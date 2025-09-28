ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΒΡΑ2
02:30
29.09

ΚΟΥΙΑΜΠΑ – ATHLETIC CLUB

Αήττητο επτά αγωνιστικών
1
X
2
Εκτίμηση
Αρένα Παντανάλ (44.000), Κουϊαμπά
1.711
32° C Αίθριος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΚΟΥΙΑΜΠΑ - ATHLETIC CLUB ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Χρήστος Χρυσαΐτης Χρήστος Χρυσαΐτης
Ώρα έναρξης: 02:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 1.93
novibet Παίξε νόμιμα

Η Κουϊαμπά απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 από τη Βίλα Νόβα και διεύρυνε το αήττητο σερί της στις επτά αγωνιστικές (2-5-0). Θέλει όμως νίκες για να πλησιάσει τη ζώνη ανόδου. Η Ατλέτικ Κλουμπ ηττήθηκε ως γηπεδούχος με το βαρύ 0-3 από την Ατλέτικο Παραναένσε και δείχνει να περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος μετά τα πολύ καλά στοιχεία που είχε δείξει στον πρώτο γύρο. Πλέον η διαφορά της από τη ζώνη υποβιβασμού μειώθηκε στους δύο πόντους. Θα πάμε με την καυτή και «ιδιαίτερη» έδρα της Κουϊαμπά. Στο αποδεκτό 1.93 ο άσος στη Novibet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΥΙΑΜΠΑ - ATHLETIC CLUB

Facts Αγώνα

  • Οι 20 ομάδες διαγωνίζονται σε δύο γύρους (38 αγωνιστικές). Οι πρώτες τέσσερις θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες τέσσερις θα υποβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο αριθμός των νικών.
  • Στον Α’ ΓΥΡΟ: Ατλέτικ Κλουμπ – Κουϊαμπά 0-2
  • Λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 βαθμούς.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Ρέμο - Κλαμπ ντε Ρεγκάτας
    Ρέμο Ρέμο
    Κλαμπ ντε Ρεγκάτας Κλαμπ ντε Ρεγκάτας
  • Νοβοριζοντίνο - Βίλα Νόβα
    Νοβοριζοντίνο Νοβοριζοντίνο
    Βίλα Νόβα Βίλα Νόβα
  • Μποταφόγκο SP - Φεροβιάρια
    Μποταφόγκο SP Μποταφόγκο SP
    Φεροβιάρια Φεροβιάρια
  • Κρισιούμα - Παϊσαντού
    Κρισιούμα Κρισιούμα
    Παϊσαντού Παϊσαντού

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα