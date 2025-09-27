Ρεπορτάζ

Σημαντική βαθμολογικά νίκη πέτυχε η Μπρομαπόικαρνα την περασμένη εβδομάδα, επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας της φορμαρισμένης και φιλόδοξης Γκέτεμποργκ.

Η εμφάνισή της δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ωστόσο στήθηκε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να αποφύγει τις επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της, παρά την πίεση που δέχθηκε. Σε μια αντεπίθεση μάλιστα στο 56’ πέτυχε το γκολ με τον Εζέκιελ Αλαντόχ.

Με τη νίκη αυτή, η Μπρομαπόικαρνα έφτασε στους 29 βαθμούς και βρίσκεται στο μέσο της βαθμολογίας, σε απόσταση 7 πόντων από τη γραμμή των μπαράζ, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.