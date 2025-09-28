Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΡΙΒΑΔΑΒΙΑ - ΟΥΡΑΚΑΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1 DNB
Δεν θα συμφωνήσουμε με τον καθαρό φαβοριτισμό των φιλοξενούμενων. Η Ουρακάν δεν έχει βρει δίχτυα στα τρία τελευταία της παιχνίδια. Την ίδια ώρα η Ιντεπεντιέντε Ριβανταβία προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις και ενεργητικό επτά τερμάτων στις τέσσερις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της. Η αξία στα αριστερά, στο 2.00 ο άσος DNB στη Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΡΙΒΑΔΑΒΙΑ - ΟΥΡΑΚΑΝ
Facts Αγώνα
- Οι 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των 15. Η κάθε μία θα παίξει από μία φορά με όλες τις ομάδες του ομίλου της και δύο φορές με εκπροσώπους του άλλου ομίλου. Κατά συνέπεια η κανονική περίοδος θα έχει 16 αγωνιστικές. Οι πρώτες οκτώ κάθε ομίλου θα προκριθούν στα πλέι-οφ που θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ και σε μονά παιχνίδια. Γηπεδούχος θα είναι πάντα η ομάδα που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο, με εξαίρεση τον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Η πρωταθλήτρια θα κερδίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026, κάτι που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πλατένσε ως νικήτρια του Απερτούρα.
- Οι τέσσερις πιο πρόσφατες συγκρούσεις τους συνδύασαν Under 2,5 και N/G.
- Η Ιντεπεντιέντε Ριβανταβία προέρχεται από 6/8 Over 2,5 σε όλες τις διοργανώσεις.
- Οι οκτώ πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της Ουρακάν σε εγχώριο επίπεδο επιβεβαίωσαν το Under 2,5.
- Στο Απερτούρα: Ουρακάν – Ιντεπεντιέντε Ριβανταβία 2-0
Απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 από την Ουνιόν Σάντα Φε ύστερα από ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι. Προηγήθηκε στο 12’, ισοφαρίστηκε στο 42’ με πέναλτι, έμεινε πίσω στο σκορ στο 54’ με αυτογκόλ και ισοφάρισε στο 64’ με τον επιθετικό Άρσε. Στη συνέχεια είχαν και οι δύο ομάδες ευκαιρίες για ένα τρίτο τέρμα.
Μετά από εννέα αγωνιστικές «τρέχει» ρεκόρ 2-3-4 και απέχει πέντε πόντους από τη ζώνη των πλέι-οφ. Στη συνολική βαθμολογία βρίσκεται στα όρια των διεθνών εισιτηρίων. Εάν τα καταφέρει, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που θα περάσει τα σύνορα. Υπάρχει βέβαια και ο δρόμος του Κυπέλλου όπου ήδη βρίσκεται στα ημιτελικά.
Την επόμενη Δευτέρα η Ιντεπεντιέντε Ριβανταβία θα φιλοξενηθεί από τη Ράσινγκ.
Τιμωρημένος λόγω καρτών ο κεντρικός αμυντικός Στουντέρ (29/1, δανεικός από την Ταγιέρες). Παραμένουν τραυματίες ο δεξιός μπακ Πεϊνιπίλ (14/1) και ο επιθετικός Ραμίς (9/0). Μακροχρόνια εκτός ο δεξιός μπακ Αμπεκάσις (1/0). Ο Παραγουανός επιθετικός Άρσε (6/1) έχει αποθεραπευτεί πλήρως, πήρε χρόνο συμμετοχής την περασμένη αγωνιστική και αναμένεται απόψε να βρεθεί στο βασικό σχήμα.
(4-3-1-2): Εζεκιέλ Σεντουριόν – Μπονιφάτσιο, Ιβάν Βιγιάλμπα, Κόστα, Λουσιάνο Γκόμες – Αμαρφίλ, Μποτάρι, Ρεταμάρ – Ματίας Φερνάντες – Σεμπαστιάν Βίγια, Άλεξ Άρσε
Προέρχεται από εντός έδρας ήττα 0-2 από τη Ράσινγκ, δεχόμενη από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Προβλημάτισε πολύ με την εμφάνισή της, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη ότι οι αντίπαλοί της έκαναν εκτεταμένο ροτέισον λόγω Λιμπερταδόρες. Συμπλήρωσε έτσι πέντε παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς νίκη (0-3-2). Μάλιστα στα τρία τελευταία δεν έχει σκοράρει.
Στο απόλυτα ισορροπημένο 3-3-3 το ρεκόρ της Ουρακάν στο Κλαουσούρα. Προς το παρόν απέχει δύο πόντους από την προνομιούχο πρώτη οκτάδα. Στη συνολική κατάταξη είναι 9η και βρίσκεται ακόμα οριακά στη ζώνη των διεθνών εισιτηρίων.
Το ερχόμενο Σάββατο η Ουρακάν θα υποδεχτεί την Μπάνφιλντ.
Η ποινή του επιθετικού Λουσιάνο Χιμένες (20/3) μειώθηκε από τρεις αγωνιστικές σε δύο και άρα είναι διαθέσιμος σήμερα.
(4-2-3-1): Γκαλίντες – Γκιντάρα, Φάμπιο Περέιρα, Νεουέν Πας (Νέρβο), Σέζαρ Ιμπάνιες – Λεονάρντο Χιλ, Εμανουέλ Οχέδα – Μπισάντς, Μιλίγεβιτς, Ούρσι – Σεκέιρα