Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ - ΓΚΑΙΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Ματς 6 πόντων. Οι δύο ομάδες ερίζουν για την 3η θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, η διαφορά τους είναι μόλις 2 βαθμοί και ο νικητής σήμερα κάνει ένα σημαντικό βήμα, κυρίως στον ψυχολογικό τομέα. Με νίκη η ΑΪΚ ξεφεύγει 5 πόντους και πρακτικά θέτει εκτός διεκδίκησης την ΓΚΑΪΣ, η οποία με νίκη περνάει εκείνη 3η και κρατά την τύχη της στα 5 τελευταία ματς. Ισχυρότατη η ΑΪΚ εντός έδρας (7-4-0), ισχυρή όμως και η ΓΚΑΪΣ εκτός (5-5-2). Αμφότερες διαθέτουν καλές επιθετικές γραμμές, αμυντικά παρουσιάζουν αστάθεια, το G/G σε απόδοση κοντά στον διπλασιασμό στην Bet365…
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ - ΓΚΑΙΣ
Facts Αγώνα
- Τα 4/5 τελευταία ματς της ΑΪΚ στο πρωτάθλημα ήταν G/G, ενώ τα 4/6 τελευταία εκτός έδρας είχαν 2-3 γκολ.
- Τα 5 τελευταία ματς της ΓΚΑΪΣ είχαν 2-3 γκολ, ενώ εκτός έχει 7/8 τελευταία Over.
- Δείτε τα προγνωστικά Α’ Σουηδίας.
Με κατεβασμένο κεφάλι έφυγε η ΑΪΚ από το Νόρσεπινγκ τη Δευτέρα, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-1 από την τοπική ομάδα.
Βρέθηκε πίσω στο 33’, δέχθηκε δεύτερο στο 40’, προσπάθησε να παίξει επιθετικά στην επανάληψη, δέχθηκε όμως τρίτο στο 74’, για να μειώσει στο 80’ με τον Ντίνο Μπεσίροβιτς, χωρίς όμως να μπορέσει να κάνει κάτι περισσότερο.
Σταμάτησε έτσι το νικηφόρο σερί των τριών αγώνων για την ΑΪΚ, που έμεινε στους 43 βαθμούς και στην 3η θέση της βαθμολογίας, 2 πόντους πάνω από την 4η θέση και τη σημερινή της αντίπαλο, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Τραυματίστηκε, δεν έπαιξε στο τελευταίο και μένει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες ο πολύπειρος επιθετικός Τζον Γκουιντέτι (21 συμ., 2 γκολ, 2 ασίστ, 12 αλλαγή).
Τραυματίστηκε στη γάμπα στο ματς με την Γκέτεμποργκ, δεν έπαιξε στα 4 τελευταία και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες εβδομάδες ο βασικός μεσοεπιθετικός Γιόχαν Χόβε (20 συμ., 6 γκολ, 5 αλλαγή).
Εκτός στα 15 τελευταία ο ενίοτε βασικός μέσος Βίκτορ Άντερσον (9 συμ., 2 γκολ, 1 ασίστ, 5 αλλαγή), βρίσκεται σε φάση αποθεραπείας και σταδιακά θα ενσωματωθεί.
Μακροχρόνια τραυματίες, ο βασικός μέσος Αντρέας Ρέντκιν (2 συμ.), που υπέστη ρήξη χιαστών στο ματς με τη Νόρσεπινγκ και χάνει τη χρονιά και ο μέσος Μάρτιν Έλινγκσεν.
Επιστροφή στις επιτυχίες για την ΓΚΑΪΣ, μετά την ήττα στην Ουψάλα από τη Σίριους, επιβλήθηκε δίκαια εντός έδρας της Έλφσμποργκ με 2-0.
Μπήκε επιθετικά στο α’ μέρος, πίεσε και έκανε φάσεις, είχε δοκάρι, για να ανοίξει το σκορ στο 45+1’ με τον Ρόμπιν Φρέι. Πιο συντηρητική η τακτική της στην επανάληψη, είχε όμως και πάλι ένα δοκάρι, ενώ απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο 87’, για να σφραγίσει τη νίκη της στο 90+6’ με τον Ράσμους Νίκλασον.
Με τη νίκη αυτή, η ΓΚΑΪΣ έφτασε στους 41 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, 2 πόντους πίσω από την 3η προνομιούχο θέση και τη σημερινή της αντίπαλο, ενώ μένουν 6 αγώνες για το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν έπαιξε λόγω μικροενοχλήσεων ο συνήθως βασικός μέσος Κέβιν Χολμέν (21 συμ., 2 γκολ, 8 αλλαγή) και παραμένει αμφίβολος. Εκτός στα δύο τελευταία λόγω ασθένειας ο συνήθως βασικός αμυντικός Ρόμπιν Βέντιν Τόμασον (13 συμ., 1 ασίστ, 4 αλλαγή) δίνεται αμφίβολος.