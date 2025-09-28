Ρεπορτάζ

Δεν μπόρεσε να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Γιουρόπα Λιγκ η Μπέτις, ωστόσο απέφυγε και την προδιαγραφόμενη ήττα, κρατώντας στο 2-2 τη Νότιγχαμ.

Προγήθηκε με τον Μπακαμπού στο 15’, όμως ισοφαρίστηκε τρία λεπτά αργότερα και βρέθηκε πίσω στο 23’. Κινδύνεψε μάλιστα με τρίτο, μην έχοντας άλλη φάση στο πρώτο 45λεπτο, πέρα του γκολ που πέτυχε. Ανέβηκε στο τελευταίο τέταρτο και κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Άντονι στο 85’.

Προερχόταν από τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα με 3-1 επί της Σοσιεδάδ, παιχνίδι όπου πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση.

Την Πέμπτη φιλοξενείται από τη Λουντογκόρετς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.