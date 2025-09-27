Ανάλυση Αγώνα
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5
Η Κόνιασπορ ακόμα και στις αναμετρήσεις που είναι σε κακή μέρα έχει δείξει ότι είναι απειλητική (έχει σκοράρει σε όλες τις φετινές αναμετρήσεις της). Από την άλλη, η Μπασάκ ρίχνει αυτή την ώρα περισσότερο βάρος στα ανασταλτικά της καθήκοντα, όμως και πάλι τα αμυντικά της προβλήματα είναι αρκετά. Θεωρώ πως θα δούμε ένα ματς το οποίο θα «ανοίξει» από νωρίς, οπότε το 1.95 του Over 2,5 στην Bet365 είναι μία αρκετά καλή επιλογή.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ - ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
- Χωρίς νίκη η Κόνιασπορ στις 3 τελευταίες αναμετρήσεις της (1 ισοπαλία, 2 ήττες).
- Μόλις 1 νίκη μετράει η Μπασακσεχίρ στις 8 τελευταίες αναμετρήσεις της.
- Οι 7 από τις 8 τελευταίες επίσημες αναμετρήσεις της Κόνιασπορ έληξαν G/G.
- G/G έληξαν τα 7 από τα 9 τελευταία ματς της Μπασάκ.
Την περασμένη αγωνιστική ήταν σειρά της να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια και πρωτοπόρο Γαλατασαράι (εκτός έδρας) και όπως αναμενόταν γνώρισε την ήττα με… κατεβασμένα τα χέρια (3-1). Βέβαια, φωνάζει δίκαια για μία φάση στο 3ο λεπτό όπου ο Τορέιρα πάτησε άσχημα τον μέσο Μουλέκα, με τον παίκτη της Γαλατά να μην βλέπει την κόκκινη κάρτα. Απόφαση που σίγουρα θα άλλαζε τα δεδομένα του ματς.
Αφήνοντας στην άκρη τη συγκεκριμένη φάση, η Κόνιασπορ δεν κατάφερε ποτέ να κοντράρει στα ίσια την «τσιμ μπομ», ενώ πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας δεχτεί ήδη 2 γκολ (23’, 45+1’). Ίδια ήταν η εικόνα και στην επανάληψη με τη Γαλατά να βρίσκει δίχτυα για 3η φορά στο 64’, ενώ η ομάδα από το Ικόνια σημείωσε το γκολ της τιμής στο 79’ με τον επιθετικό Ναγίρ.
Ναι μεν δεν κατάφερε να «χτίσει» πάνω στο 2/2 των πρώτων αγωνιστικών, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πραγματικός στόχος της είναι να μην μπλέξει σε σενάρια υποβιβασμού. Έχοντας απολογισμό 2-1-2 και παίζοντας κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο, το σύνολο του Ρετσέπ Ουτσάρ φαίνεται να τα πηγαίνει, για την ώρα, καλά.
Σταθερά εκτός ο μέσος Ακγιόλ.
Εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο μετά την αλλαγή στο τιμόνι της ομάδας και στην πρόσληψη του Νούρι Σαχίν και αυτό φαίνεται και στις αναμετρήσεις της, καθώς είναι λίγο μπερδεμένη. Την περασμένη αγωνιστική υποδέχθηκε τη φορμαρισμένη Αλάνιασπορ, μένοντας με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).
Η ομάδα της Αττάλειας ξεκίνησε κάνοντας πάρα πολλά λάθη και η Μπασακσεχίρ ήταν εκεί για να τα αξιοποιήσει, ανοίγοντας το σκορ στο 29’ με τον Σομουρόντοφ. Θα μπορούσα κάλλιστα να έχει ανεβάσει τον δείκτη του σκορ, ωστόσο ο αντίπαλος γκολκίπερ είχε κατεβάσει ρολά. Στο δεύτερο μέρος οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με την Αλάνιασπορ να κλείνει την ομάδα της Κωνσταντινούπολης στα καρέ της και να ισοφαρίζει στο 51’.
Μία ισοπαλία κόντρα σε μία ομάδα που βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Πόσο μάλλον με δεδομένο ότι η Μπασάκ ακόμα ψάχνεται. Ο Σαχίν είναι έμπειρος προπονητής και βρει τον τρόπο να φτιάξει ένα σταθερά ανταγωνιστικό σύνολο.
Στόχος φυσικά είναι η παρουσία στην 5αδα και η εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Βέβαια, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αλλάξει ρότα σύντομα, καθώς ο μέχρις στιγμής απολογισμός της είναι 1-3-1.
Θα απουσιάσουν για μία ακόμη αγωνιστική ο μπακ Ντουάρτε και ο βασικός κεντρικός επιθετικός Ζέλκε.