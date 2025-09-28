Ρεπορτάζ

Απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 από την Ουνιόν Σάντα Φε ύστερα από ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι. Προηγήθηκε στο 12’, ισοφαρίστηκε στο 42’ με πέναλτι, έμεινε πίσω στο σκορ στο 54’ με αυτογκόλ και ισοφάρισε στο 64’ με τον επιθετικό Άρσε. Στη συνέχεια είχαν και οι δύο ομάδες ευκαιρίες για ένα τρίτο τέρμα.

Μετά από εννέα αγωνιστικές «τρέχει» ρεκόρ 2-3-4 και απέχει πέντε πόντους από τη ζώνη των πλέι-οφ. Στη συνολική βαθμολογία βρίσκεται στα όρια των διεθνών εισιτηρίων. Εάν τα καταφέρει, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που θα περάσει τα σύνορα. Υπάρχει βέβαια και ο δρόμος του Κυπέλλου όπου ήδη βρίσκεται στα ημιτελικά.

Την επόμενη Δευτέρα η Ιντεπεντιέντε Ριβανταβία θα φιλοξενηθεί από τη Ράσινγκ.