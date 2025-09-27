ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΔΑΝ1
21:00
28.09

ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ – ΟΝΤΕΝΣΕ

Ικανές επιθέσεις, ασταθείς άμυνες
1
X
2
Εκτίμηση
Μπρόντμπι Στάντιον (29.000)
150 χλμ.
15° C Αίθριος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΟΝΤΕΝΣΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μίλτος Ζωγράφος Μίλτος Ζωγράφος
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5

Απόδοση: 1.90
bet365 Παίξε νόμιμα

Η Μπρόντμπι δεν έχει καταφέρει να πείσει μέχρι στιγμής για τη σταθερότητά της. Ναι μεν διαθέτει καλό και έμπειρο ρόστερ και έχει δυνατότητες, ωστόσο δυσκολεύεται να πάρει αποτέλεσμα, ενώ ακόμη και οι νίκες της είναι δύσκολες και χωρίς καλές εμφανίσεις. Η Όντενσε από την άλλη έρχεται από σημαντική νίκη, έχει πάρει βαθμολογική ανάσα, παραμένει όμως χαμηλά στη βαθμολογία και θα προσπαθήσει να πάρει αποτέλεσμα. Πιο κοντά στη νίκη η Μπρόντμπι, ωστόσο ο άσος δίνεται χαμηλά συγκριτικά με τα πεπραγμένα των γηπεδούχων. Σύμφωνα με τις επιδόσεις των δύο ομάδων, το G/G και Over έχει καλές πιθανότητες και δίνεται κοντά στον διπλασιασμό στην Bet365

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΟΝΤΕΝΣΕ

Facts Αγώνα

  • Τα 3/4 τελευταία ματς της Μπρόντμπι ήταν Over 2,5, ενώ εντός έδρας τα 4/5 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα είχαν 2-3 γκολ.
  • Τα 8/9 ματς της Οντένσε στο πρωτάθλημα ήταν Over, ενώ εκτός έδρας έχει 3/4 ματς G/G.
  • Δείτε τα προγνωστικά Δανίας.
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ
Ρεπορτάζ

Κατώτερη της περίστασης η Μπρόντμπι, γνώρισε την ήττα 1-0 εκτός έδρας από τη φορμαρισμένη Όρχους.

Μέτρια εμφάνιση, δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, υπέπεσε σε πέναλτι στο 28’ και δέχθηκε το γκολ στο 31’, προσπάθησε στην επανάληψη να παίξει επιθετικά, δεν κατάφερε όμως να φανεί ιδιαίτερα απειλητική.

Με την ήττα αυτή, η Μπρόντμπι έμεινε στους 15 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, 5 πόντους πίσω από την κορυφή.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς. Δεν έπαιξε στο τελευταίο λόγω τραυματισμού ο βασικός αμυντικός Ματς Κέλερτ (8 συμ., 1 ασίστ) και δίνεται αμφίβολος και σήμερα.

ΟΝΤΕΝΣΕ
Ρεπορτάζ

Επιστροφή στις επιτυχίες για την Όντενσε, μετά από 4 ματς χωρίς νίκη, επικράτησε έστω και δύσκολα, 3-2 εντός έδρας της νεοφώτιστης Φρεντερίτσια στο γειτονικό ντέρμπι των Φιν.

Πήρε προβάδισμα με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Φιέτε Αρπ στο 28’, διπλασίασε στο 54’ με τον Άνταμ Σόρενσεν, δέχθηκε τη μείωση στο 60’, γλίτωσε δύο φορές χάρη στο δοκάρι, πέτυχε τρίτο με τον Γιόνα Νιέμιτς στο 90+4’ και να δεχθεί το δεύτερο στο 90+7’.

Με τη νίκη αυτή η Όντενσε έφτασε στους 11 βαθμούς και βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας, 2 πόντους πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Μεσοβδόμαδα πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου επικρατώντας 3-0 εκτός έδρας της Σούντμπι.

Αγωνιστικά Νέα

Με ενοχλήσεις αποχώρησε στο 78’ ο βασικός επιθετικός και τοπ σκόρερ της ομάδας Φιέτε Αρπ (8 συμ., 6 γκολ, 2 ασίστ) και δίνεται ελαφρώς αμφίβολος.

Εκτός στα δύο τελευταία λόγω τραυματισμού ο βασικός μέσος Μαξ Έιντουμ (7 συμ.), παραμένει αμφίβολος. Εκτός στα 9 πρώτα ματς λόγω τραυματισμού ο μέσος Γιάκομπ Μπόντε, δύσκολα θα αγωνιστεί και σήμερα.

Αντίθετα, επιστρέφει από τιμωρία ο ενίοτε βασικός αμυντικός Γιάγια Μπογιάνγκ (8 συμ., 5 αλλαγή).

Σημερινές Αναλύσεις

  • Βίμποργκ - Φρεντερίτσια
    Βίμποργκ Βίμποργκ
    Φρεντερίτσια Φρεντερίτσια
  • Σίλκεμποργκ - Βέιλε
    Σίλκεμποργκ Σίλκεμποργκ
    Βέιλε Βέιλε
  • Νόρντζελαντ - Άαρχους
    Νόρντζελαντ Νόρντζελαντ
    Άαρχους Άαρχους

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα