Ρεπορτάζ

Μεσοβδόμαδα αντιμετώπισε εντός έδρας την Μπεσίκτας στην εξ’ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 4-0 μέσα στην κατάμεστη έδρα της. Επί της ουσίας δεν κατάφερε ποτέ να μπει στο παιχνίδι, με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν πλήρως το ματς.

Στο πρώτο μέρος είχε μόλις μία καλή στιγμή, την ίδια ώρα που η Μπεσίκτας ήταν καταιγιστική και έτσι πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου το σκορ ήταν ήδη 3-0 (15’, 32’, 45+1’). Στο 2ο μέρος η Καϊσέρισπορ ανοίχτηκε με στόχο να βρει γρήγορα ένα γκολ που θα την ξανά έβαζε στο παιχνίδι, όμως τα κενά στην άμυνά της ήταν τεράστιο, με αποτέλεσμα να δεχθεί στο 58’ και 4ο γκολ.

Μέχρι να έρθει η αναμέτρηση με την Μπεσίκτας λέγαμε ότι ο απολογισμός της δεν ήταν κακός -δεδομένης της δυναμικής της και των στόχων της-. Ωστόσο, το να έχει μείνει χωρίς νίκη (η μοναδική μαζί με την Κοτσαέλισπορ- μετά από 6 αναμετρήσεις φανερώνει ότι το έργο της για να μείνει στην κατηγορία θα είναι αρκετά δύσκολο.