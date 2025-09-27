Ρεπορτάζ

Περήφανος δήλωσε ο νέος κόουτς, Περ Φράντσεν, για την εμφάνιση των παικτών του στον μεσοβδόμαδο αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην πρωταθλήτρια Μπόντο, παρά τον αποκλεισμό (1-3). Απάντησε αμέσως μετά το 0-1 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Χάγκεν (1-1), αλλά δύο γκολ στη συνέχεια, από τους Χέλμερσεν και Χάουγκε, έκριναν την αναμέτρηση.

Η παρουσία της φέτος στη Β’ Νορβηγίας είναι κάκιστη, με απολογισμό μόλις οκτώ βαθμούς τις τελευταίες εννιά αγωνιστικές. Την προηγούμενη πήρε βαθιά ανάσα, επικρατώντας με 0-2 της Ασάνε με τέρματα του Χάγκεν στο 60′ και του Σκιέλνταλ στο 86′, στην προσπάθεια που κάνει να αποφύγει τα πλέι άουτ.

Είναι καλύτερη στη «Skagerak Arena», απ’ ότι εκτός στο Πρωτάθλημα, όπου μετράει μόνο δύο επιτυχίες σε 12 παιχνίδια.