Ρεπορτάζ

Με μόλις μία επιτυχία τις πέντε τελευταίες αγωνιστικές, βρίσκεται, πλέον, τέσσερις πόντους μακριά από τη θέση που οδηγεί στα πλέι άουτ και στα επόμενα παιχνίδια χρειάζεται επειγόντως βαθμούς.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έχασε με κατεβασμένα τα χέρια από την Στάμπαεκ, η οποία γεύτηκε τη χαρά της νίκης για πρώτη φορά μετά από τέσσερις μήνες! Δέχθηκε τρία τέρματα από το 45’+1′ μέχρι το 65′, όταν και, ουσιαστικά, τελείωσε το παιχνίδι.

Ενισχύθηκε στη γραμμή κρούσης, με τον 24χρονο από την Γκάμπια, Μομόντου Μπόγιανγκ, ο οποίος έπαιζε στην κορυφαία κατηγορία της Φινλανδίας με τη Σεϊναγιόεν και τον 20χρονο ευέλικτο Γκανέζο μεσοεπιθετικό, Εμάνουελ Μενσά, που αποκτήθηκε από την Σόγκνταλ.

Απόλυτα μοιρασμένος ο απολογισμός στις εντός έδρας αναμετρήσεις στη φετινή Β’ Νορβηγίας (4-4-4).