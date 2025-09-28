Ρεπορτάζ

Την προηγούμενη αγωνιστική η Ινστιτούτο απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη Γοδόι Κρουζ. Προηγήθηκε στο 44’ με τον επιθετικό Λούνα και ισοφαρίστηκε στο 50’. Στη συνέχεια πίεσε για ένα δεύτερο τέρμα και βάσει εμφάνισης δικαιούταν τη νίκη.

Παρέμεινε πάντως για 3η συνεχόμενη αγωνιστική αήττητη (1-2-0) και απέχει πλέον δύο πόντους από τη ζώνη των πλέι-οφ. Στη συνολική κατάταξη έχει προβάδισμα εννέα πόντων από τη γραμμή παραμονής και απέχει οκτώ πόντους από τη ζώνη των διεθνών εισιτηρίων.

Το προσεχές Σάββατο η Ινστιτούτο θα φιλοξενηθεί από τη Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν.