 τελευταίες εκτός έδρας αναμετρήσεις της.
- Οι 8 από τις 10 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις έληξαν G/G+Over 2,5.
Μεσοβδόμαδα αντιμετώπισε εντός έδρας την Μπεσίκτας στην εξ’ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 4-0 μέσα στην κατάμεστη έδρα της. Επί της ουσίας δεν κατάφερε ποτέ να μπει στο παιχνίδι, με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν πλήρως το ματς.
Στο πρώτο μέρος είχε μόλις μία καλή στιγμή, την ίδια ώρα που η Μπεσίκτας ήταν καταιγιστική και έτσι πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου το σκορ ήταν ήδη 3-0 (15’, 32’, 45+1’). Στο 2ο μέρος η Καϊσέρισπορ ανοίχτηκε με στόχο να βρει γρήγορα ένα γκολ που θα την ξανά έβαζε στο παιχνίδι, όμως τα κενά στην άμυνά της ήταν τεράστιο, με αποτέλεσμα να δεχθεί στο 58’ και 4ο γκολ.
Μέχρι να έρθει η αναμέτρηση με την Μπεσίκτας λέγαμε ότι ο απολογισμός της δεν ήταν κακός -δεδομένης της δυναμικής της και των στόχων της-. Ωστόσο, το να έχει μείνει χωρίς νίκη (η μοναδική μαζί με την Κοτσαέλισπορ- μετά από 6 αναμετρήσεις φανερώνει ότι το έργο της για να μείνει στην κατηγορία θα είναι αρκετά δύσκολο.
Γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκισντόλ. Εκτός οι μέσοι Σογιάλπ, Καρίμι, Ακά, Μπενασέρ και ο επιθετικός Ονουγκά.
Επιτέλους έσπασε την γκίνια! Έπειτα από 5 διαδοχικές ήττες κατάφερε να πάρε, έστω και δύσκολα, το πρώτο της φετινό τρίποντο, επικρατώντας εντός έδρας της Εγιούπσπορ με 1-0. Στα πρώτα λεπτά ήταν κάκιστη, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να κάνει πάρτι στα καρέ της, αλλά να μην μπορεί να ανοίξει το σκορ.
Αντιθέτως, η Γκεντσλερμπιρλιγκί ήταν αρκετά αποτελεσματική και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Εγιούπσπορ βρήκε δίχτυα στο 36’ με τον εξτρέμ Τόνγκια. Στο 2ο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έγιναν πιο πιεστικοί, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, όμως παρά τις 14 τελικές τους δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν το G/G.
Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο Χουσεΐν Ερόγλου μπορεί να πετάξει στα σκουπίδια την εμφάνιση της ομάδας του και να κρατήσει το γεγονός ότι ήρθε το πρώτο τρίποντο. Αυτό διότι για μία ακόμα φορά οι παίκτες του δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε τα βασικά.
Το βασικό σημείο που καλείται να διορθώσει ο Τούρκος τεχνικός είναι οι επιστροφές των παικτών του στην άμυνα. Επειδή υπάρχει ποιότητα επιθετικά, πολλές φορές βλέπουμε την ομάδα του να ανεβαίνει στο γήπεδο περισσότερο από ότι πρέπει, με αποτέλεσμα οι αντίπαλοί της να την χτυπούν στην κόντρα.
Εκτός οι μέσοι Ετέμπο και Κεμάλογλου.