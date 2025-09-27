Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ - ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Η Οντ πήρε βαθιά ανάσα την περασμένη αγωνιστική με το διπλό επί της Ασάνε και η αλήθεια είναι ότι σήμερα η Ααλεσουντ έχει πιο ισχυρό κίνητρο, καθώς κυνηγάει την 2η θέση και την απευθείας άνοδό στην μεγάλη κατηγορία. Κρατάμε το διπλό στην Bet365.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ - ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ
Facts Αγώνα
- Παιχνίδι για την 24η αγωνιστική της OBOS Ligaen.
- Από το 2020 και μετά, σε έξι μεταξύ τους ματς για την Eliteserien, η Οντ πανηγύρισε τέσσερις νίκες με over 2.5, η Ααλεσουντ μία και ένα ματς έληξε ισόπαλο.
Περήφανος δήλωσε ο νέος κόουτς, Περ Φράντσεν, για την εμφάνιση των παικτών του στον μεσοβδόμαδο αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην πρωταθλήτρια Μπόντο, παρά τον αποκλεισμό (1-3). Απάντησε αμέσως μετά το 0-1 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Χάγκεν (1-1), αλλά δύο γκολ στη συνέχεια, από τους Χέλμερσεν και Χάουγκε, έκριναν την αναμέτρηση.
Η παρουσία της φέτος στη Β’ Νορβηγίας είναι κάκιστη, με απολογισμό μόλις οκτώ βαθμούς τις τελευταίες εννιά αγωνιστικές. Την προηγούμενη πήρε βαθιά ανάσα, επικρατώντας με 0-2 της Ασάνε με τέρματα του Χάγκεν στο 60′ και του Σκιέλνταλ στο 86′, στην προσπάθεια που κάνει να αποφύγει τα πλέι άουτ.
Είναι καλύτερη στη «Skagerak Arena», απ’ ότι εκτός στο Πρωτάθλημα, όπου μετράει μόνο δύο επιτυχίες σε 12 παιχνίδια.
Πέτυχε δεύτερη απανωτή νίκη στη Β’ Νορβηγίας, μετά το 0-1 επί της Ράουφος, επικρατώντας της ουραγού Σκέιντ με 3-0. Ο Μίρλιντ άνοιξε τον δρόμο για την επιτυχία, με τέρμα που σημείωσε στο 27′ και την σφράγισαν οι Μέλαντ και Λόνεμπου, στο 85′ και στο 89′ αντίστοιχα, κρατώντας την ζωντανή στον στόχο της 2ης θέσης.
Τελευταία της μεταγραφική κίνηση ήταν η προσθήκη του Σκούσεθ με τη μορφή δανεισμού από την Σάρπσμποργκ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο σχεδόν δύο μέτρων σέντερ μπακ έπαιξε στην Ακαδημία της Μόλντε πριν πάει στη Ράνχαϊμ το 2023. Εκεί αγωνίστηκε μέχρι η Σάρπσμποργκ να τον φέρει στην Ελίτσεριεν.
Εκτός έδρας στη Β’ Νορβηγίας, έχει συγκεντρώσει μόλις 13 βαθμούς σε 11 ματς.