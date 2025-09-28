Ανάλυση Αγώνα
ΚΟΥΙΑΜΠΑ - ATHLETIC CLUB ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Χρήστος ΧρυσαΐτηςΑπόδοση: 1.93
Ώρα έναρξης: 02:30
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Παίξε νόμιμα
Η Κουϊαμπά απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 από τη Βίλα Νόβα και διεύρυνε το αήττητο σερί της στις επτά αγωνιστικές (2-5-0). Θέλει όμως νίκες για να πλησιάσει τη ζώνη ανόδου. Η Ατλέτικ Κλουμπ ηττήθηκε ως γηπεδούχος με το βαρύ 0-3 από την Ατλέτικο Παραναένσε και δείχνει να περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος μετά τα πολύ καλά στοιχεία που είχε δείξει στον πρώτο γύρο. Πλέον η διαφορά της από τη ζώνη υποβιβασμού μειώθηκε στους δύο πόντους. Θα πάμε με την καυτή και «ιδιαίτερη» έδρα της Κουϊαμπά. Στο αποδεκτό 1.93 ο άσος στη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΥΙΑΜΠΑ - ATHLETIC CLUB
Facts Αγώνα
- Οι 20 ομάδες διαγωνίζονται σε δύο γύρους (38 αγωνιστικές). Οι πρώτες τέσσερις θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες τέσσερις θα υποβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο αριθμός των νικών.
- Στον Α’ ΓΥΡΟ: Ατλέτικ Κλουμπ – Κουϊαμπά 0-2
- Λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 βαθμούς.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
