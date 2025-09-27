Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός

Ρεπορτάζ

Διαδοχικά παιχνίδια με τους «μεγάλους» της λίγκας δίνουν οι Αγρινιώτες. Μεσοβδόμαδα, φιλοξενήθηκαν από την ΑΕΚ για το Κύπελλο, χάνοντας 2-1.

Δεν ήταν συγκεντρωμένος στο α’ μέρος ο Παναιτωλικός. Έμεινε πίσω στο σκορ λίγο μετά τα μέσα αυτού, ενώ λίγο πριν πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα δέχτηκε και δεύτερο τέρμα. Το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Αγκίρε.

Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη δεν κατάφερε να διαψεύσει τα προγνωστικά, όπως έκανε την περασμένη αγωνιστική της Stoiximan Super League, απέναντι στον ΠΑΟΚ (0-0).

Στην Τούμπα, ο Παναιτωλικός ήταν πειθαρχημένος, έκλεισε -όσο αυτό είναι δυνατό- τους διαδρόμους προς τη δική του εστία και έφυγε με το αποτέλεσμα. Άστοχος ο ΠΑΟΚ, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι, παρά το γεγονός πως έπαιξαν με παίκτη λιγότερο στο τελευταίο τέταρτο, λόγω αποβολής του Γκαρθία.

Αυτά τα ματς είναι… βούτυρο στο ψωμί των «καναρινιών», καθώς προτιμούν να περιμένουν πίσω από την μπάλα, παρά να την πάρουν στα πόδια και να προσπαθήσουν να παίξουν.