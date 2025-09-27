Ανάλυση Αγώνα
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΟΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2-3 ΓΚΟΛ
Καμία εκ των δύο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αμφότερες αναζητούν επειγόντως τρίποντο. Με δεδομένο πως ο Λουτσέσκου θα διαφοροποιήσει την ενδεκάδα, καθώς ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια, μένω μακριά από το -έτσι κι αλλιώς χαμηλό για τα γούστα μου- διπλό. Το 2-3 γκολ σχεδόν διπλασιάζει στη Stoiximan.
Bet builder
G/G+Under 4,5+Over 8,5 κόρνερ
Ειδικά στοιχήματα
1+ σουτ στην εστία Ιβανούσετς
Over 5,5 κάρτες
Over 3,5 σουτ στην εστία Αστέρας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΟΚ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο κουπόνι.
- Ο ΠΑΟΚ έχει φύγει τρεις φορές με το διπλό στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις του στην Τρίπολη. Μετράει δύο διαδοχικές νίκες, δεν έχει πετύχει ποτέ τρεις σερί στην έδρα των Αρκάδων.
- Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει βρει τέσσερις φορές δίχτυα απέναντι στον Αστέρα στην καριέρα του.
- Ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει και στις 11 τελευταίες επισκέψεις του στην Τρίπολη για το πρωτάθλημα.
- Από τέσσερα διαδοχικά G/G έρχεται ο Αστέρας. Τα τρία συνοδεύτηκαν από 2-3 γκολ.
- 11-7-2 το συνολικό ρεκόρ του Ραζβάν Λουτσέσκου απέναντι στους Αρκάδες.
- Ο Ρουμάνος μετράει οκτώ νίκες σε 10 αγώνες απέναντι στον Σάββα Παντελίδη (1-1-8).
Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι. Ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τον Αστέρα, σε υψηλής δυσκολίας ματς, καθώς ηττήθηκε 1-2 από τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου (24/09).
Προτού συνειδητοποιήσουν τι γίνεται, οι ποδοσφαιριστές του Σάββα Παντελίδη βρέθηκαν πίσω με δύο γκολ διαφορά. Το 0-1 με πέναλτι στο 13’, το 0-2 πέντε λεπτά αργότερα. Ο Έλληνας τεχνικός… ανακάτεψε την τράπουλα, δίνοντας χρόνο σε παίκτες που δεν βρίσκονται ψηλά στο ροτέισον. Το μοναδικό που κατάφεραν οι Αρκάδες ήταν να μειώσουν στα… χασομέρια με τον Εμμανουηλίδη.
Δίχως νίκη σε επίσημο παιχνίδι τη φετινή χρονιά ο Αστέρας. Έχει μαζέψει έναν βαθμό σε δύο ματς Κυπέλλου και άλλον έναν στη Stoiximan Super League, έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές. Στην τελευταία του υποχρέωση ηττήθηκε 1-2 από τον Βόλο εκτός έδρας, πραγματοποιώντας πολύ μέτρια εμφάνιση. Δέχτηκε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (35’, 72’), ενώ μείωσε με πέναλτι του Μακέντα (82’).
Προβληματισμός, για ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα των Αρκάδων στην ιστορία τους. Να σημειωθεί πως δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν κάτω από δύο πόντους στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά αν ηττηθούν από τον ΠΑΟΚ.
Το πρόγραμμα αγώνων σε αυτό το πρώτο κομμάτι είναι αρκετά απαιτητικό, με διαδοχικά ματς κόντρα σε ποιοτικούς αντιπάλους, όμως ο Αστέρας παρουσίασε προβλήματα στην άμυνα και κόντρα σε υποδεέστερους (θεωρητικά) αντιπάλους, όπως η ΑΕΛ ή ο Βόλος.
Μακέντα (βασικός φορ) και Μεντιέτα (μεσοεπιθετικός) έχασαν το μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο πρώτος επανήλθε κανονικά και είναι διαθέσιμος, ο δεύτερος θα απουσιάσει.
Πόσοι περίμεναν πως οι «ασπρόμαυροι» θα έμεναν στο μηδέν στα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Παναιτωλικό (20/04) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/04); Κι όμως, ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε -διότι περί κατορθώματος πρόκειται- να διαψεύσει τα προγνωστικά.
Απέναντι στους Ισραηλινούς είχε ένα αρκετά κακό εικοσάλεπτο (20’-40’) στο α’ μέρος, στο οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είχε μείνει πίσω στο σκορ. Ας όψεται ο Γίρι Παβλένκα με τις σπουδαίες επεμβάσεις του.
Μετά την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ ανέβασε απόδοση, πήρε μέτρα στο γήπεδο, είχε δοκάρι, ενώ απώλεσε δύο τεράστιες ευκαιρίες στις καθυστερήσεις, με Τσάλοφ και Καμαρά να αστοχούν από πλεονεκτική θέση. Αμφότερες προήλθαν από τα πόδια του Ιβανούσετς.
Το κλίμα δεν είναι καλό. Ο κόσμος αποδοκίμασε, όπως και στο ματς πρωταθλήματος κόντρα στους Αγρινιώτες (0-0). Οι παίκτες έκαναν την προσπάθειά τους, όμως όσο τα γκολ -και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα- δεν έρχονται, η απογοήτευση θα μεγαλώνει.
Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στο σκοράρισμα, έμπλεξε στο Κύπελλο έπειτα από την ήττα κόντρα στον Λεβαδειακό, την ώρα που ο Ραζβάν Λουτσέσκου κρατάει ακόμη σχετικά κλειστό ροτέισον. Και το πρόγραμμα ως και τη διακοπή είναι… φωτιά, μιας και ακολουθούν αγώνες απέναντι σε Θέλτα (02/10, εκτός) και Ολυμπιακό (05/10, εντός).
Μόνο κόντρα σε Ριέκα (5-0) και ΟΦΗ (2-1) σημείωσε δύο ή περισσότερα γκολ σε ένα ματς ο «δικέφαλος του βορρά». Στα υπόλοιπα οκτώ κινήθηκε από μηδέν έως ένα.
Μοναδική απώλεια για τον «δικέφαλο» αυτή του Δημήτρη Πέλκα, που παραμένει εκτός έχοντας αποκομίσει τραυματισμό στο ματς με τον Παναιτωλικό.
Αλλαγές αναμένονται, με Σάστρε, Τέιλορ, Λόβρεν, Ιβανούσετς, Καμαρά, Τσάλοφ να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Ο Λουτσέσκου κρατάει, πάντως, κλειστά τα… χαρτιά του.