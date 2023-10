Πέτρος Χαριζακλής Ώρα έναρξης: 16:00 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 3 AH Απόδοση: 1.98 Παίξε νόμιμα

Η Μλάντα προέρχεται από το… απίθανο 9-5 και η ψυχολογία της είναι στα ύψη. Εντός έδρας μετράει 4/5 over και γενικότερα είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικά. Η Σπάρτα προέρχεται από απαιτητικό παιχνίδι στην Ευρώπη, έχει ξανά σημαντικές απουσίες όμως θα βρει περισσότερους χώρους. Χαμηλά το διπλό, το over και το g/g, αλλά το Over 3 ασιατικό πληρώνει εξαιρετικά.