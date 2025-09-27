Ρεπορτάζ

Δεν είναι καλά η Μάλμε και αυτό φαίνεται σε κάθε παιχνίδι της. Κατώτερη της περίστασης το βράδυ της Πέμπτης, μπήκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, καθώς γνώρισε την ήττα 1-2 εντός έδρας από τη Λουντογκόρετς.

Βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 8’ με πέναλτι, δέχθηκε δεύτερο στο 23’, γλίτωσε μία φορά στο α’ μέρος χάρη στο δοκάρι, ανέβασε την απόδοσή της στην επανάληψη, μείωσε στο 78’ με τον Λάσε Μπεργκ Γιόνσεν, δεν μπόρεσε όμως να ισοφαρίσει.

Την ερχόμενη Πέμπτη ταξιδεύει στην Τσεχία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βικτώρια Πλζεν.

Στο πρωτάθλημα, γνώρισε εντός έδρας ήττα 0-1 από τη Γιουργκόρντεν, σε ένα ματς που δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, δεν έγινε ιδιαίτερα απειλητική, ενώ γλίτωσε μία φορά χάρη στο δοκάρι στο α’ μέρος, για να δεχθεί το μοιραίο γκολ στο 88’.

Ήταν το τέταρτο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη για τη Μάλμε, που έμεινε έτσι στους 39 βαθμούς και βρίσκεται 4 πόντους πίσω από την 3η προνομιούχο θέση, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.