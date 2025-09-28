Ρεπορτάζ

Πύρρειος νίκη για την Μπαρτσελόνα την Πέμπτη στο «Κάρλος Ταρτιέρε». Μπορεί να κέρδισε 3-1 την Οβιέδο με ανατροπή, όμως έχασε δύο βασικούς παίκτες με τραυματισμούς, τον Ραφίνια και τον γκολκίπερ Τζοάν Γκαρσία.

Κυρίαρχος από το ξεκίνημα, είχε ευκαιρίες με τον Ράσφορντ και δοκάρι με τον Ραφίνια, όμως από ένα ολέθριο λάθος του Τζοάν Γκαρσία, που βγήκε μακριά από την εστία του και πάσαρε σε αντίπαλο, έμεινε πίσω στο σκορ στο 33’. Το γύρισε όμως σχετικά εύκολα στο β’ με Έρικ Γκαρσία στο 56’ και Λεβαντόφσκι στο 70’, βάζοντας και τρίτο με τον Αραούχο στο 88’.

Μετά την ήττα της Ρεάλ από την Ατλέτικο, έχει ευκαιρία με νίκη να περάσει μόνη της στην κορυφή. Την Τετάρτη υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.