Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΑΕΚ - ΝΠΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+2-4 γκολ
Η ΑΕΚ έχει βγάλει σχεδόν αψεγάδιαστη το πρόγραμμα αγώνων της, ανεβάζει «στροφές», ενώ όλο και περισσότεροι παίκτες εντάσσονται στο ροτέισον του Μάρκο Νίκολιτς. Ευνοϊκή συνθήκη για ακόμη μία επιτυχία, απέναντι σε έναν Βόλο που αφήνει θετικές εντυπώσεις, όμως δυσκολεύεται να κρατήσει το μηδέν και ρίχνει ένταση στο τελευταίο κομμάτι των αγώνων του. Ο άσος είναι χαμηλά, φτάνει το 1.72 στη Stoiximan, σε combo με το 2-4 γκολ.
Bet builder
1+Over 1,5+Over 5,5 κόρνερ ΑΕΚ
Ειδικά στοιχήματα
Περισσότερες κάρτες Βόλος
1+ σουτ Ρέλβας
Γκολ ΑΕΚ και στα δύο ημίχρονα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΚ - ΝΠΣ ΒΟΛΟΥ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις αναλύσεις αγώνων.
- Η ΑΕΚ μετράει επτά σερί νίκες απέναντι στον Βόλο.
- Η Ένωση έχει ξεκινήσει με δύο εντός έδρας τρίποντα, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη την εστία της. Τελευταία φορά που ξεκίνησε με 3/3 χωρίς να δεχτεί γκολ ήταν τη σεζόν 2021-22.
- Μόνο ο Ολυμπιακός (18) και ο ΠΑΟΚ (16) δημιούργησαν περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες από ΑΕΚ (13) και Βόλο (12) στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.
- Το μεσοβδόμαδο 2-1 επί του Παναιτωλικού στο Κύπελλο διέκοψε σερί οκτώ διαδοχικών under 2,5 της Ένωσης σε όλες τις διοργανώσεις.
Επανήλθε στις νίκες μεσοβδόμαδα, 2-1 τον Παναιτωλικό για το Κύπελλο. Για δεύτερη διαδοχική Τέταρτη, όπως και κόντρα στο Αιγάλεω, ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον.
Αυτός που ξεχώρισε και δείχνει ότι σταδιακά επανέρχεται στο 100% είναι ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο νεαρός «κλείδωσε» τη νίκη της Ένωσης στο φινάλε του α’ μέρους, με όμορφο τελείωμα, ενώ νωρίτερα ο Πιερό είχε ανοίξει το σκορ. Το μόνο που κατάφερε ο Παναιτωλικός ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις.
Στον δρόμο για την τετράδα στη League Phase του Κυπέλλου, η ΑΕΚ έχει κάνει το 2/2, αφήνοντας παράλληλα πίσω την ισοπαλία στη Λάρισα (1-1). Απέναντι στους «βυσσινί», πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα ημίχρονά της ως τώρα, προηγήθηκε στις αρχές του με τον Μάνταλο, όμως ισοφαρίστηκε από στατική φάση.
Παρά την ισοπαλία, δεν έχασε έδαφος, καθώς ήταν αρκετά βολικά τα αποτελέσματα των υπολοίπων διεκδικητών. Στόχος να ισοφαρίσει το καλύτερο ξεκίνημά της από τη σεζόν 2018-19, όταν και πέτυχε τέσσερις νίκες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές (4-1-0).
Ακολουθεί ταξίδι στη Σλοβενία και πρεμιέρα για τη League Phase του Conference, απέναντι στην Τσέλιε (02/10, 22:00).
Επαναφορά αρκετών βασικών στην ενδεκάδα (Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Ρέλβας, Πινέδα), ενώ θέση στη μεσαία γραμμή αυτής διεκδικούν και οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης.
Μετά τη διακοπή θα επιστρέψει ο Ζίνι (φορ), κοντοζυγώνουν οι μακροχρόνιοι χαφ Περέιρα και Γκατσίνοβιτς.
Από εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στον Ατρόμητο (1-1) έρχονται οι Θεσσαλοί, στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου. Ο Χουάν Φεράντο έδωσε και αυτός με τη σειρά του «ανάσες» σε αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές.
Ο ΝΠΣ Βόλου προηγήθηκε στο 38ο λεπτό, με τον εξτρέμ Θαρθάνα να σκοράρει έπειτα από ωραία συνεργασία των συμπαικτών του. Στο β’ μέρος οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ταχύτητα και βρήκαν γκολ ισοφάρισης στο 76’. Μάλλον δίκαιο το αποτέλεσμα, με τις καλές στιγμές να είναι ελάχιστες.
Έτσι, μπήκε στοπ στο σερί τριών νικών που «έτρεχε» η ομάδα της Μαγνησίας, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Στο πιο πρόσφατο ματς της Stoiximan Super League, νίκησε 2-1 τον Αστέρα στο «Πανθεσσαλικό», πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Σκόρερ οι Λάμπρου (35’) και Νούριο (72’).
Δύο διαδοχικές επιτυχίες μετράει στο πρωτάθλημα ο Βόλος, τελευταία φορά μέτρησε τρεις στο ξεκίνημα της σεζόν 2022-23. Στους έξι βαθμούς ήδη, κοιτάζει να μαζέψει όσους περισσότερους μπορεί από νωρίς, προκειμένου να μην μπλέξει σε περιπέτειες. Πάντως, η εικόνα του στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς είναι αρκετά ενθαρρυντική.
Επανέρχονται στην αποστολή οι βασικοί Νούριο (αρ. μπακ) και Τζόκα (δεξί εξτρέμ), που ξεκουράστηκαν μεσοβδόμαδα. Μακροχρόνιοι οι μέσοι Τσοκάνης και Πίντσι.