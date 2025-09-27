ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

ΔΑΝ1
17:00
28.09

ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ – ΒΕΙΛΕ

Ντέρμπι με βαθμολογικό ενδιαφέρον
1
X
2
Εκτίμηση
JYSK Παρκ (10.000)
68 χλμ.
15° C Αίθριος
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ - ΒΕΙΛΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μίλτος Ζωγράφος
Ώρα έναρξης: 17:00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.01
Γειτονικό ντέρμπι με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Σίλκεμποργκ έρχεται από ισοπαλία 3-3 στην Κοπεγχάγη, έδειξε καλά στοιχεία επιθετικά και μένει πλέον να αρχίσει να αξιοποιεί την έδρα της, όπου έχει χάσει τα δύο από τα 4 φετινά ματς. Η Βάιλε είναι τελευταία στη βαθμολογία, οι εμφανίσεις της είναι προβληματικές και βασίζεται περισσότερο στα λάθη των αντιπάλων της παρά στις δικές της ικανότητες. Ο άσος σε απόδοση κοντά στον διπλασιασμό στην Bet365

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ - ΒΕΙΛΕ

Facts Αγώνα

  • Η Σίλκεμποργκ έχει 5/6 τελευταία ματς στο πρωτάθλημα G/G & Over 2,5.
  • Η Βάιλε έχει 3 συνεχόμενα G/G, ενώ εντός έδρας έχει 3/4 ματς Under.
  • Δείτε τα προγνωστικά Δανίας.
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
Ρεπορτάζ

Πήρε αυτό που ήθελε η Σίλκεμποργκ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κοπεγχάγη, αποσπώντας ισοπαλία 3-3.

Πήρε προβάδισμα μόλις στο 3’ με τον Κάλουμ ΜακΚόβατ, δεν πρόλαβε όμως να το χαρεί για πολύ δεχόμενη την ισοφάριση με πέναλτι στο 8’, ενώ βρέθηκε πίσω στο 33’ και δέχθηκε τρίτο στο 46’. Βγήκε μπροστά, πίεσε, μείωσε με τον ΜακΚόβατ στο 58’ και ισοφάρισε με τον ίδιο παίκτες στο 74’.

Με την ισοπαλία αυτή η Σίλκεμποργκ έφτασε στους 10 βαθμούς και βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας, 1 πόντο πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Αγωνιστικά Νέα

Επιστρέφει από τραυματισμό ο ενίοτε βασικός μέσος Γιέπε Άντερσεν (5 συμ., 3 αλλαγή).

Εκτός στα 5 τελευταία ο βασικός αμυντικός Αλεξάντερ Μπους (3 συμ., 1 γκολ), παραμένει εκτός και σήμερα.

Κατά τα άλλα, παραμένουν μη διαθέσιμοι οι μακροχρόνια τραυματίες καλοί αμυντικοί Αλεξάντερ Πρίεσμποργκ Μάντσεν και Πόντους Ροντίν, που δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους.

ΒΕΙΛΕ
Ρεπορτάζ

Πάλι καλά, πρέπει να λέει η Βάιλε που απέφυγε την ήττα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σόντερισκε, φέρνοντας τελικά 2-2.

Κακό ξεκίνημα, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 15’, δέχθηκε δεύτερο στο 32’, βρήκε όμως απάντηση μειώνοντας στο 36’ με τον Στέφαν Βέλκοφ, για να ισοφαρίσει στο 77’ με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Κρίστιαν Γκάμελγκορντ.

Ήταν το έκτο ματς χωρίς νίκη με 4 ήττες για τη Βάιλε, που με 6 βαθμούς βρίσκεται καθηλωμένη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και υπάρχει έντονος προβληματισμός στις τάξεις της, αφού οι αγωνιστικές περνούν και δε δείχνει ικανή να ξεφύγει.

Μεσοβδόμαδα, επικράτησε 3-2 εκτός έδρας της Χόλμπεκ και πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Δανίας.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς. Εκτός ως τώρα ο αμυντικός Νταμιάν βαν Μπρούγκεν, ο μέσος Λουντρίμ Χετέμι και οι επιθετικοί Γιέλε Ντουίν και Άντερς Γιάκομπσεν, δύσκολα θα αγωνιστούν και πάλι.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Μπρόντμπι - Οντένσε
    Μπρόντμπι Μπρόντμπι
    Οντένσε Οντένσε
  • Βίμποργκ - Φρεντερίτσια
    Βίμποργκ Βίμποργκ
    Φρεντερίτσια Φρεντερίτσια
  • Νόρντζελαντ - Άαρχους
    Νόρντζελαντ Νόρντζελαντ
    Άαρχους Άαρχους

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

