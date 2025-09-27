ΧΟΝΤ – ΛΙΝ

Ρεπορτάζ

Μετά από έξι αγωνιστικές χωρίς επιτυχία, πέτυχε δύο σερί νίκες με το ίδιο σκορ (2-1) κόντρα σε Οντ και Μος και, πλέον, μπορεί να αισθάνεται αρκετά ασφαλής για την παραμονή της στην κατηγορία. Απέναντι στην Μος, στο τελευταίο της ματς, προηγήθηκε με τον Χάουγκλαντ στο 19′, ισοφαρίστηκε στο 50′ και, τελικά, κατέκτησε το τρίποντο με τέρμα του Ραβούφου στο 90′.

Σημαντική ήταν η προσθήκη του διεθνούς Αυστραλού μέσου με την U23, Μάθιου Σκαρτσέλα, ο οποίος κατέγραψε, ήδη, τις δύο πρώτες συμμετοχές του, αλλά και την παρθενική του ασίστ. Προέρχεται από την Σίδνεϊ και αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες τόσο στο υπόλοιπο της σεζόν, όσο και την επόμενη περίοδο, καθώς υπέγραψε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.

Έχει βρει δίχτυα σε 15/16 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στη Β’ Νορβηγίας.