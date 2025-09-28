Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ - ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Χρήστος ΧρυσαΐτηςΑπόδοση: 1.58
Ώρα έναρξης: 22:00
STAKE: 20
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Η Κρισιούμα πέτυχε τεράστια εκτός έδρας νίκη 2-0 επί της Κοριτίμπα και έπιασε κορυφή στη βαθμολογία. Σημείωσε τα τέρματά της μέσα ε ένα τρίλεπτο (33’-36’) και στη συνέχεια άντεξε στην πίεση των αντιπάλων της. Παράλληλα διεύρυνε το αήττητο σερί της στις οκτώ αγωνιστικές (6-2-0). Η Παϊσαντού είναι βυθισμένη στην ουρά της βαθμολογία και αγνοεί τη νίκη εδώ και έντεκα αγωνιστικές (0-4-7). Πάντως το πάλεψε στην εντός έδρας αναμέτρησή της με τη Νοβοριζοντίνο όπου δέχτηκε το γκολ στις καθυστερήσεις (0-1). Στο 1.58 ο άσος στη Novibet, η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να κινείται και πολύ ψηλότερα. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που θα «αγόραζα» μία τόσο χαμηλή επίδοση στη Β’ Βραζιλίας.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ - ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ
Facts Αγώνα
- Οι 20 ομάδες διαγωνίζονται σε δύο γύρους (38 αγωνιστικές). Οι πρώτες τέσσερις θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες τέσσερις θα υποβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο αριθμός των νικών.
- Στον Α’ ΓΥΡΟ: Παϊσαντού Μπελέμ – Κρισιούμα 0-1
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
