ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΒΡΑ2
22:00
28.09

ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ – ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ

Υπερασπίζεται την κορυφή η Κρισιούμα
1
X
2
Εκτίμηση
Εριμπέρτο Ούλζε (19.000), Κρισιούμα
3.997
18° C Βροχερός
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ - ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Χρήστος Χρυσαΐτης Χρήστος Χρυσαΐτης
Ώρα έναρξης: 22:00
STAKE: 20

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 1.58
novibet Παίξε νόμιμα

Η Κρισιούμα πέτυχε τεράστια εκτός έδρας νίκη 2-0 επί της Κοριτίμπα και έπιασε κορυφή στη βαθμολογία. Σημείωσε τα τέρματά της μέσα ε ένα τρίλεπτο (33’-36’) και στη συνέχεια άντεξε στην πίεση των αντιπάλων της. Παράλληλα διεύρυνε το αήττητο σερί της στις οκτώ αγωνιστικές (6-2-0). Η Παϊσαντού είναι βυθισμένη στην ουρά της βαθμολογία και αγνοεί τη νίκη εδώ και έντεκα αγωνιστικές (0-4-7). Πάντως το πάλεψε στην εντός έδρας αναμέτρησή της με τη Νοβοριζοντίνο όπου δέχτηκε το γκολ στις καθυστερήσεις (0-1). Στο 1.58 ο άσος στη Novibet, η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να κινείται και πολύ ψηλότερα. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που θα «αγόραζα» μία τόσο χαμηλή επίδοση στη Β’ Βραζιλίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ - ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ

Facts Αγώνα

  • Οι 20 ομάδες διαγωνίζονται σε δύο γύρους (38 αγωνιστικές). Οι πρώτες τέσσερις θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες τέσσερις θα υποβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο αριθμός των νικών.
  • Στον Α’ ΓΥΡΟ: Παϊσαντού Μπελέμ – Κρισιούμα 0-1

Σημερινές Αναλύσεις

  • Κουιαμπά - Athletic Club
    Κουιαμπά Κουιαμπά
    Athletic Club Athletic Club
  • Ρέμο - Κλαμπ ντε Ρεγκάτας
    Ρέμο Ρέμο
    Κλαμπ ντε Ρεγκάτας Κλαμπ ντε Ρεγκάτας
  • Νοβοριζοντίνο - Βίλα Νόβα
    Νοβοριζοντίνο Νοβοριζοντίνο
    Βίλα Νόβα Βίλα Νόβα
  • Μποταφόγκο SP - Φεροβιάρια
    Μποταφόγκο SP Μποταφόγκο SP
    Φεροβιάρια Φεροβιάρια

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα