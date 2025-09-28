Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G & Over 2,5
Μάζεψε απουσίες η Μπαρτσελόνα αν κι επιστρέφουν οι Γιαμάλ και Μπαλντέ. Με νίκη περνάει στην κορυφή, έχει σούπερ παράδοση, όμως δεν περιμένω να παραδοθεί εύκολα η Σοσιεδάδ. Πιστεύω ότι μπορεί να σκοράρει στη Βαρκελώνη, το G/G είναι μόλις στο 1.62, πάω με το G/G & Over 2,5 στο 1.90 της Winmasters.
Ειδικά στοιχήματα
Μπαρενετσέα 1+ σουτ στην εστία
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ
Facts Αγώνα
- Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Γιουίς Κομπάνις» στο Μοντζουίκ της Βαρκελώνης, καθώς δεν είναι ακόμη έτοιμο το «Καμπ Νόου».
- Παράδοση: 67-7-4 και 29-1-1 στα 31 τελευταία στις αναλύσεις αγώνων.
- Η Μπαρτσελόνα σκοράρει στα 38 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Σοσιεδάδ.
- Χωρίς νίκη στις 7 τελευταίες εξόδους της στο πρωτάθλημα η Σοσιεδάδ (0-2-5), ισοφάρισε το χειρότερο εκτός έδρας σερί της από τον Απρίλιο του 2019 (0-4-3).
- Over 2,5 τα 5/6 παιχνίδια της Μπαρτσελόνα.
- G/G τα 4/6 παιχνίδια της Σοσιεδάδ.
Δείτε τα προγνωστικά Α Ισπανίας.
Πύρρειος νίκη για την Μπαρτσελόνα την Πέμπτη στο «Κάρλος Ταρτιέρε». Μπορεί να κέρδισε 3-1 την Οβιέδο με ανατροπή, όμως έχασε δύο βασικούς παίκτες με τραυματισμούς, τον Ραφίνια και τον γκολκίπερ Τζοάν Γκαρσία.
Κυρίαρχος από το ξεκίνημα, είχε ευκαιρίες με τον Ράσφορντ και δοκάρι με τον Ραφίνια, όμως από ένα ολέθριο λάθος του Τζοάν Γκαρσία, που βγήκε μακριά από την εστία του και πάσαρε σε αντίπαλο, έμεινε πίσω στο σκορ στο 33’. Το γύρισε όμως σχετικά εύκολα στο β’ με Έρικ Γκαρσία στο 56’ και Λεβαντόφσκι στο 70’, βάζοντας και τρίτο με τον Αραούχο στο 88’.
Μετά την ήττα της Ρεάλ από την Ατλέτικο, έχει ευκαιρία με νίκη να περάσει μόνη της στην κορυφή. Την Τετάρτη υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.
Επέμβαση στον μηνίσκο για τον βασικό γκολκίπερ Τζοάν Γκαρσία, θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες. Νοκ-άουτ για δύο εβδομάδες και ο εξτρέμ Ραφίνια. Χάνει δεύτερο ο μεσοεπιθετικός Φερμίν, γνωστό πρόβλημα πλέον ο Γκάβι, θα μείνει εκτός για 4-5 μήνες. Λείπει από το ξεκίνημα ο γκολκίπερ Τερ Στέγκεν, έτσι μοναδικός διαθέσιμος είναι ο Στσέσνι, ενώ για backup υπάρχει ο 18χρονος Έντερ Αγέρ. Δεν έβγαλε την προπόνηση και είναι αμφίβολος ο χαφ Κασαδό. Αντίθετα, συμμετείχαν σε αυτήν κι επιστρέφουν ο αριστερός μπακ Μπαλντέ και ο ηγέτης Γιαμάλ. Για τον τελευταίο ο Φλικ είπε πως θα του δώσει λεπτά συμμετοχής, πιθανότατα ως αλλαγή.
Η Σοσιεδάδ ήθελε διακαώς να κάνει σεφτέ στις νίκες και τα κατάφερε την Τετάρτη, κερδίζοντας 1-0 τη Μαγιόρκα εντός έδρας.
Πήρε τα ηνία από νωρίς και πίεσε την αντίπαλη εστία, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες, χωρίς να κινδυνέψει παράλληλα. Δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει στα πρώτα 45 λεπτά, το έκανε το 49’ έπειτα από ωραίο συνδυασμό και τον Οϊαρθάμπαλ να μπαίνει ουσιαστικά με την μπάλα στα δίχτυα. Δεν το καθάρισε, παρότι είχε στιγμές να το κάνει και αγχώθηκε λίγο προς το τέλος.
Πήρε ανάσα τόσο βαθμολογική, όσο και ψυχολογική, πηγαίνει τώρα στη Βαρκελώνη, όπου γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι το έργο της.
Παραμένουν τραυματίες ο στόπερ/δεξιός μπακ Ελουστόντο, ο φορ Όσκαρσον και ο χαφ Γιάνχελ Ερέρα, καθώς και ο νεαρός δεξιός μπακ/χαφ Ρουπέρεθ. Τραυματίστηκε με την Εθνική Ισπανίας U20 ο στόπερ Γιον Μαρτίν και χάνει το Μουντιάλ.