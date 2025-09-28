Ρεπορτάζ

Αν και προηγήθηκε με 1-0 στο ημίχρονο, δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή στη Βραζιλία και εντέλει ηττήθηκε με 3-1 από την Παλμέιρας, μένοντας εκτός ημιτελικών του Κόπα Λιμπερταδόρες. Στο πρώτο ματς η Ρίβερ είχε χάσει με 1-2.

Νωρίτερα στο πρωτάθλημα είχε παραταχθεί με αναπληρωματικούς στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Ατλέτικο Τουκουμάν και είχε ηττηθεί δικαίως με 2-0. Δέχτηκε τα γκολ στο 12’ και στο 68’. Έτσι πήρε τέλος και ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 21 αναμετρήσεων που διατηρούσε σε επίπεδο εγχώριων διοργανώσεων (12-9-0).

Στη συνολική βαθμολογία του πρωταθλήματος βρίσκεται στη 2η θέση, έναν πόντο πίσω από τη Ροσάριο Σεντράλ. Την προσεχή Πέμπτη η Ρίβερ θα αντιμετωπίσει τη Ράσινγκ στα πλαίσια της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου.