Ρεπορτάζ

Πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Κόπα Λιμπερταδόρες πετυχαίνοντας δεύτερη νίκη με 1-0 επί της Βέλες. Σκόραρε στο 82ο λεπτό με τον εξτρέμ Σολάρι. Είχε επιβληθεί με το ίδιο σκορ και στο πρώτο ματς, ενώ μετρά τέσσερα σερί τρίποντα σε όλες τις διοργανώσεις. Η πρόκριση αυτή πανηγυρίστηκε έντονα, άλλωστε η Ράσινγκ βρίσκεται για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Στο πρωτάθλημα προέρχεται από εκτός έδρας νίκη 2-0 επί της Ουρακάν, σε παιχνίδι που είχε προβεί σε εκτεταμένο ροτέισον λόγω Κόπα Λιμπερταδόρες. Άνοιξε το σκορ στο 23’ με σουτ του Κολομβιανού επιθετικού Βεργκάρα αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή και το έκλεισε στις καθυστερήσεις με τον μεσοεπιθετικό Σαράτσο που εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας.

Στο Κλαουσούρα «τρέχει» ρεκόρ 3-1-5 και απέχει τέσσερις πόντους από την προνομιούχο πρώτη οκτάδα του ομίλου της, έχοντας όμως και ένα ματς λιγότερο. Στη συνολική κατάταξη είναι 10η και άρα στο όριο της ζώνης των διεθνών εισιτηρίων.

Την ερχόμενη Πέμπτη η Ράσινγκ θα αντιμετωπίσει τη Ρίβερ στα πλαίσια της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου.