Η Νοβοριζοντίνο νίκησε με 1-0 εκτός έδρας την Παϊσαντού πετυχαίνοντας το νικητήριο τέρμα στις καθυστερήσεις και φτάνοντας έτσι τα τρία συνεχόμενα τρίποντα. Πλησίασε έτσι στον πόντο την προνομιούχο πρώτη τετράδα. Η Βίλα Νόβα προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Κουϊαμπά, συμπλήρωσε έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-4-2) και αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον τεχνικό Πάουλο Τούρα. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Ουμπέρτο Λούζερ που μέχρι πριν ένα μήνα ήταν στην… Νοβοριζοντίνο. Θα αναλάβει όμως από την ερχόμενη αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι έχουν πάρει φόρα και είναι το φαβορί αυτής της αναμέτρησης. Στο αποδεκτό 1.79 ο άσος στη Novibet.

