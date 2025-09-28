Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΠΕΤΙΣ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Η Μπέτις θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ισοπαλία στην Ευρώπη με τη Νότιγχαμ. Μάλιστα αυτό θα είναι το τρίτο διαδοχικό εντός, αφού προηγουμένως είχε κερδίσει τη Σοσιεδάδ. Αν πιάσει ανάλογη απόδοση, θα κερδίσει και την Οσασούνα, η οποία εκτός έδρας ζορίζεται. Προβάδισμα στον άσο του 1,76 στη Winmasters.
Ειδικά στοιχήματα
Κούτσο Ερνάντες να σκοράρει
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΕΤΙΣ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ
Facts Αγώνα
- Παράδοση: 26-8-4, τελευταίο διπλό το 2014, έκτοτε 7-1-0.
- G/G τα 5/6 παιχνίδια της Μπέτις στο πρωτάθλημα.
- Under 2,5 τα 5/6 παιχνίδια της Οσασούνα.
- Η Μπέτις έχει σκοράρει στα 25 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος και αν το κάνει και τώρα, θα ισοφαρίσει το δεύτερο καλύτερο σερί της που κρατάει από τον Μάιο του 1996 ως τον Φεβρουάριο του 1997 με τον Λορένθο Σέρα Φερέρ στον πάγκο.
- Η Οσασούνα έχασε τα πρώτα 3 εκτός έδρας παιχνίδια της σεζόν και μόλις μία φορά στον 21ο αιώνα έχασε τα πρώτα 4, τη σεζόν 2012-13 με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο.
- Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έχει κερδίσει τους 8 από τους 10 αγώνες που έχει αντιμετωπίσει την Οσασούνα (8-1-1) ως προπονητής της Μπέτις, περισσότερες νίκες από ότι κόντρα σε κάθε άλλον αντίπαλο.
- Πέντε γκολ σε 9 αγώνες κόντρα στην Μπέτις έχει ο Άντερ Μπούντιμιρ.
Δεν μπόρεσε να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Γιουρόπα Λιγκ η Μπέτις, ωστόσο απέφυγε και την προδιαγραφόμενη ήττα, κρατώντας στο 2-2 τη Νότιγχαμ.
Προγήθηκε με τον Μπακαμπού στο 15’, όμως ισοφαρίστηκε τρία λεπτά αργότερα και βρέθηκε πίσω στο 23’. Κινδύνεψε μάλιστα με τρίτο, μην έχοντας άλλη φάση στο πρώτο 45λεπτο, πέρα του γκολ που πέτυχε. Ανέβηκε στο τελευταίο τέταρτο και κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Άντονι στο 85’.
Προερχόταν από τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα με 3-1 επί της Σοσιεδάδ, παιχνίδι όπου πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση.
Την Πέμπτη φιλοξενείται από τη Λουντογκόρετς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.
Μία επιστροφή συγκριτιά με το ματς της Πέμπτης, καθώς ξεπέρασε την ίωση κι επανέρχεται ο δεξιός μπακ Μπεγερίν. Παραμένουν εκτός οι στόπερ Μπάρτρα, Ντιέγκο Γιορέντε, ο χαφ Ντεόσα και από το ξεκίνημα ο ηγέτης Ίσκο. Λείπει με την Εθνικής Ισπανίας U20 ο νεαρός εξτρέμ Πάμπλο Γκαρθία.
Το μοτίβο «κερδίζω μεσα, χάνω έξω» σταμάτησε για την Οσασούνα την Πέμπτη, καθώς έμεινε στο 1-1 με την Έλτσε.
Μόνο αυτή υπήρχε στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με ωραίο γκολ του Βίκτορ Μουνιόθ στο 10ο λεπτό και είχε ευκαιρίες για δεύτερο, τις οποίες δεν αξιοποίησε. Αλλαγή σκηνικού στο β’ μέρος, πιέστηκε, γλίτωσε από δοκάρι στο 63’ και από ευκαιρίες της αντιπάλου και από μία λάθος συνεννόηση του γκολκίπερ Σέρχιο Ερέρα και με τον στόπερ Μπογιόμο δέχθηκε την ισοφάριση στο 90+2’.
Θα ψάξει αποτέλεσμα στη Σεβίλλη απέναντι στην Μπέτις, όπου μόλις πέρσι έβαλε τέλος στο σερί 7 ηττών στις αναλύσεις αγώνων, αποσπώντας ισοπαλία.
Χάνει τρίτο λόγω τραυματισμού ο οργανωτής Αϊμάρ Ορόθ, λείπει σ δεύτερο για προσωπικούς λόγους ο εξτρέμ Ρουμπέν Γκαρθία. Δεν έχει δηλωθεί στη λίστα ο νεαρός εξτρέμ Γιόλδι. Εξέτισε ο δεξιός μπακ Ροζιέ.