Η Ρέμο ηττήθηκε με 2-1 εκτός έδρας από την Μποταφόγκο Σάο Πόαυλο δεχόμενη το καθοριστικό δεύτερο τέρμα στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και ενώ είχε ισοφαρίσει στο 90’. Παρέμεινε έτσι για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς βαθμό και για τρίτη χωρίς νίκη. Πλέον βρίσκεται στο -8 από τη ζώνη ανόδου και μάλλον τελείωσαν τα όνειρα. Πάντως απόψε θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο της ο Γκούτο Φερέιρα. Η Ρεγκάτας κινείται επίσης στα μεσαία στρώματα της βαθμολογίας και προέρχεται από εντός έδρας νίκη 3-2 επί της Μποταφόγκο Σάο Πάουλο. Περιμένουμε αρκετά τέρματα, ελκυστικό το 2.10 του Over 2,5 στη Novibet.