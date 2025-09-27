Ρεπορτάζ

Με κατεβασμένο κεφάλι έφυγε από το Ράντερς η Νόρντζελαντ, καθώς γνώρισε βαριά ήττα 3-0 από την τοπική ομάδα.

Είχε τον έλεγχο του κέντρου στο α’ μέρος και έκανε κάποιες φάσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει. Αιφνιδιάστηκε στην επανάληψη και δέχθηκε δύο απανωτά γκολ στο 53’ και 57’, ανοίχτηκε, είχε δοκάρι, στάθηκε όμως άτυχη στο 71’ και δέχθηκε τρίτο με αυτογκόλ του Τομπίας Σάλκουιστ.

Σταμάτησε έτσι στο νικηφόρο σερί των τριών αγώνων για τη Νόρντζελαντ, που έμεινε στους 12 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, 3 πόντους πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Μεσοβδόμαδα, πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας της Κόλντινγκ.