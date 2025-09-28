Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ - ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5
Το ντέρμπι κορυφής του ομίλου. Η Ρίβερ αναζητά μία πειστική νίκη για να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό από την Παλμέιρας. Δεν θα έχει πάντως εύκολο έργο απέναντι στην – εντυπωσιακή φέτος – Ντεπορτίβο Ριέστρα. Εκτιμώ ότι ο άσος κινείται πολύ χαμηλά και αδικεί τους φιλοξενούμενους. Αξίζει όμως να κυνηγήσουμε το Over 2,5, επιλογή που μας προσφέρεται από τη Stoiximan στο πολύ ελκυστικό 2.37.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ - ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ
Facts Αγώνα
- Οι 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των 15. Η κάθε μία θα παίξει από μία φορά με όλες τις ομάδες του ομίλου της και δύο φορές με εκπροσώπους του άλλου ομίλου. Κατά συνέπεια η κανονική περίοδος θα έχει 16 αγωνιστικές. Οι πρώτες οκτώ κάθε ομίλου θα προκριθούν στα πλέι-οφ που θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ και σε μονά παιχνίδια. Γηπεδούχος θα είναι πάντα η ομάδα που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο, με εξαίρεση τον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Η πρωταθλήτρια θα κερδίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026, κάτι που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πλατένσε ως νικήτρια του Απερτούρα.
- Και οι τρεις προηγούμενες συναντήσεις τους επιβεβαίωσαν το N/G, ενώ υπήρχε απόλυτη ισορροπία (1-1-1).
- Τα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Ρίβερ – ανεξαρτήτως διοργάνωσης – συνδύασαν Over 2,5 και G/G.
- Η Ντεπορτίβο Ριέστρα μετρά τρία σερί Under 2,5 και τέσσερα σερί N/G.
- Στο Απερτούρα: Ντεπορτίβο Ριέστρα – Ρίβερ Πλέιτ 0-0
Αν και προηγήθηκε με 1-0 στο ημίχρονο, δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή στη Βραζιλία και εντέλει ηττήθηκε με 3-1 από την Παλμέιρας, μένοντας εκτός ημιτελικών του Κόπα Λιμπερταδόρες. Στο πρώτο ματς η Ρίβερ είχε χάσει με 1-2.
Νωρίτερα στο πρωτάθλημα είχε παραταχθεί με αναπληρωματικούς στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Ατλέτικο Τουκουμάν και είχε ηττηθεί δικαίως με 2-0. Δέχτηκε τα γκολ στο 12’ και στο 68’. Έτσι πήρε τέλος και ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 21 αναμετρήσεων που διατηρούσε σε επίπεδο εγχώριων διοργανώσεων (12-9-0).
Στη συνολική βαθμολογία του πρωταθλήματος βρίσκεται στη 2η θέση, έναν πόντο πίσω από τη Ροσάριο Σεντράλ. Την προσεχή Πέμπτη η Ρίβερ θα αντιμετωπίσει τη Ράσινγκ στα πλαίσια της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου.
Θα προβεί σε μερικό ροτέισον, καθώς κάποιοι βασικοί είναι επιβαρυμένοι από την υπερπροσπάθεια στη Βραζιλία. Συνεχίζει να είναι τραυματίας ο εξτρέμ Μέσα (19/2). Ο κεντρικός αμυντικός Πεσέγια (25/0) έχει υποστεί ρήξη συνδέσμων και θα τον δούμε ξανά στα γήπεδα τον Μάρτιο του 2026.
(4-4-2): Αρμάνι – Μπούστος, Μαρτίνες Κουάρτα, Πάουλο Ντίας, Κάσκο – Ντε Λα Κουέστα, Καστάνιο , Γκαλάρσα (Γκαλόπο), Λενσίνα (Νάτσο Φερνάντες) – Μπόρχα, Κολίδιο
Αποτελεί ξεκάθαρα την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Προέρχεται από εντός έδρας νίκη 1-0 επί της Χιμνάσια Λα Πλάτα, αποτέλεσμα που την έφερε στην πρώτη θέση του ομίλου της με ρεκόρ 6-1-2. Σκόραρε στο 54ο λεπτό με τον μέσο Σελίς. Πάντως στο πρώτο ημίχρονο οι αντίπαλοί της είχαν χάσει αρκετές ευκαιρίες.
Στη συνολική βαθμολογία η Ντεπορτίβο Ριέστρα ανέβηκε στην 5η θέση και βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο για να εξασφαλίσει το πρώτο διεθνές εισιτήριο στην ιστορία της. Παράλληλα «τρέχει» ένα εκπληκτικό εντός έδρας αήττητο σερί 25 αναμετρήσεων. Σε αυτό το διάστημα έχει καταγράψει δεκατέσσερις νίκες και έντεκα ισοπαλίες. Τελευταία φορά που έχασε ως γηπεδούχος ήταν τον Μάιο του… 2024 (0-1 από τη Ροσάριο Σεντράλ)! Επίσης έχει διατηρήσει απαραβίαστη την εστία της στα έντεκα πιο πρόσφατα ματς ως γηπεδούχος (7-4-0) και μετρά έξι σερί νίκες.
Την επόμενη Δευτέρα η Ντεπορτίβο Ριέστρα θα υποδεχτεί τη Βέλες.
Συνεχίζει την αποθεραπεία του ο συμπληρωματικός κεντρικός αμυντικός Έρικ Τόβο (4/0).
(5-3-2): Ιγνάσιο Άρσε – Σανσότρε, Μίνιο, Πας, Μπαρμπιέρι, Πέδρο Ραμίρες – Σέλις, Μόνχε, Άντονι Αλόνσο – Αλεξάντερ Ντίας, Τζόναταν Ερέρα