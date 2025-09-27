ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

ΔΑΝ1
19:00
28.09

ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ – ΑΑΡΧΟΥΣ

Με φόρα η Όρχους
1
X
2
Εκτίμηση
Ράιτ Του Ντριμ Παρκ (10.300)
190 χλμ.
15° C Αίθριος
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ - ΑΑΡΧΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μίλτος Ζωγράφος Μίλτος Ζωγράφος
Ώρα έναρξης: 19:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2+Under 3,5

Απόδοση: 2.10
Απόδοση: 2.10

H Νόρντζελαντ έρχεται από βαριά εκτός έδρας ήττα στο Ράντερς, ωστόσο στα προηγούμενα παιχνίδια της είχε δείξει καλά στοιχεία και είχε πετύχει τρεις συνεχόμενες νίκες. Στην έδρα της έχει κερδίσει τα δύο πιο πρόσφατα ματς, χάνοντας τα δύο πρώτα της χρονιάς. Η Όρχους είναι σε δαιμονισμένη φόρμα, έρχεται από 6 συνεχόμενες νίκες, είναι στην κορυφή και το ηθικό είναι στα ύψη. Αήττητη εκτός έδρας με 3 νίκες στα 4 ματς. Ικανή να φύγει αήττητη η Όρχους, δύσκολα θα ανοίξει το ματς. Το συνδυαστικό Χ2 και Under 3,5 πάνω από τον διπλασιασμό στην Bet365

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ - ΑΑΡΧΟΥΣ

Facts Αγώνα

  • Τα 3/4 τελευταία της Νόρντζελαντ ήταν N/G, ενώ εντός έδρας έχει 3/4 φετινά ματς Under 1,5.
  • Η Όρχους έχει 4 στα 4 εκτός έδρας ματς G/G, τα 3 τελευταία και Over.
  • Δείτε τα προγνωστικά Δανίας.
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ
Ρεπορτάζ

Με κατεβασμένο κεφάλι έφυγε από το Ράντερς η Νόρντζελαντ, καθώς γνώρισε βαριά ήττα 3-0 από την τοπική ομάδα.

Είχε τον έλεγχο του κέντρου στο α’ μέρος και έκανε κάποιες φάσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει. Αιφνιδιάστηκε στην επανάληψη και δέχθηκε δύο απανωτά γκολ στο 53’ και 57’, ανοίχτηκε, είχε δοκάρι, στάθηκε όμως άτυχη στο 71’ και δέχθηκε τρίτο με αυτογκόλ του Τομπίας Σάλκουιστ.

Σταμάτησε έτσι στο νικηφόρο σερί των τριών αγώνων για τη Νόρντζελαντ, που έμεινε στους 12 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, 3 πόντους πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Μεσοβδόμαδα, πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας της Κόλντινγκ.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς. Δεν έπαιξαν στα 7 πρώτα ματς λόγω τραυματισμών ο βασικός αμυντικός Έρικ Μάρξεν και ο μέσος Αραφάτ Μοχάμεντ και δύσκολα θα αγωνιστούν και σήμερα.

ΑΑΡΧΟΥΣ
Ρεπορτάζ

Συνέχισε την εκπληκτική πορεία της η Όρχους, επικρατώντας 1-0 εντός έδρας της Μπρόντμπι, μετά από καλή εμφάνιση.

Πήρε από την αρχή τον έλεγχο του κέντρου και πίεσε, κέρδισε πέναλτι στο 28’ και το εκτέλεσε εύστοχα ο Κρίστιαν Άρνσταντ στο 31’, ήταν πιο συντηρητική στην επανάληψη, χωρίς όμως να απειληθεί ιδιαίτερα.

Ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη για την Όρχους, έφτασε στους 20 βαθμούς και παρέμεινε στην κορυφή, φέρνοντας ενθουσιασμό στους οπαδούς της.

Μεσοβδόμαδα, πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας της Χίλερουντ.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς. Δεν έχουν αγωνιστεί ως τώρα λόγω τραυματισμού οι καλοί αμυντικοί Γιάκομπ Άντερσεν και Τομπίας Μόλντσγκορντ και δύσκολα θα παίξουν και σήμερα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

