Η Κουϊαμπά απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 από τη Βίλα Νόβα και διεύρυνε το αήττητο σερί της στις επτά αγωνιστικές (2-5-0). Θέλει όμως νίκες για να πλησιάσει τη ζώνη ανόδου. Η Ατλέτικ Κλουμπ ηττήθηκε ως γηπεδούχος με το βαρύ 0-3 από την Ατλέτικο Παραναένσε και δείχνει να περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος μετά τα πολύ καλά στοιχεία που είχε δείξει στον πρώτο γύρο. Πλέον η διαφορά της από τη ζώνη υποβιβασμού μειώθηκε στους δύο πόντους. Θα πάμε με την καυτή και «ιδιαίτερη» έδρα της Κουϊαμπά. Στο αποδεκτό 1.93 ο άσος στη Novibet.