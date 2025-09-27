Ρεπορτάζ

Πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις η Βίμποργκ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μίντιλαντ, δεν μπόρεσε όμως να πάρει κάτι, καθώς ηττήθηκε 2-0 στο τοπικό ντέρμπι.

Έπαιξε με στόχο να κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία της και τα πήγε καλά για 78 λεπτά, μια στιγμή αδράνειας όμως στο 79’ την έβαλε πίσω στο σκορ, ανοίχτηκε να ισοφαρίσει και δέχθηκε δεύτερο στο 90+6’.

Ήταν η δεύτερη απανωτή και τέταρτη ήττα στα 5 τελευταία για τη Βίμποργκ, που έμεινε στους 9 βαθμούς και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Μεσοβδόμαδα, πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου επικρατώντας 6-0 εκτός έδρας της Όκσμπολ.