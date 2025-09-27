Ρεπορτάζ

Την περασμένη αγωνιστική ήταν σειρά της να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια και πρωτοπόρο Γαλατασαράι (εκτός έδρας) και όπως αναμενόταν γνώρισε την ήττα με… κατεβασμένα τα χέρια (3-1). Βέβαια, φωνάζει δίκαια για μία φάση στο 3ο λεπτό όπου ο Τορέιρα πάτησε άσχημα τον μέσο Μουλέκα, με τον παίκτη της Γαλατά να μην βλέπει την κόκκινη κάρτα. Απόφαση που σίγουρα θα άλλαζε τα δεδομένα του ματς.

Αφήνοντας στην άκρη τη συγκεκριμένη φάση, η Κόνιασπορ δεν κατάφερε ποτέ να κοντράρει στα ίσια την «τσιμ μπομ», ενώ πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας δεχτεί ήδη 2 γκολ (23’, 45+1’). Ίδια ήταν η εικόνα και στην επανάληψη με τη Γαλατά να βρίσκει δίχτυα για 3η φορά στο 64’, ενώ η ομάδα από το Ικόνια σημείωσε το γκολ της τιμής στο 79’ με τον επιθετικό Ναγίρ.

Ναι μεν δεν κατάφερε να «χτίσει» πάνω στο 2/2 των πρώτων αγωνιστικών, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πραγματικός στόχος της είναι να μην μπλέξει σε σενάρια υποβιβασμού. Έχοντας απολογισμό 2-1-2 και παίζοντας κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο, το σύνολο του Ρετσέπ Ουτσάρ φαίνεται να τα πηγαίνει, για την ώρα, καλά.