Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
MOΣ - ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Η Λίλεστρομ έχει κερδίσει -ουσιαστικά- την άνοδό της στην Eliteserien και από εδώ και πέρα το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να επεκτείνει το νικηφόρο σερί, απέναντι στην Μος που θέλει πόντους για να απομακρυνθεί οριστικά από τη θέση των πλέι άουτ. Μένουμε στο g/g στην Bet365.
ΑΝΑΛΥΣΗ MOΣ - ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ
Facts Αγώνα
- Παιχνίδι για την 24η αγωνιστική της OBOS Ligaen.
- Συναντιούνται φέτος για πρώτη φορά σε επίπεδο OBOS Ligaen. Η προηγούμενη κόντρα τους για το Πρωτάθλημα ήταν το 2002, για την Eliteserien.
Δυσαρεστημένος δήλωσε από την ήττα με 2-1 από την Χοντ την περασμένη αγωνιστική, ο κόουτς, Όλε Μάρτιν Νέσελκβιστ. «Ήταν απογοητευτική η εμφάνιση μας στο πρώτο ημίχρονο. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας στο δεύτερο, αλλά είναι απογοητευτικό που μείναμε χωρίς πόντους. Πρέπει να μάθουμε γρήγορα και να προχωρήσουμε», σημείωσε, μεταξύ άλλων, μετά το παιχνίδι και προανήγγειλε αλλαγές στην ενδεκάδα. Ισοφάρισε με τον Ρόσι στο 50′, αλλά ο Ραβούφου σκόραρε στο 90′ και «αποφάσισε» για την τύχη του ματς.
Ήταν σημαντική η απόκτηση του Ιταλού επιθετικού, Λεονάρντο Ρόσι, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξτρέμ, όσο και στην κορυφή και θα δώσει σημαντικές λύσεις στη γραμμή κρούσης. Εχει παραστάσεις από μεγάλους συλλόγους της χώρας του, αλλά και από τις μικρές εθνικές ομάδες.
Εντός έδρας είναι η 4η καλύτερη ομάδα στη Β’ Νορβηγίας, με 22 βαθμούς σε 11 παιχνίδια.
Επικράτησε της Μιοντάλεν με 4-1, στο 200ο παιχνίδι του Τόμας Όλσεν με την κίτρινη φανέλα. Σαν δώρο, ο έμπειρος επιθετικός… κέρασε ένα χατ τρικ, με τρία τέρματα από το 56′ μέχρι το 74′ που έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του.
Έχει κατακτήσει ουσιαστικά, ήδη, την 1η θέση και το μόνο που απομένει είναι να επικυρώσει και μαθηματικά την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία.
Είναι αήττητη για 32 συνεχόμενους αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελλο (πέντε ισοπαλίες στην OBOS και δύο στο κύπελλο), επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ συλλόγου, δείγμα της αποφασιστικότητας της για άμεση επάνοδο στην Eliteserien.
Διαθέτει την κορυφαία επίθεση (59 γκολ) και άμυνα στη Β’ Νορβηγίας (μόλις 14 τέρματα παθητικό).