Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΡΑΟΥΦΟΣ - ΡΑΝΧΑΙΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Αήττητη τις τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές και προερχόμενη από το μεγάλο διπλό επί της Σταρτ, η Ράνχαϊμ θέλει να επιβεβαιώσει σήμερα ότι είναι από τα φαβορί για τη συμμετοχή στα πλέι οφ. Δείχνει να έχει «ξεφουσκώσει» η Ράουφος, θα πάμε με το διπλό του 2.30 στην Bet365.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΟΥΦΟΣ - ΡΑΝΧΑΙΜ
Facts Αγώνα
- Παιχνίδι για την 24η αγωνιστική της OBOS Ligaen.
- Συνεχόμενες οι συναντήσεις τους από το 2020 και μετά -πριν τις φετινές- για το Πρωτάθλημα. Κυρίαρχος η Ράνχαϊμ αυτό το διάστημα με πέντε νίκες σε δέκα ματς (5-4-1).
Με μόλις μία επιτυχία τις πέντε τελευταίες αγωνιστικές, βρίσκεται, πλέον, τέσσερις πόντους μακριά από τη θέση που οδηγεί στα πλέι άουτ και στα επόμενα παιχνίδια χρειάζεται επειγόντως βαθμούς.
Την προηγούμενη εβδομάδα, έχασε με κατεβασμένα τα χέρια από την Στάμπαεκ, η οποία γεύτηκε τη χαρά της νίκης για πρώτη φορά μετά από τέσσερις μήνες! Δέχθηκε τρία τέρματα από το 45’+1′ μέχρι το 65′, όταν και, ουσιαστικά, τελείωσε το παιχνίδι.
Ενισχύθηκε στη γραμμή κρούσης, με τον 24χρονο από την Γκάμπια, Μομόντου Μπόγιανγκ, ο οποίος έπαιζε στην κορυφαία κατηγορία της Φινλανδίας με τη Σεϊναγιόεν και τον 20χρονο ευέλικτο Γκανέζο μεσοεπιθετικό, Εμάνουελ Μενσά, που αποκτήθηκε από την Σόγκνταλ.
Απόλυτα μοιρασμένος ο απολογισμός στις εντός έδρας αναμετρήσεις στη φετινή Β’ Νορβηγίας (4-4-4).
Βρίσκει σταθερότητα στην απόδοσή της και συνεχίζει να ελπίζει σε ένα πλασάρισμα στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ. Την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε μεγάλη εκτός έδρας νίκη (2-3) εναντίον της Σταρτ μετά από έναν δραματικό αγώνα στο Κρίστιανσαντ.
Ο αμυντικός, Τάγκε Χάουκεμπεργκ, εξελίχθηκε στον μεγάλο ήρωα με τα δύο πρώτα του γκολ στη Β’ Νορβηγίας – πρώτα με κεφαλιά μετά από κόρνερ και στη συνέχεια με ένα ονειρικό σουτ από μακριά, με τα οποία διαμόρφωσε το 0-2 μέχρι το 53′. Ο Ντιόπ αύξησε το προβάδισμα σε 3-1 στο 70′, αλλά αποβλήθηκε λίγο αργότερα με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
«Η Ράουφος είναι δυνατή στο παιχνίδι των μεταβάσεων και επικίνδυνη στις στημένες φάσεις. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να πάρουμε τον έλεγχο του αγώνα και να αντιμετωπίσουμε τις απειλές» σημείωσε ο προπονητής, Κρίστιαν Έγκεν Ρίσμαρκ.
Οι πρώτοι σκόρερ της, Σεϊντίνα Ντιόπ και Άκι Σάμουελσεν, βρίσκονται σε καλή φόρμα. Οι δύο τους αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των γκολ της Ράνχαϊμ στη Β’ Νορβηγίας.
Θα απουσιάσει ο τιμωρημένος, Σεϊντίνα Ντιόπ (εξτρέμ 16/7).