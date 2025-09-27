Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ - ΜΙΑΛΜΠΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Η νίκη εναλλάσσεται με την ήττα στα 6 τελευταία για την Μπρομαπόικαρνα, που επικράτησε στο τελευταίο 1-0 εκτός έδρας της Γκέτεμποργκ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στα 6 τελευταία της ματς εντός έδρας, όπου τελευταία φορά κέρδισε 3-0 την Έλφσμποργκ. Προφανές είναι λοιπόν, πέραν της στατιστικής, ότι η ομάδα της Στοκχόλμης στερείται σταθερότητας. Βαθμολογικά βρίσκεται σε απόσταση 7 πόντων από τη γραμμή των μπαράζ. Η Μιέλμπι έρχεται από ισοπαλία 1-1 εντός με την Έστερ, ωστόσο μάλλον αδικεί τον εαυτό της, καθώς έχασε πέναλτι και αρκετές φάσεις. Εκτός έδρας έχει 5 συνεχόμενες νίκες και βλέποντας τη διαφορά από τη Χάμαρμπι να μειώνεται στους 8 πλέον 6 ματς πριν το τέλος, δεν έχει πολλά περιθώρια για απώλειες. Στον διπλασιασμό το διπλό στην Bet365…
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ - ΜΙΑΛΜΠΙ
Facts Αγώνα
- Τα 3/4 τελευταία της Μπρομαπόικαρνα ήταν Ν/G, ενώ εντός έδρας έχει 5/6 τελευταία Over.
- Η-Ν-Η-Ν-Η-Ν τα 6 τελευταία της Μπρομαπόικαρνα εντός έδρας.
- Τα 5 τελευταία ματς της Μιέλμπι ήταν Under, ενώ εκτός έδρας έχει 5 συνεχόμενες νίκες.
Σημαντική βαθμολογικά νίκη πέτυχε η Μπρομαπόικαρνα την περασμένη εβδομάδα, επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας της φορμαρισμένης και φιλόδοξης Γκέτεμποργκ.
Η εμφάνισή της δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ωστόσο στήθηκε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να αποφύγει τις επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της, παρά την πίεση που δέχθηκε. Σε μια αντεπίθεση μάλιστα στο 56’ πέτυχε το γκολ με τον Εζέκιελ Αλαντόχ.
Με τη νίκη αυτή, η Μπρομαπόικαρνα έφτασε στους 29 βαθμούς και βρίσκεται στο μέσο της βαθμολογίας, σε απόσταση 7 πόντων από τη γραμμή των μπαράζ, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν έπαιξαν στο τελευταίο λόγω τραυματισμού ο ενίοτε βασικός αμυντικός Όσκαρ Κότον (10 συμ., 5 αλλαγή), ο αναπληρωματικός μέσος Τσάρλι Νίλντεν (4 συμ., όλες αλλαγή) και ο βασικός αμυντικός Λίνουρ Φρέιρ Κάρλσον (13 συμ., 1 γκολ) και παραμένουν αμφίβολοι.
Μακροχρόνια τραυματίες οι Αντρέ Καλισίρ, Λίαμ Ταχβιλνταράν και Έβανς Μπότσγουεϊ.
Στραβοπάτησε η Μιέλμπι την περασμένη εβδομάδα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη μαχόμενη για την αποφυγή του υποβιβασμού Έστερ, μένοντας στο 1-1.
Μπήκε επιθετικά στο ματς και πήρε προβάδισμα στο 31’ με τον Άξελ Νορέν, είχε δοκάρι στο α’ μέρος, ενώ έχασε μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσει στο 79’ όταν το πέναλτι που εκτέλεσε ο Έλιοτ Στρουντ απέκρουσε ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 82’ η άμυνά της πιάστηκε στον ύπνο και δέχθηκε την ισοφάριση.
Με την ισοπαλία αυτή, η Μιέλμπι έφτασε στους 57 βαθμούς και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, βλέποντας τη διαφορά από τη 2η Χάμαρμπι να μειώνεται στους 8 πόντους, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς, η αποστολή είναι πρακτικά ίδια.
Τέλος για φέτος ο αποκτηθείς το καλοκαίρι βασικός αμυντικός Λούντβιχ Σβάνμπεργκ (2 συμ.), που τραυματίστηκε στη μέση και δεν έπαιξε στο τελευταίο.