Ρεπορτάζ

Επιστροφή στην εσωστρέφεια… Με το δεξί ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, καθώς γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ (3-1).

Η άμυνά της έμοιαζε από το ξεκίνημα με παιδική χαρά, κάτι που δεν έμεινα ανεκμετάλλευτο από τους Κροάτες, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ στο 21’, όμως ο μέσος Σιμάνσκι 4 λεπτά ισοφάρισε με ένα ωραίο σουτ εκτός περιοχής. Αυτή ωστόσο ήταν και η μοναδική αξιόλογη φάση της Φενερμπαχτσέ στο ματς. Στο 50’ η Ζάγκρεμπ πήρε και πάλι το προβάδισμα, γεγονός που έκανε τα «καναρίνια» να ανοιχτούν περισσότερο, αφήνοντας πολλά κενά στα μετόπισθεν. Το τελικό σκορ έγραψαν οι γηπεδούχοι στην τελευταία φάση του ματς (95’).

Ναι μεν το ρόστερ της είναι τρομερό, αλλά μία ομάδα με νέο προπονητή χρειάζεται χρόνο. Αυτός ο χρόνος φυσικά και δεν υπάρχει, λόγω του αδυσώπητου προγράμματος και έτσι η μία γκέλα διαδέχεται την άλλη. Η λογική λέει ότι ο Τεντέσκο θα βρει την άκρη του, όμως μέχρι τότε η Φενέρ θα γκελάρει αρκετές φορές.

Ουσιαστικά άπαντες περιμένουν πως και πως τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών, για να μπορέσουν να δουλέψουν με όσους θα μείνουν πίσω. Ακολουθεί εντός έδρας με τη Νις για τη 2η αγωνιστική του Γιουρόπα.