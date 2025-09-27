Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΟΝΤΕΝΣΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5
Η Μπρόντμπι δεν έχει καταφέρει να πείσει μέχρι στιγμής για τη σταθερότητά της. Ναι μεν διαθέτει καλό και έμπειρο ρόστερ και έχει δυνατότητες, ωστόσο δυσκολεύεται να πάρει αποτέλεσμα, ενώ ακόμη και οι νίκες της είναι δύσκολες και χωρίς καλές εμφανίσεις. Η Όντενσε από την άλλη έρχεται από σημαντική νίκη, έχει πάρει βαθμολογική ανάσα, παραμένει όμως χαμηλά στη βαθμολογία και θα προσπαθήσει να πάρει αποτέλεσμα. Πιο κοντά στη νίκη η Μπρόντμπι, ωστόσο ο άσος δίνεται χαμηλά συγκριτικά με τα πεπραγμένα των γηπεδούχων. Σύμφωνα με τις επιδόσεις των δύο ομάδων, το G/G και Over έχει καλές πιθανότητες και δίνεται κοντά στον διπλασιασμό στην Bet365…
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΟΝΤΕΝΣΕ
Facts Αγώνα
- Τα 3/4 τελευταία ματς της Μπρόντμπι ήταν Over 2,5, ενώ εντός έδρας τα 4/5 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα είχαν 2-3 γκολ.
- Τα 8/9 ματς της Οντένσε στο πρωτάθλημα ήταν Over, ενώ εκτός έδρας έχει 3/4 ματς G/G.
Κατώτερη της περίστασης η Μπρόντμπι, γνώρισε την ήττα 1-0 εκτός έδρας από τη φορμαρισμένη Όρχους.
Μέτρια εμφάνιση, δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, υπέπεσε σε πέναλτι στο 28’ και δέχθηκε το γκολ στο 31’, προσπάθησε στην επανάληψη να παίξει επιθετικά, δεν κατάφερε όμως να φανεί ιδιαίτερα απειλητική.
Με την ήττα αυτή, η Μπρόντμπι έμεινε στους 15 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, 5 πόντους πίσω από την κορυφή.
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς. Δεν έπαιξε στο τελευταίο λόγω τραυματισμού ο βασικός αμυντικός Ματς Κέλερτ (8 συμ., 1 ασίστ) και δίνεται αμφίβολος και σήμερα.
Επιστροφή στις επιτυχίες για την Όντενσε, μετά από 4 ματς χωρίς νίκη, επικράτησε έστω και δύσκολα, 3-2 εντός έδρας της νεοφώτιστης Φρεντερίτσια στο γειτονικό ντέρμπι των Φιν.
Πήρε προβάδισμα με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Φιέτε Αρπ στο 28’, διπλασίασε στο 54’ με τον Άνταμ Σόρενσεν, δέχθηκε τη μείωση στο 60’, γλίτωσε δύο φορές χάρη στο δοκάρι, πέτυχε τρίτο με τον Γιόνα Νιέμιτς στο 90+4’ και να δεχθεί το δεύτερο στο 90+7’.
Με τη νίκη αυτή η Όντενσε έφτασε στους 11 βαθμούς και βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας, 2 πόντους πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού.
Μεσοβδόμαδα πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου επικρατώντας 3-0 εκτός έδρας της Σούντμπι.
Με ενοχλήσεις αποχώρησε στο 78’ ο βασικός επιθετικός και τοπ σκόρερ της ομάδας Φιέτε Αρπ (8 συμ., 6 γκολ, 2 ασίστ) και δίνεται ελαφρώς αμφίβολος.
Εκτός στα δύο τελευταία λόγω τραυματισμού ο βασικός μέσος Μαξ Έιντουμ (7 συμ.), παραμένει αμφίβολος. Εκτός στα 9 πρώτα ματς λόγω τραυματισμού ο μέσος Γιάκομπ Μπόντε, δύσκολα θα αγωνιστεί και σήμερα.
Αντίθετα, επιστρέφει από τιμωρία ο ενίοτε βασικός αμυντικός Γιάγια Μπογιάνγκ (8 συμ., 5 αλλαγή).