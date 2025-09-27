Ρεπορτάζ

Επανήλθε στις νίκες μεσοβδόμαδα, 2-1 τον Παναιτωλικό για το Κύπελλο. Για δεύτερη διαδοχική Τέταρτη, όπως και κόντρα στο Αιγάλεω, ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον.

Αυτός που ξεχώρισε και δείχνει ότι σταδιακά επανέρχεται στο 100% είναι ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο νεαρός «κλείδωσε» τη νίκη της Ένωσης στο φινάλε του α’ μέρους, με όμορφο τελείωμα, ενώ νωρίτερα ο Πιερό είχε ανοίξει το σκορ. Το μόνο που κατάφερε ο Παναιτωλικός ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις.

Στον δρόμο για την τετράδα στη League Phase του Κυπέλλου, η ΑΕΚ έχει κάνει το 2/2, αφήνοντας παράλληλα πίσω την ισοπαλία στη Λάρισα (1-1). Απέναντι στους «βυσσινί», πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα ημίχρονά της ως τώρα, προηγήθηκε στις αρχές του με τον Μάνταλο, όμως ισοφαρίστηκε από στατική φάση.

Παρά την ισοπαλία, δεν έχασε έδαφος, καθώς ήταν αρκετά βολικά τα αποτελέσματα των υπολοίπων διεκδικητών. Στόχος να ισοφαρίσει το καλύτερο ξεκίνημά της από τη σεζόν 2018-19, όταν και πέτυχε τέσσερις νίκες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές (4-1-0).

Ακολουθεί ταξίδι στη Σλοβενία και πρεμιέρα για τη League Phase του Conference, απέναντι στην Τσέλιε (02/10, 22:00).