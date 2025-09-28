Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΣΕΒΙΛΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1Χ & Over 1,5
Η Ράγιο Βαγιεκάνο αναζητά μια νίκη από την πρεμιέρα και το διπλό στη Χιρόνα. Με εξαίρεση την επικράτηση επί της Νέμαν για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ, δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη μπροστά στο κοινό της. Η Σεβίλλη τα πηγαίνει καλύτερα εκτός έδρας, ενώ στο Βαγιέκας έχει και καλή παράδοση. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας συνολικά την εικόνα των δύο ομάδων, η Ράγιο πείθει περισσότερο. Λόγω παράδοσης… κολλάω να πάω σε ξερό άσο, θα πω 1Χ & Over 1,5 στο 1.83 της Winmasters.
Ειδικά στοιχήματα
Over 4,5 κίτρινες κάρτες
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΣΕΒΙΛΛΗ
Facts Αγώνα
- Παράδοση: 11-7-9, τελευταίος άσος το 2012, έκτοτε 0-5-4.
- G/G τα 6 τελευταία μεταξύ τους στο Βαγιέκας.
- Αήττητη η Σεβίλλη στα 5 τελευταία ανεξαρτήτως έδρας (2-3-0).
- Μόλις μία νίκη η Ράγιο Βαγιεκάνο στα 19 τελευταία μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας σε επίπεδο Πριμέρα.
- G/G τα 4/6 παιχνίδια της Ράγιο στο πρωτάθλημα.
- G/G στο στοίχημα τα 5/6 παιχνίδια της Σεβίλλης στο πρωτάθλημα.
- Ο Αλέξις Σάντσες έχει πετύχει 4 γκολ σε 5 αγώνες απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Δεν κερδίζει από την πρεμιέρα η Ράγιο Βαγιεκάνο, το πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στην Ατλέτικο, όμως λύγισε στο τελευταίο δεκάλεπτο, χάνοντας με 3-2.
Πίσω στο σκορ από το 15’, γλίτωσε από δεύτερο στο 39’, για να ισοφαρίσει μ’ ένα ασύλληπτο σουτ του Πέπ Τσαβαρία στο 45+1’. Απείλησε στο β’, κινδύνεψε κιόλας, όμως πήρε κεφάλι στο σκορ στο 77’ με τον Άλβαρο Γκαρθία. Η χαρά κράτησε μόλις 3 λεπτά, αφού ισοφαρίστηκε στο 80’, πιέστηκε ασφυκτικά και δέχθηκε την ανατροπή στο 88’.
Θέλει όσο τίποτα μια νίκη, κακός δαίμονας πάντως η Σεβίλλη, δεν την κέρδισε στα 9 τελευταία που την υποδέχθηκε. Την Πέμπτη υποδέχεται τη Σκεντίγια για τη 1η αγωνιστική της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.
Δεν αλλάζει κάτι στο απουσιολόγιο. Νοκ-άουτ ο βασικός στόπερ Λουίζ Φελίπε, χάνει τέταρτο ο αναπληρωματικός επιθετικός Ντεκά, σταθερά εκτός ο στόπερ Μουμίν.
Ούτε τώρα κατάφερε η Σεβίλλη να πανηγυρίσει την πρώτη της εντός έδρας νίκη, δεν την άξιζε είναι η αλήθεια, χάνοντας δίκαια με 1-2 από τη Βιγιαρεάλ.
Σε ρόλο κομπάρσου στο πρώτο ημίχρονο, έβλεπε την αντίπαλο να χάνει ευκαιρία και να σκοράρει στο 17’. Ανέβηκε κάπως στο β’, ισοφάρισε με τον Σο στο 51’ και είχε μια-δυο ακόμη καλές στιγμές. Ωστόσο, αναγκάστηκε να παίξει με δέκα από το 77’, αφού αποχώρησε τραυματίας ο Νιανζού και είχαν γίνει όλες οι αλλαγές. Δεν άντεξε στην πίεση και λύγισε με γκολ στο 86’, έχοντας μια ευκαιρία στο 90+3’.
Της πηγαίνουν για την ώρα τα εκτός έδρας παιχνίδια, όπου έχει πετύχει δύο νίκες επί Χιρόνα και Αλαβές, χάνοντας δύσκολα στο Μπιλμπάο.
Τέθηκαν νοκ-άουτ οι στόπερ Νιανζού και Κίκε Σάλας, χάνει δεύτερο ο νεαρός εξτρέμ Αλφόν, σταθερά εκτός ο χαφ Τζοάν Τζορδάν. Μετρημένες οι επιλογές για το κέντρο της άμυνας, μπορεί να προσφέρει εναλλακτική λύση εκεί ο χαφ Γκούντελι.