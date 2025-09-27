Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΑΛΜΕ - ΒΑΡΝΑΜΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1 (-2)
Με υπηρεσιακό η Μάλμε, η οποία κινδυνεύει να μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων την επόμενη χρονιά, ενώ έρχεται από απανωτές εντός έδρας ήττες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Η αλλαγή στον πάγκο ήταν κάτι που συζητιόταν από το 5-0 στην Κοπεγχάγη τον Αύγουστο, έγινε πράξη την Παρασκευή. Οι παίκτες καλούνται πλέον να αποδείξουν ότι δεν είναι εκείνοι οι υπαίτιοι για την πορεία της ομάδας. Η Βέρναμο είναι τελειωμένη, μόνο μαθηματικά ελπίζει, ουσιαστικά όμως δεν ελπίζει. Αξίζει να σημειωθεί πως τον 1 από τους 12 βαθμούς που έχει, τον πήρε στο ματς του α’ γύρου με τη Μάλμε (2-2). Θα το παλέψει, δεν έχει όμως καμία τύχη σήμερα. Ο άσος δεν παίζεται στο 1.20, παίζεται όμως στο ασιατικό (-2) στην Bet365, αφού η Μάλμε έχει ανάγκη μια πειστική νίκη και ο αντίπαλος προσφέρεται από κάθε άποψη…
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΛΜΕ - ΒΑΡΝΑΜΟ
Facts Αγώνα
- Τα 4/5 τελευταία ματς της Μάλμε στο πρωτάθλημα ήταν Under, όπως άλλωστε και τα 3 τελευταία της ματς εντός έδρας.
- Τα 8/9 τελευταία ματς της Βέρναμο στο πρωτάθλημα ήταν G/G και Over.
Δεν είναι καλά η Μάλμε και αυτό φαίνεται σε κάθε παιχνίδι της. Κατώτερη της περίστασης το βράδυ της Πέμπτης, μπήκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, καθώς γνώρισε την ήττα 1-2 εντός έδρας από τη Λουντογκόρετς.
Βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 8’ με πέναλτι, δέχθηκε δεύτερο στο 23’, γλίτωσε μία φορά στο α’ μέρος χάρη στο δοκάρι, ανέβασε την απόδοσή της στην επανάληψη, μείωσε στο 78’ με τον Λάσε Μπεργκ Γιόνσεν, δεν μπόρεσε όμως να ισοφαρίσει.
Την ερχόμενη Πέμπτη ταξιδεύει στην Τσεχία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βικτώρια Πλζεν.
Στο πρωτάθλημα, γνώρισε εντός έδρας ήττα 0-1 από τη Γιουργκόρντεν, σε ένα ματς που δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, δεν έγινε ιδιαίτερα απειλητική, ενώ γλίτωσε μία φορά χάρη στο δοκάρι στο α’ μέρος, για να δεχθεί το μοιραίο γκολ στο 88’.
Ήταν το τέταρτο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη για τη Μάλμε, που έμεινε έτσι στους 39 βαθμούς και βρίσκεται 4 πόντους πίσω από την 3η προνομιούχο θέση, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Απόρροια των παραπάνω, ήταν η απομάκρυνση του τεχνικού Χένρικ Ρίντστρεμ. «Για μεγάλο διάστημα παρατηρούσαμε έλλειψη αγωνιστικής επίδοσης και αποτελεσμάτων, ενώ κάναμε όλες τις κινήσεις ενίσχυσης. Κρίνουμε έτσι αναγκαίο να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Ο Χένρικ κέρδισε 2 πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και ένα νταμπλ από το 2023 που ήρθε στην ομάδα, οπότε θα κατέχει ένα σημαντικό μέρος στο πάνθεον της ομάδας. Τον ευχαριστούμε για όσα έκανε στην ομάδα και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του», ήταν η ανακοίνωση του προέδρου Άντερς Πόλσον.
Προσωρινός τεχνικός αναλαμβάνει ο Άνες Μράβατς, ο οποίος ήταν στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας από τον Ιανουάριο του 2025.
Συμπλήρωσε κάρτες και είναι τιμωρημένος ο βασικός μέσος Ότο Ρόζενγκρεν (21 συμ., 2 γκολ, 6 ασίστ).
Τραυματίστηκε στο ματς με την Έλφσμποργκ ο εναλλακτικός μέσος Άρνορ Σίγκουρντσον (13 συμ., 1 γκολ, 8 αλλαγή), δεν έπαιξε με τη Γιουργκόρντεν και στο ευρωπαϊκό και βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας.
Εκτός στα 16 τελευταία λόγω τραυματισμού ο ενίοτε βασικός επιθετικός Έρικ Μπότχαϊμ (8 συμ., 3 αλλαγή), επέστρεψε σε ελαφρούς ρυθμούς προπονήσεων και σταδιακά θα ενσωματωθεί.
Επιπρόσθετα, συνεχίζουν την αποθεραπεία από τους τραυματισμούς τους ο μακροχρόνια τραυματίας νεαρός μέσος Γκέντιαν Λαζκί και ο νεαρός αμυντικός Ουίλιαμ Όκεσον.
Αντίθετα, επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων ο βασικός γκολκίπερ Γιόχαν Νταλίν και σταδιακά θα ενσωματωθεί.
Δεν τα κατάφερε η Βέρναμο κόντρα στη Χάλμσταντ, καθώς γνώρισε την ήττα 1-2 εντός έδρας, αν και είχε καταφέρει να προηγηθεί στο ημίχρονο.
Πήρε προβάδισμα στο 21’ με τον Αϊντίν Ζελίκοβιτς, αιφνιδιάστηκε στα πρώτα λεπτά της επανάληψης και δέχθηκε την ισοφάριση στο 47’, ενώ στάθηκε άτυχη στο 59’ δεχόμενη το δεύτερο με αυτογκόλ του Βίκτορ Λάρσον. Αξίζει να σημειωθεί πως στο β’ μέρος οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι.
Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα για τη Βέρναμο, που έμεινε έτσι στους 12 βαθμούς και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, 10 πόντους πίσω από τη γραμμή των μπαράζ, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς. Μάλιστα, επιστρέφει από τιμωρία ο εναλλακτικός μέσος Αντόνιο Κούζουντζιτς (7 συμ., 5 αλλαγή).