Ρεπορτάζ

Πήρε αυτό που ήθελε η Σίλκεμποργκ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κοπεγχάγη, αποσπώντας ισοπαλία 3-3.

Πήρε προβάδισμα μόλις στο 3’ με τον Κάλουμ ΜακΚόβατ, δεν πρόλαβε όμως να το χαρεί για πολύ δεχόμενη την ισοφάριση με πέναλτι στο 8’, ενώ βρέθηκε πίσω στο 33’ και δέχθηκε τρίτο στο 46’. Βγήκε μπροστά, πίεσε, μείωσε με τον ΜακΚόβατ στο 58’ και ισοφάρισε με τον ίδιο παίκτες στο 74’.

Με την ισοπαλία αυτή η Σίλκεμποργκ έφτασε στους 10 βαθμούς και βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας, 1 πόντο πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού.