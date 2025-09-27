Ρεπορτάζ

Έκανε το 2/2 στο Κύπελλο, περνώντας με 1-0 από το «Ελ Πάσο» το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Μίλαν Ράσταβατς διαφοροποίησε σε μεγάλο βαθμό την ενδεκάδα συγκριτικά με τα παιχνίδια πρωταθλήματος και οι έκαναν το καθήκον τους, χάρη σε γκολ του Σαλσέδο στο τέλος του α’ μέρους (45’).

Παραπάνω από αναγκαία η επιστροφή του ΟΦΗ στις νίκες, καθώς είχε προηγηθεί η συντριβή στη Λιβαδειά (4-0), ένα ματς το οποίο άπαντες εντός Οργανισμού θέλουν να ξεχάσουν πολύ γρήγορα. Έρμαιο στις ορέξεις των Βοιωτών, παίζοντας με 9 παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Αναμενόμενα, είδαν την εστία τους να παραβιάζεται τρεις φορές σε αυτό το διάστημα.

Το ξεκίνημα του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα δεν είναι το ιδανικότερο, όμως καλείται να βρει τον δρόμο του. Στα υπέρ του το ότι από τα τέσσερα επόμενα ματς στο προγραμμα αγωνων, συμπεριλαμβανομένου και του σημερινού κόντρα στην Κηφισιά, τα τρία θα τα δώσει στο Παγκρήτιο (με Άρη και Ατρόμητο τα άλλα δύο).