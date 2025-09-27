ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΝΟΡ2
20:00
29.09

MOΣ – ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ

Μόνο για το σερί η Λίλεστρομ
1
X
2
Εκτίμηση
Melloes Stadion
61
16° C Βροχερός
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

MOΣ - ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Χρύσανθος Δοβλέτογλου Χρύσανθος Δοβλέτογλου
Ώρα έναρξης: 20:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G

Απόδοση: 1.66
bet365 Παίξε νόμιμα

Η Λίλεστρομ έχει κερδίσει -ουσιαστικά- την άνοδό της στην Eliteserien  και από εδώ και πέρα το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να επεκτείνει το νικηφόρο σερί, απέναντι στην Μος που θέλει πόντους για να απομακρυνθεί οριστικά από τη θέση των πλέι άουτ. Μένουμε στο g/g στην Bet365.

ΑΝΑΛΥΣΗ MOΣ - ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ

Facts Αγώνα

  • Παιχνίδι για την 24η αγωνιστική της OBOS Ligaen.
  • Συναντιούνται φέτος για πρώτη φορά σε επίπεδο OBOS Ligaen. Η προηγούμενη κόντρα τους για το Πρωτάθλημα ήταν το 2002, για την Eliteserien.
MOΣ
Ρεπορτάζ

Δυσαρεστημένος δήλωσε από την ήττα με 2-1 από την Χοντ την περασμένη αγωνιστική, ο κόουτς, Όλε Μάρτιν Νέσελκβιστ. «Ήταν απογοητευτική η εμφάνιση μας στο πρώτο ημίχρονο. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας στο δεύτερο, αλλά είναι απογοητευτικό που μείναμε χωρίς πόντους. Πρέπει να μάθουμε γρήγορα και να προχωρήσουμε», σημείωσε, μεταξύ άλλων, μετά το παιχνίδι και προανήγγειλε αλλαγές στην ενδεκάδα. Ισοφάρισε με τον Ρόσι στο 50′, αλλά ο Ραβούφου σκόραρε στο 90′ και «αποφάσισε» για την τύχη του ματς.

Ήταν σημαντική η απόκτηση του Ιταλού επιθετικού, Λεονάρντο Ρόσι, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξτρέμ, όσο και στην κορυφή και θα δώσει σημαντικές λύσεις στη γραμμή κρούσης. Εχει παραστάσεις από μεγάλους συλλόγους της χώρας του, αλλά και από τις μικρές εθνικές ομάδες.

Εντός έδρας είναι η 4η καλύτερη ομάδα στη Β’ Νορβηγίας, με 22 βαθμούς σε 11 παιχνίδια.

ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ
Ρεπορτάζ

Επικράτησε της Μιοντάλεν με 4-1, στο 200ο παιχνίδι του Τόμας Όλσεν με την κίτρινη φανέλα. Σαν δώρο, ο έμπειρος επιθετικός… κέρασε ένα χατ τρικ, με τρία τέρματα από το 56′ μέχρι το 74′ που έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του.

Έχει κατακτήσει ουσιαστικά, ήδη, την 1η θέση και το μόνο που απομένει είναι να επικυρώσει και μαθηματικά την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία.

Είναι αήττητη για 32 συνεχόμενους αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελλο (πέντε ισοπαλίες στην OBOS και δύο στο κύπελλο), επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ συλλόγου, δείγμα της αποφασιστικότητας της για άμεση επάνοδο στην Eliteserien.

Διαθέτει την κορυφαία επίθεση (59 γκολ) και άμυνα στη Β’ Νορβηγίας (μόλις 14 τέρματα παθητικό).

Σημερινές Αναλύσεις

  • Οντ Γκρένλαντ - Αάλεσουντ
    Οντ Γκρένλαντ Οντ Γκρένλαντ
    Αάλεσουντ Αάλεσουντ
  • Ράουφος - Ρανχάιμ
    Ράουφος Ράουφος
    Ρανχάιμ Ρανχάιμ
  • Χοντ - Λιν
    Χοντ Χοντ
    Λιν Λιν

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα