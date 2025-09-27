Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΧΟΝΤ - ΛΙΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Θα δώσουμε ένα προβάδισμα στην εκπληκτική Λιν, η οποία είναι τους τελευταίους μήνες η πιο φορμαρισμένη -μετά την πρωτοπόρο Λίλεστρομ- ομάδα στο Πρωτάθλημα και δεν θέλει να γκρεμίσει τώρα ό,τι χτίζει αυτό το διάστημα. Βρίσκουμε το διπλό στο 2.00 στην Bet365.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΟΝΤ - ΛΙΝ
Facts Αγώνα
- Παιχνίδι για την 24η αγωνιστική της OBOS Ligaen.
- Οι μοναδικές φορές που τέθηκαν αντιμέτωπες τα τελευταία χρόνια ήταν το 2023, για τα πλέι άουτ. Η Λιν κέρδισε και τα δύο ματς (3-0 και 1-2).
Μετά από έξι αγωνιστικές χωρίς επιτυχία, πέτυχε δύο σερί νίκες με το ίδιο σκορ (2-1) κόντρα σε Οντ και Μος και, πλέον, μπορεί να αισθάνεται αρκετά ασφαλής για την παραμονή της στην κατηγορία. Απέναντι στην Μος, στο τελευταίο της ματς, προηγήθηκε με τον Χάουγκλαντ στο 19′, ισοφαρίστηκε στο 50′ και, τελικά, κατέκτησε το τρίποντο με τέρμα του Ραβούφου στο 90′.
Σημαντική ήταν η προσθήκη του διεθνούς Αυστραλού μέσου με την U23, Μάθιου Σκαρτσέλα, ο οποίος κατέγραψε, ήδη, τις δύο πρώτες συμμετοχές του, αλλά και την παρθενική του ασίστ. Προέρχεται από την Σίδνεϊ και αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες τόσο στο υπόλοιπο της σεζόν, όσο και την επόμενη περίοδο, καθώς υπέγραψε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.
Έχει βρει δίχτυα σε 15/16 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στη Β’ Νορβηγίας.
Τι να πει κανείς γι’ αυτή την ομάδα, που στο ξεκίνημα της σεζόν έδειξε ότι θα παλέψει για τη σωτηρία της και μετά την αλλαγή προπονητή διεκδικεί με αξιώσεις την απευθείας άνοδό της στην Eliteserien.
Παρέμεινε για 14η σερί αγωνιστική αήττητη στη Β’ Νορβηγίας, με τη νίκη με 2-1 επί της Σόγκνταλ, που την έβαλε δυνατά στο παιχνίδι ακόμη και για την 2η θέση! Βρέθηκε να κυνηγάει σκορ, αλλά με δύο τέρματα του Χέλουμ, στο 38′ και στο 79′, ανέτρεψε το αποτέλεσμα, ενώ μεσοβδόμαδα επικράτησε και στην έδρα της Έγκερσουντ (0-1) και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Κυπέλλου.
Επί ημερών Μάγκνους Άαντλαντ στον πάγκο δεν έχει χάσει αγώνα το τελευταίο τρίμηνο, με απολογισμό αυτό το διάστημα δέκα νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.
Ένας από τους πιο επιδραστικούς και ταλαντούχους παίκτες της, ο Σαλίμ Λαγκζάουι, πήρε μεταγραφή, καθώς στις αρχές του μήνα πουλήθηκε στη Φρέντρικσταντ, μετά από μία σεζόν με έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 19 αγώνες.