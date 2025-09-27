Ρεπορτάζ

Δυσαρεστημένος δήλωσε από την ήττα με 2-1 από την Χοντ την περασμένη αγωνιστική, ο κόουτς, Όλε Μάρτιν Νέσελκβιστ. «Ήταν απογοητευτική η εμφάνιση μας στο πρώτο ημίχρονο. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας στο δεύτερο, αλλά είναι απογοητευτικό που μείναμε χωρίς πόντους. Πρέπει να μάθουμε γρήγορα και να προχωρήσουμε», σημείωσε, μεταξύ άλλων, μετά το παιχνίδι και προανήγγειλε αλλαγές στην ενδεκάδα. Ισοφάρισε με τον Ρόσι στο 50′, αλλά ο Ραβούφου σκόραρε στο 90′ και «αποφάσισε» για την τύχη του ματς.

Ήταν σημαντική η απόκτηση του Ιταλού επιθετικού, Λεονάρντο Ρόσι, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξτρέμ, όσο και στην κορυφή και θα δώσει σημαντικές λύσεις στη γραμμή κρούσης. Εχει παραστάσεις από μεγάλους συλλόγους της χώρας του, αλλά και από τις μικρές εθνικές ομάδες.

Εντός έδρας είναι η 4η καλύτερη ομάδα στη Β’ Νορβηγίας, με 22 βαθμούς σε 11 παιχνίδια.