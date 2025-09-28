Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ SP - ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Χρήστος ΧρυσαΐτηςΑπόδοση: 2.95
Ώρα έναρξης: 00:30
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ
Η Μποταφόγκο Σάο Πάουλο ηττήθηκε με 3-2 εκτός έδρας από τη Ρεγκάτας, συμπλήρωσε τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-1-3) και βρίσκεται ξανά στη ζώνη υποβιβασμού. Μέχρι το 83’ έχανε με 3-0, σκόραρε δύο φορές στο τέλος. Η Φεροβιάρια είναι έξι αγωνιστικές χωρίς τρίποντο (0-4-2) και προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με τη διεκδικήτρια της ανόδου Γκοϊάς, βρίσκοντας γκολ ισοφάρισης στις καθυστερήσεις. Στο ματς αυτό έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο της ο Κλαουντινέι Ολιβέιρα. Αρκετά ισορροπημένο το βλέπω, πάμε με την ισοπαλία. Στο 2.95 το Χ στη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ SP - ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΑ
Facts Αγώνα
- Οι 20 ομάδες διαγωνίζονται σε δύο γύρους (38 αγωνιστικές). Οι πρώτες τέσσερις θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες τέσσερις θα υποβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο αριθμός των νικών.
- Στον Α’ ΓΥΡΟ: Φεροβιάρια – Μποταφόγκο Σάο Πάουλο 1-1
