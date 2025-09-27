Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΒΙΜΠΟΡΓΚ - ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5
Η Βίμποργκ είναι με την πλάτη στον τοίχο, αφού έχει βρεθεί στην προτελευταία θέση και υπάρχει έντονη κριτική από τους οπαδούς της. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει καταφέρει να δείξει σταθερότητα στην απόδοσή της, ακόμη και οι νίκες της ήταν αγχωτικές και χωρίς καλές εμφανίσεις. Εντός έδρας έχει χάσει τα 3 από τα 4 φετινά της παιχνίδια, κερδίζοντας μόνο τη Σόντερισκε 1-0. Η Φρεντερίτσια από την πλευρά της έχει κάνει καλό ξεκίνημα, αγνοεί βέβαια τη νίκη στα 3 τελευταία, καταφέρνει όμως και ικανοποιεί με τις εμφανίσεις της, ενώ σκοράρει με ευχέρεια. Το ίδιο μπορεί να κάνει και σήμερα. Το G/G και Over σε αποδεκτή απόδοση στην Bet365…
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΜΠΟΡΓΚ - ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ
Facts Αγώνα
Facts Αγώνα
- Τα 3 τελευταία ματς της Βίμποργκ είχαν 2-3 γκολ, ενώ εντός έδρας έχει 3/4 ματς G/G και Over.
- Τα 5/6 τελευταία ματς της Φρεντερίτσια ήταν G/G, ενώ εκτός έδρας έχει 3 σερί Over 4,5.
Πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις η Βίμποργκ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μίντιλαντ, δεν μπόρεσε όμως να πάρει κάτι, καθώς ηττήθηκε 2-0 στο τοπικό ντέρμπι.
Έπαιξε με στόχο να κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία της και τα πήγε καλά για 78 λεπτά, μια στιγμή αδράνειας όμως στο 79’ την έβαλε πίσω στο σκορ, ανοίχτηκε να ισοφαρίσει και δέχθηκε δεύτερο στο 90+6’.
Ήταν η δεύτερη απανωτή και τέταρτη ήττα στα 5 τελευταία για τη Βίμποργκ, που έμεινε στους 9 βαθμούς και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.
Μεσοβδόμαδα, πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου επικρατώντας 6-0 εκτός έδρας της Όκσμπολ.
Τραυματίας αποχώρησε στο 79’ ο αναπληρωματικός επιθετικός Ντόριαν Χάνζα Τζούνιορ (8 συμ., όλες αλλαγή) και δίνεται αμφίβολος.
Εκτός παραμένουν ο μακροχρόνια τραυματίας αμυντικός Όλιβερ Μπούντγκορντ και ο βασικός επιθετικός Γιόνις Νιοχ (4 συμ., 1 γκολ), που δεν έπαιξε στα 4 τελευταία λόγω τραυματισμού.
Πάλεψε όσο μπορούσε η Φρεντερίτσια κόντρα στην Όντενσε, δεν κατάφερε όμως να πάρει αποτέλεσμα, χάνοντας 3-2 εκτός έδρας στο γειτονικό ντέρμπι των Φιν.
Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 38’ με πέναλτι, δέχθηκε δεύτερο στο 54’, βρήκε απάντηση γρήγορα μειώνοντας στο 60’ με τον Άγκον Μούκολι, προσπάθησε να ισοφαρίσει, είχε δύο δοκάρια, δέχθηκε όμως τρίτο στο 90+4’ και παρότι μείωσε στο 90+7’ με τον Γιέπε Κουντσκ δεν μπόρεσε να σώσει τον πόντο.
Ήταν το τρίτο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη για τη Φρεντερίτσια, που έμεινε στους 11 βαθμούς και βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας, 2 πόντους πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού.
Μεσοβδόμαδα, πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας της Τίστεντ.
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς. Εκτός στα 5 τελευταία ματς οι βασικοί μέσοι Μόουζες Οπόντο (4 συμ., 1 ασίστ) και Εμίλιο Σίμονσεν (4 συμ., 1 γκολ, 2 ασίστ), δύσκολα θα καταφέρουν να αγωνιστούν σήμερα.