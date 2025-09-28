Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ - ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Χρήστος ΧρυσαΐτηςΑπόδοση: 1.79
Ώρα έναρξης: 22:00
STAKE: 20
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Παίξε νόμιμα
Η Νοβοριζοντίνο νίκησε με 1-0 εκτός έδρας την Παϊσαντού πετυχαίνοντας το νικητήριο τέρμα στις καθυστερήσεις και φτάνοντας έτσι τα τρία συνεχόμενα τρίποντα. Πλησίασε έτσι στον πόντο την προνομιούχο πρώτη τετράδα. Η Βίλα Νόβα προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Κουϊαμπά, συμπλήρωσε έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-4-2) και αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον τεχνικό Πάουλο Τούρα. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Ουμπέρτο Λούζερ που μέχρι πριν ένα μήνα ήταν στην… Νοβοριζοντίνο. Θα αναλάβει όμως από την ερχόμενη αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι έχουν πάρει φόρα και είναι το φαβορί αυτής της αναμέτρησης. Στο αποδεκτό 1.79 ο άσος στη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ - ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ
Facts Αγώνα
- Οι 20 ομάδες διαγωνίζονται σε δύο γύρους (38 αγωνιστικές). Οι πρώτες τέσσερις θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες τέσσερις θα υποβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο αριθμός των νικών.
- Στον Α’ ΓΥΡΟ: Βίλα Νόβα – Νοβοριζοντίνο 0-1
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
