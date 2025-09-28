ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

ΑΡΓ1
02:15
29.09

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ – ΛΑΝΟΥΣ

Με την αύρα του Σουνταμερικάνα η Λανούς
1
X
2
Εκτίμηση
Μονουμεντάλ ντε Άλτα Κόρδοβα (26.000), Κόρδοβα
738
18° C Αίθριος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΛΑΝΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Χρήστος Χρυσαΐτης Χρήστος Χρυσαΐτης
Ώρα έναρξης: 02:15
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.72
stoiximan Παίξε νόμιμα

Τα σετ αποδόσεων δίνουν μικρό προβάδισμα στην Ινστιτούτο. Νομίζω ότι όντως οι γηπεδούχοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη συσσωρευμένη κούραση της Λανούς και να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Στο ικανοποιητικό 2.72 ο άσος στη Stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΛΑΝΟΥΣ

Facts Αγώνα

  • Οι 30 ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους των 15. Η κάθε μία θα παίξει από μία φορά με όλες τις ομάδες του ομίλου της και δύο φορές με εκπροσώπους του άλλου ομίλου. Κατά συνέπεια η κανονική περίοδος θα έχει 16 αγωνιστικές. Οι πρώτες οκτώ κάθε ομίλου θα προκριθούν στα πλέι-οφ που θα διεξαχθούν με σύστημα νοκ-άουτ και σε μονά παιχνίδια. Γηπεδούχος θα είναι πάντα η ομάδα που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική περίοδο, με εξαίρεση τον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Η πρωταθλήτρια θα κερδίσει απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Κόπα Λιμπερταδόρες 2026, κάτι που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πλατένσε ως νικήτρια του Απερτούρα.
  • Οι έξι στις επτά πιο πρόσφατες συναντήσεις τους έληξαν με G/G.
  • Η Ινστιτούτο μετρά τέσσερα σερί Under 2,5.
  • Η Λανούς προέρχεται από 4/5 Under 2,5 σε όλες τις διοργανώσεις.
  • Στο Απερτούρα: Λανούς – Ινστιτούτο Κόρδοβα 4-1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Ρεπορτάζ

Την προηγούμενη αγωνιστική η Ινστιτούτο απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη Γοδόι Κρουζ. Προηγήθηκε στο 44’ με τον επιθετικό Λούνα και ισοφαρίστηκε στο 50’. Στη συνέχεια πίεσε για ένα δεύτερο τέρμα και βάσει εμφάνισης δικαιούταν τη νίκη.

Παρέμεινε πάντως για 3η συνεχόμενη αγωνιστική αήττητη (1-2-0) και απέχει πλέον δύο πόντους από τη ζώνη των πλέι-οφ. Στη συνολική κατάταξη έχει προβάδισμα εννέα πόντων από τη γραμμή παραμονής και απέχει οκτώ πόντους από τη ζώνη των διεθνών εισιτηρίων.

Το προσεχές Σάββατο η Ινστιτούτο θα φιλοξενηθεί από τη Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν.

Αγωνιστικά Νέα

Συνεχίζουν να είναι τραυματίες ο μεσοεπιθετικός Λάζαρο (17/1), ο Παραγουανός εξτρέμ Μανουέλ Ρομέρο (6/0) και ο Ουρουγουανός επιθετικός Ματίας Φονσέκα (7/0). Επίσης ταλαιπωρούνται από μυϊκές ενοχλήσεις ο αριστερός μπακ Λούκας Ροντρίγκες (19/0) και ο μεσοεπιθετικός Πουέμπλα (27/2).

(5-3-2): Ρόφο – Εμανουέλ Μπελτράν, Σαλαζάρ, Αλαρκόν, Μόσεβιτς, Ελίας Περέιρα – Στέφανο Μορέιρα, Λοντίκο, Ασεβέδο – Άλεξ Λούνα, Νικολάς Κορδέρο

ΛΑΝΟΥΣ
Ρεπορτάζ

Πανηγυρικό το κλίμα στη Λανούς μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Σουνταμερικάνα. Υπερασπίστηκε το 1-0 του πρώτου αγώνα επί της Φλουμινένσε, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 στο Μαρακανά. Δέχτηκε πρώτη γκολ στο 20’ και κινδύνεψε πολλές φορές με δεύτερο μέχρι την ανάπαυλα. Στην επανάληψη ανασυντάχθηκε, βελτιώθηκε και έφτασε στην ισοφάριση στο 67’ με τον μέσο Ακίνο.

Είχε προηγηθεί το εντός έδρας 2-1 επί της Πλατένσε για το πρωτάθλημα. Άνοιξε το σκορ στο 37’ με τον κεντρικό αμυντικό Κανάλε, διπλασίασε τα τέρματά της στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και δέχτηκε τη μείωση στο… 95ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Στο 5-1-3 το ρεκόρ της στο Κλαουσούρα, έχει προβάδισμα έξι πόντων από τη γραμμή πρόκρισης στα πλέι-οφ. Στη συνολική βαθμολογία του πρωταθλήματος βρίσκεται στην 11η θέση, δηλαδή στα όρια των διεθνών εισιτηρίων.

Το προσεχές Σάββατο η Λανούς θα υποδεχτεί τη Σαν Λορένσο.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός αποστολής ο Παραγουανός κεντρικός αμυντικός Ντεχεσούς (25/0, αναμένεται να επιστρέψει τον Νοέμβριο), ο κεντρικός αμυντικός Πένια Μπιαφόρε (14/0, χάνει όλη τη χρονιά μάλλον) και ο μέσος Χουάν Ραμίρες (22/0).

(4-2-3-1): Λοσάδα – Μοργκαντίνι, Εζεκιέλ Μουνιός, Κανάλε, Μάρσιτς – Αγκουστίν Καρδόσο, Αγκουστίν Μεδίνα – Γουάτσον, Μαρσελίνο Μορένο, Σάλβιο – Βάλτερ Μπου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

