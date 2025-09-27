Ρεπορτάζ

Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι. Ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τον Αστέρα, σε υψηλής δυσκολίας ματς, καθώς ηττήθηκε 1-2 από τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου (24/09).

Προτού συνειδητοποιήσουν τι γίνεται, οι ποδοσφαιριστές του Σάββα Παντελίδη βρέθηκαν πίσω με δύο γκολ διαφορά. Το 0-1 με πέναλτι στο 13’, το 0-2 πέντε λεπτά αργότερα. Ο Έλληνας τεχνικός… ανακάτεψε την τράπουλα, δίνοντας χρόνο σε παίκτες που δεν βρίσκονται ψηλά στο ροτέισον. Το μοναδικό που κατάφεραν οι Αρκάδες ήταν να μειώσουν στα… χασομέρια με τον Εμμανουηλίδη.

Δίχως νίκη σε επίσημο παιχνίδι τη φετινή χρονιά ο Αστέρας. Έχει μαζέψει έναν βαθμό σε δύο ματς Κυπέλλου και άλλον έναν στη Stoiximan Super League, έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές. Στην τελευταία του υποχρέωση ηττήθηκε 1-2 από τον Βόλο εκτός έδρας, πραγματοποιώντας πολύ μέτρια εμφάνιση. Δέχτηκε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (35’, 72’), ενώ μείωσε με πέναλτι του Μακέντα (82’).

Προβληματισμός, για ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα των Αρκάδων στην ιστορία τους. Να σημειωθεί πως δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν κάτω από δύο πόντους στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά αν ηττηθούν από τον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα αγώνων σε αυτό το πρώτο κομμάτι είναι αρκετά απαιτητικό, με διαδοχικά ματς κόντρα σε ποιοτικούς αντιπάλους, όμως ο Αστέρας παρουσίασε προβλήματα στην άμυνα και κόντρα σε υποδεέστερους (θεωρητικά) αντιπάλους, όπως η ΑΕΛ ή ο Βόλος.