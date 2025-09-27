Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός

Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2+Under 3,5
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε με ψυχολογία στο Αγρίνιο, όμως πρέπει να… προσγειωθεί στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Παναιτωλικός είναι δύσκολος στο γκολ, αλλά θα παραταχθεί ξανά σε χαμηλά μέτρα, όντας… ψυλλιασμένος. Δεν περιμένω να ξεφύγει το σκορ, εκτιμώντας πάντως πως οι «φουριόζοι» φιλοξενούμενοι θα πάρουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Το διπλό με under 3,5 πληρώνει 1.93 στη Stoiximan.
Bet builder
Under 2,5+X Ημίχρονο+Under 24,5 προσπάθειες για γκολ
Ειδικά στοιχήματα
Over 3,5 κάρτες Παναιτωλικός
Anytime σκόρερ Τζούρισιτς
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο κουπόνι.
- Ο Παναιτωλικός έχει πάρει μόλις τέσσερις νίκες σε σύνολο 30 αγώνων πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό, όλες στο Αγρίνιο (4-6-20).
- Ο Παναθηναϊκός μετράει έξι διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναιτωλικό.
- Για πρώτη φορά έπειτα από τη σεζόν 2019/20, οι Αγρινιώτες ξεκίνησαν με διαδοχικές εντός έδρας ήττες. Τρεις σερί στις πρώτες τρεις εντός έδρας εμφανίσεις τους δεν έχουν υποστεί ποτέ στην ιστορία τους.
- Τέσσερα G/G στα πέντε τελευταία σε όλες τις διοργανώσεις μετράει ο Παναθηναϊκός.
- Και στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια του, ο Παναιτωλικός έχει πάρει τέσσερις ή περισσότερες κάρτες.
Διαδοχικά παιχνίδια με τους «μεγάλους» της λίγκας δίνουν οι Αγρινιώτες. Μεσοβδόμαδα, φιλοξενήθηκαν από την ΑΕΚ για το Κύπελλο, χάνοντας 2-1.
Δεν ήταν συγκεντρωμένος στο α’ μέρος ο Παναιτωλικός. Έμεινε πίσω στο σκορ λίγο μετά τα μέσα αυτού, ενώ λίγο πριν πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα δέχτηκε και δεύτερο τέρμα. Το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Αγκίρε.
Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη δεν κατάφερε να διαψεύσει τα προγνωστικά, όπως έκανε την περασμένη αγωνιστική της Stoiximan Super League, απέναντι στον ΠΑΟΚ (0-0).
Στην Τούμπα, ο Παναιτωλικός ήταν πειθαρχημένος, έκλεισε -όσο αυτό είναι δυνατό- τους διαδρόμους προς τη δική του εστία και έφυγε με το αποτέλεσμα. Άστοχος ο ΠΑΟΚ, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι, παρά το γεγονός πως έπαιξαν με παίκτη λιγότερο στο τελευταίο τέταρτο, λόγω αποβολής του Γκαρθία.
Αυτά τα ματς είναι… βούτυρο στο ψωμί των «καναρινιών», καθώς προτιμούν να περιμένουν πίσω από την μπάλα, παρά να την πάρουν στα πόδια και να προσπαθήσουν να παίξουν.
Εκτός αποστολής ο βασικός χαφ Κόγιτς, για λόγους αποφόρτισης. Παραμένουν στα «πιτς» οι Αποστολόπουλος (χρήσιμος μπακ-χαφ), Μλάντεν (στόπερ) και Λουΐς (καλός χαφ), ενώ ντεμπουτάρει σε αποστολή ο πολύπειρος μπακ Μαυρίας, που έλειπε λόγω τραυματισμού.
Εξέτισε μεσοβδόμαδα και επιστρέφει ο στόπερ Γκαρθία.
Αναζητούσε εναγωνίως μια μεγάλη νίκη αντιστροφής κλίματος. Τη βρήκε το βράδυ της Πέμπτης, στην Ελβετία. Θριαμβευτική πρεμιέρα στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ για τους «πράσινους», που πέρασαν με 4-1 από την έδρα της Γιουνγκ Μπόις.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ανάς Ζαρουρί, που ξεκίνησε για δεύτερη φορά βασικός και σημείωσε χατ τρικ (14’,19’,68’). «Αφηνιασμένος» στο πρώτο εικοσάλεπτο ο Παναθηναϊκός, που προηγήθηκε με Σβιντέρσκι (10’) και έβαλε βάσεις νίκης προτού οι γηπεδούχοι συνειδητοποιήσουν πού βρίσκονται. Μείωσαν, μεν, άμεσα (25’), όμως το τρίτο γκολ του Ζαρουρί τελείωσε κάθε προσπάθεια για ανατροπή.
Πολλαπλά τα οφέλη. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στο Γιουρόπα Λιγκ, με εξαιρετικό συντελεστή στη διαφορά τερμάτων, την ώρα που το υπολειπόμενο πρόγραμμα αγώνων είναι ευνοϊκό. Επιπλέον, πήρε πράγματα από παίκτες οι οποίοι ως τώρα δεν είχαν ενεργό ρόλο στο ροτέισον (Ζαρουρί, Ίνγκασον, Σιώπης).
Πλέον, το «τριφύλλι» καλείται, ως και τη διακοπή, να «χτίσει» σερί νικών, αναζητώντας παράλληλα την παρθενική του επιτυχία στη Stoiximan Super League. Στην πιο πρόσφατη υποχρέωσή του, αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (1-1). Προηγήθηκε με Ντέσερς (48’), ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις.
Την προσεχή Πέμπτη (02/10, 19:45), θα υποδεχθεί τους Γκόου Άχεντ Ιγκλς για τη 2η του Europa League.
Με δύο «φρέσκιες», σημαντικές απουσίες στο Αγρίνιο ο Παναθηναϊκός. Εκτός ο βασικός κιπερ Ντραγκόφσκι, που δεν έβγαλε όλη την τελευταία προπόνηση, ενώ ενοχλήσεις ένιωσε ο βασικός φορ Ντέσερς. Σταθερά εκτός ο Πελίστρι (σημαντικός εξτρέμ).