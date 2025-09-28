ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΒΡΑ2
00:00
29.09

ΡΕΜΟ – ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ

Με νέο τεχνικό η Ρέμο
1
X
2
Εκτίμηση
Μπαενιάο (14.000), Μπελέμ
2.219
27° C Ηλιόλουστος
ΡΕΜΟ - ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Χρήστος Χρυσαΐτης Χρήστος Χρυσαΐτης
Ώρα έναρξης: 00:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5

Απόδοση: 2.10
novibet Παίξε νόμιμα

Η Ρέμο ηττήθηκε με 2-1 εκτός έδρας από την Μποταφόγκο Σάο Πόαυλο δεχόμενη το καθοριστικό δεύτερο τέρμα στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και ενώ είχε ισοφαρίσει στο 90’. Παρέμεινε έτσι για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς βαθμό και για τρίτη χωρίς νίκη. Πλέον βρίσκεται στο -8 από τη ζώνη ανόδου και μάλλον τελείωσαν τα όνειρα. Πάντως απόψε θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο της ο Γκούτο Φερέιρα. Η Ρεγκάτας κινείται επίσης στα μεσαία στρώματα της βαθμολογίας και προέρχεται από εντός έδρας νίκη 3-2 επί της Μποταφόγκο Σάο Πάουλο. Περιμένουμε αρκετά τέρματα, ελκυστικό το 2.10 του Over 2,5 στη Novibet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΜΟ - ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ

Facts Αγώνα

  • Οι 20 ομάδες διαγωνίζονται σε δύο γύρους (38 αγωνιστικές). Οι πρώτες τέσσερις θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες τέσσερις θα υποβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο αριθμός των νικών.
  • Στον Α’ ΓΥΡΟ: Κλούμπε ντε Ρεγκάτας – Ρέμο Μπελέμ 2-0

