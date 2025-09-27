Ρεπορτάζ

Με κατεβασμένο κεφάλι έφυγε η ΑΪΚ από το Νόρσεπινγκ τη Δευτέρα, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-1 από την τοπική ομάδα.

Βρέθηκε πίσω στο 33’, δέχθηκε δεύτερο στο 40’, προσπάθησε να παίξει επιθετικά στην επανάληψη, δέχθηκε όμως τρίτο στο 74’, για να μειώσει στο 80’ με τον Ντίνο Μπεσίροβιτς, χωρίς όμως να μπορέσει να κάνει κάτι περισσότερο.

Σταμάτησε έτσι το νικηφόρο σερί των τριών αγώνων για την ΑΪΚ, που έμεινε στους 43 βαθμούς και στην 3η θέση της βαθμολογίας, 2 πόντους πάνω από την 4η θέση και τη σημερινή της αντίπαλο, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.