ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Πρόκειται για το «κλάσικο» της Αβεγιανέδα. Σε εκ διαμέτρου αντίθετη φάση βρίσκονται οι δύο ομάδες. Στη Ράσινγκ επικρατεί ενθουσιασμός μετά την πρόκριση στους «4» του Κόπα Λιμπερταδόρες. Στην Ιντεπεντιέντε είναι έντονος ο προβληματισμός για την κακή πορεία αλλά και τις προβληματικές εμφανίσεις. Όπως έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα οι δύο ομάδες, θα είναι έκπληξη εάν δεν κερδίσει η Ράσινγκ. Στο ικανοποιητικό 2.27 ο άσος στη Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ
Facts Αγώνα
- Οι 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των 15. Η κάθε μία θα παίξει από μία φορά με όλες τις ομάδες του ομίλου της και δύο φορές με εκπροσώπους του άλλου ομίλου. Κατά συνέπεια η κανονική περίοδος θα έχει 16 αγωνιστικές. Οι πρώτες οκτώ κάθε ομίλου θα προκριθούν στα πλέι-οφ που θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ και σε μονά παιχνίδια. Γηπεδούχος θα είναι πάντα η ομάδα που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο, με εξαίρεση τον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Η πρωταθλήτρια θα κερδίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026, κάτι που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πλατένσε ως νικήτρια του Απερτούρα.
- Συνολική παράδοση: 71-77-89
- Αήττητη η Ράσινγκ στις τρεις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους 1-2-0.
- Οι έξι πιο πρόσφατες συγκρούσεις τους έληξαν με Under 2,5.
- Τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Ράσινγκ – σε όλες τις διοργανώσεις – συνδύασαν Under 2,5 και N/G.
- Η Ιντεπεντιέντε μετρά τέσσερα σερί Under 2,5 σε όλες τις διοργανώσεις.
- Στο Απερτούρα: Ιντεπεντιέντε – Ράσινγκ 1-1
Πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Κόπα Λιμπερταδόρες πετυχαίνοντας δεύτερη νίκη με 1-0 επί της Βέλες. Σκόραρε στο 82ο λεπτό με τον εξτρέμ Σολάρι. Είχε επιβληθεί με το ίδιο σκορ και στο πρώτο ματς, ενώ μετρά τέσσερα σερί τρίποντα σε όλες τις διοργανώσεις. Η πρόκριση αυτή πανηγυρίστηκε έντονα, άλλωστε η Ράσινγκ βρίσκεται για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Κόπα Λιμπερταδόρες.
Στο πρωτάθλημα προέρχεται από εκτός έδρας νίκη 2-0 επί της Ουρακάν, σε παιχνίδι που είχε προβεί σε εκτεταμένο ροτέισον λόγω Κόπα Λιμπερταδόρες. Άνοιξε το σκορ στο 23’ με σουτ του Κολομβιανού επιθετικού Βεργκάρα αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή και το έκλεισε στις καθυστερήσεις με τον μεσοεπιθετικό Σαράτσο που εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας.
Στο Κλαουσούρα «τρέχει» ρεκόρ 3-1-5 και απέχει τέσσερις πόντους από την προνομιούχο πρώτη οκτάδα του ομίλου της, έχοντας όμως και ένα ματς λιγότερο. Στη συνολική κατάταξη είναι 10η και άρα στο όριο της ζώνης των διεθνών εισιτηρίων.
Την ερχόμενη Πέμπτη η Ράσινγκ θα αντιμετωπίσει τη Ρίβερ στα πλαίσια της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου.
Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο μέσος Ναρδόνι (33/1) και ο μεσοεπιθετικός Σαράτσο (19/2).
(4-3-3): Καμπέσες – Φράνκο Πάρδο, Σαντιάγκο Σόσα, Κολόμπο – Μούρα, Μπρούνο Ζουκουλίνι, Αλμένδρα, Γκαμπριέλ Ρόχας – Σαντιάγκο Σολάρι (Βεργκάρα), Αντριάν Μαρτίνες, Κονέκνι
Προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με τη Σαν Λορένσο. Βρέθηκε να χάνει στο 37’ και ισοφάρισε στο 68’ με αυτογκόλ ύστερα από εκτέλεση κόρνερ. Δεν ικανοποίησε πάντως με την εμφάνισή της και θα μπορούσε άνετα να είχε ηττηθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιντεπεντιέντε μετρά δέκα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς νίκη (0-4-6). Επίσης δεν έχει τρίποντο στο τρέχον Κλαουσούρα (0-4-4). Στη συνολική βαθμολογία βρίσκεται λίγο κάτω από τη ζώνη των διεθνών εισιτηρίων και πλέον αυτός είναι ο βασικός της στόχος, δηλαδή να εξασφαλίσει έξοδο για το προσεχές Κόπα Σουνταμερικάνα.
Από απόψε αναλαμβάνει καθήκοντα ο 60χρονος τεχνικός Γκουστάβο Κιντέρος. Την ερχόμενη Κυριακή η Ιντεπεντιέντε θα φιλοξενηθεί από τη Γοδόι Κρουζ.
Ο Παραγουανός επιθετικός Άβαλος (31/9) που είχε τραυματιστεί, αποθεραπεύτηκε γρηγορότερα του αναμενομένου και μάλλον θα ξεκινήσει βασικός. Παραμένει τραυματίας ο κεντρικός αμυντικός Φρέιρε (11/1). Ο 20χρονος μέσος Λαουτάρο Μιλάν (26/3) θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ Κ20 της Χιλής με τη διοργανώτρια και κατά συνέπεια δεν είναι διαθέσιμος.
(4-2-3-1): Ροντρίγκο Ρέι – Φεντερίκο Βέρα, Λομόνακο, Φράνκο Παρέδες, Φακούντο Ζαμπάλα – Λογιόλα, Μαρκόνε – Μασάντι, Λουσιάνο Καμπράλ, Σαντιάγκο Μοντιέλ – Άβαλος