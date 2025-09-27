Ρεπορτάζ

Κατώτερη της περίστασης η Μπρόντμπι, γνώρισε την ήττα 1-0 εκτός έδρας από τη φορμαρισμένη Όρχους.

Μέτρια εμφάνιση, δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, υπέπεσε σε πέναλτι στο 28’ και δέχθηκε το γκολ στο 31’, προσπάθησε στην επανάληψη να παίξει επιθετικά, δεν κατάφερε όμως να φανεί ιδιαίτερα απειλητική.

Με την ήττα αυτή, η Μπρόντμπι έμεινε στους 15 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, 5 πόντους πίσω από την κορυφή.