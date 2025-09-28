Ρεπορτάζ

Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Έλτσε, δεν έχασε ούτε στην Παμπλόνα. Κι αν έφτασε πιο κοντά σε ήττα από ότι σε κάθε άλλο παιχνίδι, κατόρθωσε να ισοφαρίσει στο τέλος σε 1-1, παίρνοντας τον πόντο.

Πίσω στο σκορ από το 10’, κινδύνεψε με δεύτερο στο α’, όμως στο β’ το σκηνικό άλλαξε. Ήταν εκείνη που πίεζε για το γκολ, είχε δοκάρι στο 63’, ευκαιρία στο 73’ με τον Άλβαρο Ροντρίγκες από κόρνερ και τελικά σκόραρε στο 90+2’ με τον Πεδρόσα, που εκμεταλλεύτηκε λάθος συνεννόηση στην αντίπαλη άμυνα.

Καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της στην Πριμέρα, ευελπιστεί να επεκτείνει το αήττητο απέναντι στη Θέλτα η ομάδα του Έντερ Σαράμπια.