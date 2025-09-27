Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Σε καμία περίπτωση το 1.19 του άσου δεν είναι σωστό. Η Φενέρ γκελάρει διαρκώς από το ξεκίνημα της σεζόν, την ίδια ώρα που η Αντάλιασπορ είναι πάντοτε ανταγωνιστική. Βέβαια, το Χ2 (4.00) είναι μία πολύ ρισκαδόρικη επιλογή. Ωστόσο, το G/G σε απόδοση 2.05 στην Bet365 είναι μία πάρα πολύ ελκυστική επιλογή.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
- Η Φενερμπαχτσέ μετράει 3 διαδοχικά ματς χωρίς νίκη (2 ισοπαλίες, 1 ήττα).
- Τα 4 από τα 5 τελευταία ματς της Φενέρ έληξαν G/G.
- Και οι 3 προηγούμενες αναμετρήσεις της Αντάλιασπορ έληξαν G/G.
- Η Φενερμπαχτσέ έχει κυριαρχήσει στις 12 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας, μετρώντας 9 νίκες και 3 ισοπαλίες.
Επιστροφή στην εσωστρέφεια… Με το δεξί ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, καθώς γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ (3-1).
Η άμυνά της έμοιαζε από το ξεκίνημα με παιδική χαρά, κάτι που δεν έμεινα ανεκμετάλλευτο από τους Κροάτες, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ στο 21’, όμως ο μέσος Σιμάνσκι 4 λεπτά ισοφάρισε με ένα ωραίο σουτ εκτός περιοχής. Αυτή ωστόσο ήταν και η μοναδική αξιόλογη φάση της Φενερμπαχτσέ στο ματς. Στο 50’ η Ζάγκρεμπ πήρε και πάλι το προβάδισμα, γεγονός που έκανε τα «καναρίνια» να ανοιχτούν περισσότερο, αφήνοντας πολλά κενά στα μετόπισθεν. Το τελικό σκορ έγραψαν οι γηπεδούχοι στην τελευταία φάση του ματς (95’).
Ναι μεν το ρόστερ της είναι τρομερό, αλλά μία ομάδα με νέο προπονητή χρειάζεται χρόνο. Αυτός ο χρόνος φυσικά και δεν υπάρχει, λόγω του αδυσώπητου προγράμματος και έτσι η μία γκέλα διαδέχεται την άλλη. Η λογική λέει ότι ο Τεντέσκο θα βρει την άκρη του, όμως μέχρι τότε η Φενέρ θα γκελάρει αρκετές φορές.
Ουσιαστικά άπαντες περιμένουν πως και πως τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών, για να μπορέσουν να δουλέψουν με όσους θα μείνουν πίσω. Ακολουθεί εντός έδρας με τη Νις για τη 2η αγωνιστική του Γιουρόπα.
Σταθερά εκτός ο μέσος Άλβαρες και ο επιθετικός Ντουράν.
Την περασμένη αγωνιστική υποδέχθηκε την Καϊσέρισπορ και παρά το γεγονός ότι ήταν ανώτερη σε όλα, γκέλαρε, μένοντας με τον βαθμό της ισοπαλίας. Ήταν καταιγιστική από το ξεκίνημα, την ίδια ώρα που η αντίπαλός της ήταν νωχελική, ωστόσο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις στιγμές της.
Στο 2ο ημίχρονο μπήκε ακόμα καλύτερα στο ματς και επιτέθηκε πιο ορθόδοξα, ανοίγοντας το σκορ από κόρνερ στο 52’ με τον Τζικίγια. Το γκολ αφύπνισε τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έγιναν πιο πιεστικοί και στις καθυστερήσεις του ματς βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης.
Προφανώς και ο Εμρέ Μπελόζογλου δεν μπορεί να έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αλλά ούτε και από τη συμπεριφορά των παικτών του μετά το γκολ που σημείωσαν. Μάλιστα, αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί αρκετές φορές και σε άλλες αναμετρήσεις.
Βέβαια, παρά την απώλεια βαθμών, η Αντάλιασπορ φιγουράρει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα (6η θέση), με τον μέχρι στιγμής απολογισμό της να είναι εξαιρετικός (3-1-2).
Με αρκετές απουσίες η ομάδας της Αττάλειας, καθώς παραμένουν εκτός οι αμυντικοί Σαρί, Τουρκμέν, Γεσιλγιούρτ και ο μέσος Σάρις.