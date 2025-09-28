Ανάλυση Αγώνα
ΕΛΤΣΕ - ΘΕΛΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1 AH 0
Η Έλτσε τρελαίνει κόσμο με την πορεία της, όμως αρχίζει και μαζεύει απουσίες, κάτι που ίσως της στοιχίσει. Η Θέλτα από την άλλη δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη, χωρίς να έχει παίξει άσχημα σε όλα της τα παιχνίδια. Φουλ του Under 2,5 δείχνει η παράδοση, αλλά δεν είμαι φαν του under. Kάτι σε 1Χ & Under 2,5 βλέπω ή έστω άσο με ασιατικό χάντικαπ 0 στο 1.96 της Winmasters.
Over 4 (ΑΗ) κίτρινες κάρτες
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΤΣΕ - ΘΕΛΤΑ
Facts Αγώνα
- Παράδοση: 11-4-7.
- Under 2,5 τα 13/14 τελευταία μεταξύ τους στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο».
- Under 2,5 τα 10/11 τελευταία μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας, 0-1 γκολ τα 4 πιο πρόσφατα.
- Πέντε σερί ισοπαλίες με σκορ 1-1 η Θέλτα, καμία άλλη ομάδα στην ιστορία της LaLiga δεν έχει φέρει 6 συνεχόμενες με το ίδιο σκορ.
- Under 2,5 τα 5/6 παιχνίδια της Έλτσε, τα 4/6 ήταν G/G.
- G/G τα 5/6 παιχνίδια της Θέλτα.
Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Έλτσε, δεν έχασε ούτε στην Παμπλόνα. Κι αν έφτασε πιο κοντά σε ήττα από ότι σε κάθε άλλο παιχνίδι, κατόρθωσε να ισοφαρίσει στο τέλος σε 1-1, παίρνοντας τον πόντο.
Πίσω στο σκορ από το 10’, κινδύνεψε με δεύτερο στο α’, όμως στο β’ το σκηνικό άλλαξε. Ήταν εκείνη που πίεζε για το γκολ, είχε δοκάρι στο 63’, ευκαιρία στο 73’ με τον Άλβαρο Ροντρίγκες από κόρνερ και τελικά σκόραρε στο 90+2’ με τον Πεδρόσα, που εκμεταλλεύτηκε λάθος συνεννόηση στην αντίπαλη άμυνα.
Καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της στην Πριμέρα, ευελπιστεί να επεκτείνει το αήττητο απέναντι στη Θέλτα η ομάδα του Έντερ Σαράμπια.
Σημαντική η απουσία του δημιουργικού μέσου Μάρτιμ Νέτο, που έλειψε και την Πέμπτη. Φρέσκοι τραυματίες ο δεξιός μπακ Έκτορ Φορτ και ο χαφ Ρεδόντο. Λείπει με την Εθνική Ισπανίας U20 ο χαφ Ροδρίγο Μεντόθα. Μακροχρόνια απών ο χαφ Γιάγο Σαντιάγο.
Με ήττα ξεκίνησε η Θέλτα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, χάνοντας δίκαια 2-1 από τη Στουτγάρδη εκτός έδρας την Πέμπτη. Θα μπορούσε να δεχθεί γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όπου αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο. Έμεινε τελικά πίσω στο σκορ στο 51’ , δέχθηκε και δεύτερο στο 68’, για να μειώσει με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας στο 86’.
Στο πρωτάθλημα εξακολουθεί να αγνοεί τη νίκη, έχοντας μια εντός έδρας ήττα στην πρεμιέρα κι έπειτα 5 σερί ισοπαλίες, όλες με σκορ 1-1. Τελευταία αυτή με τη Ράγιο Βαγιεκάνο εκτός έδρας, όπου προηγήθηκε στο 49’ και ισοφαρίστηκε στο 65’.
Την Πέμπτη υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.
Αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού από το παιχνίδι της Πέμπτης και απουσιάζει ξανά ο στόπερ Στάρφελτ, ο οποίος είχε λείψει και σε κάποια ματς στο ξεκίνημα. Παραμένουν τραυματίες ο αριστερός μπακ Ρίστιτς και ο δεξιός μπακ Σέρχιο Καρέιρα. Δεν υπολογίζονται ο ακραίος μέσος Σέρβι και ο στόπερ Αϊντού.