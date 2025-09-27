Ανάλυση Αγώνα
ΟΦΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Πρώτο ματς στο Παγκρήτιο για τον ΟΦΗ, ο οποίος θα έχει επιτέλους τον κόσμο στο πλευρό του. Από τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει, αν θέλει να πραγματοποιήσει το βήμα παραπάνω σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Δεν θα πέσει αμαχητί η Κηφισιά, αποτελεί υπολογίσιμη αντίπαλο, παραμένει όμως στα μέτρα των Κρητικών. Αποδεκτός ο άσος στο 1.95 από τη Stoiximan.
Bet builder
2-3 γκολ+Over 0,5 γκολ 1ο ημίχρονο+Over 4,5 κόρνερ ΟΦΗ
Ειδικά στοιχήματα
1+ σουτ στην εστία Μπόρχα
1+ σουτ στην εστία Πόμπο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις αναλύσεις αγώνων.
- Τα τρία από τα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους σε πρωτάθλημα και Κύπελλο συνοδεύτηκαν από G/G στο στοίχημα.
- Τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία της Κηφισιάς ήταν Under 2,5 αλλά και G/G. Ένα N/G έχει φέτος, στην ήττα της περασμένης αγωνιστικής από τον Άρη.
- Παίκτες του ΟΦΗ έχουν αντικρίσει έξι κόκκινες στα 16 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος.
Έκανε το 2/2 στο Κύπελλο, περνώντας με 1-0 από το «Ελ Πάσο» το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Μίλαν Ράσταβατς διαφοροποίησε σε μεγάλο βαθμό την ενδεκάδα συγκριτικά με τα παιχνίδια πρωταθλήματος και οι έκαναν το καθήκον τους, χάρη σε γκολ του Σαλσέδο στο τέλος του α’ μέρους (45’).
Παραπάνω από αναγκαία η επιστροφή του ΟΦΗ στις νίκες, καθώς είχε προηγηθεί η συντριβή στη Λιβαδειά (4-0), ένα ματς το οποίο άπαντες εντός Οργανισμού θέλουν να ξεχάσουν πολύ γρήγορα. Έρμαιο στις ορέξεις των Βοιωτών, παίζοντας με 9 παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Αναμενόμενα, είδαν την εστία τους να παραβιάζεται τρεις φορές σε αυτό το διάστημα.
Το ξεκίνημα του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα δεν είναι το ιδανικότερο, όμως καλείται να βρει τον δρόμο του. Στα υπέρ του το ότι από τα τέσσερα επόμενα ματς στο προγραμμα αγωνων, συμπεριλαμβανομένου και του σημερινού κόντρα στην Κηφισιά, τα τρία θα τα δώσει στο Παγκρήτιο (με Άρη και Ατρόμητο τα άλλα δύο).
Εκτός με θλάση ο Φούντας (βασικός επιθετικός), θα επανέλθει μετά τη διακοπή. Για τον ίδιο λόγο εξακολουθεί να είναι στα «πιτς» ο Θεοδοσουλάκης (χρήσιμος επιθετικός), σταθερά εκτός ο Ζανελάτο (αναπλ. εξτρέμ).
Εξέτισαν και επιστρέφουν οι Χριστογέωργος (βασικός κίπερ) και Νους (βασικός εξτρέμ).
Ταξίδεψε μεσοβδόμαδα στη Δράμα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Καβάλα για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου. Ο Σεμπαστιάν Λέτο άλλαξε όλη την ενδεκάδα και η Κηφισιά «την πάτησε», μένοντας στο 1-1. Μάλιστα, ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με τον νεαρό χαφ Πατήρα.
Δεύτερη ισοπαλία σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον θεσμό, είχε προηγηθεί το εντός έδρας 1-1 απέναντι στον Αστέρα. Στο πρωτάθλημα, η ομάδα των Βορείων Προαστίων συνέχισε το… τουρ, μέχρι να επιλυθεί το γηπεδικό της πρόβλημα και αγωνίστηκε ως τυπικά γηπεδούχος στο Αγρίνιο, κόντρα στον Άρη (0-1).
Είχε διάθεση στο πρώτο ημίχρονο, όμως την καταδίκασε η αποβολή του Χοχούμη στις καθυστερήσεις αυτού. Από την ανάπαυλα και έπειτα περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, προσπάθησε να κρατήσει τον Άρη μακριά από την εστία της, όμως τελικά «λύγισε» στο 87’.
Έτσι, παρέμεινε στους τέσσερις πόντους έπειτα από ισάριθμες αγωνιστικές. Highlight της Κηφισιάς μέχρι τώρα στη σεζόν το 3-2 επί του Παναθηναϊκού (14/09). Έκτοτε, βέβαια, δεν έχει πανηγυρίσει τρίποντο, 0-2-1 σε Stoiximan Super League και Κύπελλο.
Παραμένουν εκτός οι Βιγιαφάνιες (βασικός χαφ), Πέτκοφ (αναπλ. στόπερ), νέο πρόβλημα αυτό του αναπληρωματικού μέσου Εσκιβέλ, ο οποίος «κόπηκε» λόγω ενοχλήσεων.
Αντίθετα, ντεμπούτο στην αποστολή για τον νεοφερμένο χαφ Αμανί, ενώ επανέρχεται έπειτα από το ματς κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (30/08) ο εξτρέμ Ζέρσον Σόουζα. Εξέτισε και είναι διαθέσιμος ο βασικός αριστερός μπακ Χουχούμης.