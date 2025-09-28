Ρεπορτάζ

Δεν κερδίζει από την πρεμιέρα η Ράγιο Βαγιεκάνο, το πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στην Ατλέτικο, όμως λύγισε στο τελευταίο δεκάλεπτο, χάνοντας με 3-2.

Πίσω στο σκορ από το 15’, γλίτωσε από δεύτερο στο 39’, για να ισοφαρίσει μ’ ένα ασύλληπτο σουτ του Πέπ Τσαβαρία στο 45+1’. Απείλησε στο β’, κινδύνεψε κιόλας, όμως πήρε κεφάλι στο σκορ στο 77’ με τον Άλβαρο Γκαρθία. Η χαρά κράτησε μόλις 3 λεπτά, αφού ισοφαρίστηκε στο 80’, πιέστηκε ασφυκτικά και δέχθηκε την ανατροπή στο 88’.

Θέλει όσο τίποτα μια νίκη, κακός δαίμονας πάντως η Σεβίλλη, δεν την κέρδισε στα 9 τελευταία που την υποδέχθηκε. Την Πέμπτη υποδέχεται τη Σκεντίγια για τη 1η αγωνιστική της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.